Салах провел тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией

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Лидер сборной Египта по футболу нападающий Мохамед Салах провел тренировку в общей группе перед матчем чемпионата мира — 2018 с Россией. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что футболист был готов выйти на поле в матче против Уругвая.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта из-за травмы.