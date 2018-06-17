Игрок сборной Уругвая был удивлен крупной победе сборной России на саудовцами

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Защитник сборной Уругвая Гильермо Варела рассказал о предстоящей встречи с командой России на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня удивил счет, он был слишком крупным. Но мы приехали сюда решать собственные задачи, а не думать об игре соперника.

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Перед матчем с ними мы проанализируем их и собственные слабые стороны. Посмотрим, чем закончится наша игра с россиянами в последнем туре», — сказал футболист.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подготовке национальной сборной по футболу к матчу с Египтом.