Эпизод матча чемпионата мира сравнили со сценой из «Титаника»

Фол защитника сборной Нигерии Уильяма Трост-Эконга на нападающем команды Хорватии Марио Манджукиче сравнили со сценой их фильма «Титаник», сообщает «Советский спорт».

За нарушение правил главный арбитр матча назначил 11-метровый удар, который был реализован Лукой Модричем.

Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии в матче первого тура группового этапа со счетом 2:0. «Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места в группе занимают команды Аргентины и Исландии (1). На последнем месте располагается сборная Нигерии (0).

Let's forget Jackand rose, now we have Mandzukic and Ekong pic.twitter.com/8hXg8g6l4V