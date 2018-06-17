Эпизод матча чемпионата мира сравнили со сценой из «Титаника»

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Фол защитника сборной Нигерии Уильяма Трост-Эконга на нападающем команды Хорватии Марио Манджукиче сравнили со сценой их фильма «Титаник», сообщает «Советский спорт».

За нарушение правил главный арбитр матча назначил 11-метровый удар, который был реализован Лукой Модричем.

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Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии в матче первого тура группового этапа со счетом 2:0. «Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места в группе занимают команды Аргентины и Исландии (1). На последнем месте располагается сборная Нигерии (0).