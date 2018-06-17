В сборной России поздравили Дзагоева с днем рождения

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Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника команды Алана Дзагоева с 28-летием, сообщает «Советский спорт».

«Алан Дзагоев, с днем рождения тебя! Поскорее поправляйся и возвращайся в строй! Желаем тебе всего самого хорошего!», — говорится в сообщении сборной.

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Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта.