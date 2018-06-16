Перуанский нападающий Фарфан не исключил возвращения на родину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/382/11026382/RIAN_3242094.HR.ru-pic905-895x505-22328.jpg">

Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан не исключил своего возвращения на родину. Об этом он рассказал корреспонденту «Газеты.Ru».

«Футбол в Перу и России очень отличается. Естественно, любой опыт выступления за клуб из другой страны помогает тебе развиваться. Но те полтора года, которые я уже успел провести в составе «железнодорожников», стали настоящим толчком для моей карьеры», — заявил Фарфан.

Реклама

Также футболист поблагодарил главного тренера «Локомотива» Юрия Семина за совместную работу.

«В команде под руководством Семина я приобрел много полезных навыков, которые позволили мне выйти в стартовом составе сборной Перу. Большое спасибо российскому специалисту за это! Но я не буду скрывать, что мне хотелось бы в дальнейшем вернуться к себе домой. Все же на родине играть комфортнее», — добавил форвард.

Сборная Перу уступила Дании в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:1.

Ранее форвард сборной Польши получил травму в дельфинарии на ЧМ-2018.