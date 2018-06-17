В Екатеринбурге приютили египетского болельщика, оставшегося без жилья

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Жительница Екатеринбурга приютила болельщика сборной Египта по футболу, который остался без жилья, сообщает Е1.ru.

«В чате, где общаются жители нашего дома, появилось сообщение, что возле одной из секций комплекса стоит иностранец. Был уже вечер, довольно холодно. Он показывал на телефоне адрес забронированной квартиры, звонил в домофон, но ему никто не отвечал», — рассказала женщина по имени Нина, которая помогла фанату из Египта.

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Также она отметила, что была не единственной, кто решил помочь египтянину.

«У Исмаила были какие-то бумаги, что он забронировал и оплатил. Будем разбираться по поводу этой квартиры. Видимо, какие-то обманные действия происходят», — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что швейцарские болельщики случайно попали в зону боевых действий в Донбассе.