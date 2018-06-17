Салах провел тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией
Лидер сборной Египта по футболу нападающий Мохамед Салах провел тренировку в общей группе перед матчем чемпионата мира — 2018 с Россией. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что футболист был готов выйти на поле в матче против Уругвая.
Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта из-за травмы.