Тренер «Локомотива» назвал ЧМ-2018 лучшим турниром за все время

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил уровень организации чемпионата мира по футболу — 2018 в России, сообщает ТАСС.

«Вообще чемпионат идет на высочайшем уровне и по организации, и по играм, эмоциям, атмосфере. Это самый лучший турнир за все время, и хочется, чтобы он таким оставался до конца», — сказал тренер.

Ранее Семин прокомментировал игру Джефферсона Фарфана в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Дании.