Перуанский нападающий Фарфан не исключил возвращения на родину
Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан не исключил своего возвращения на родину. Об этом он рассказал корреспонденту «Газеты.Ru».
«Футбол в Перу и России очень отличается. Естественно, любой опыт выступления за клуб из другой страны помогает тебе развиваться. Но те полтора года, которые я уже успел провести в составе «железнодорожников», стали настоящим толчком для моей карьеры», — заявил Фарфан.
Также футболист поблагодарил главного тренера «Локомотива» Юрия Семина за совместную работу.
«В команде под руководством Семина я приобрел много полезных навыков, которые позволили мне выйти в стартовом составе сборной Перу. Большое спасибо российскому специалисту за это! Но я не буду скрывать, что мне хотелось бы в дальнейшем вернуться к себе домой. Все же на родине играть комфортнее», — добавил форвард.
Сборная Перу уступила Дании в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:1.
Ранее форвард сборной Польши получил травму в дельфинарии на ЧМ-2018.