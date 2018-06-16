Форвард сборной Польши получил травму в дельфинарии на ЧМ-2018
Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму в дельфинарии на чемпионате мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
По информации Football Italia, Милик упал в сочинском дельфинарии и повредил руку. Однако пресс-аташе национальной команды Андрей Квятковски заявил, что футболист сумел избежать серьезной травмы.
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«Он просто поскользнулся, ничего страшного с ним не произошло», - сказал Квятковски.
Поляки сыграют в одной группе с Колумбией, Сенегалом и Японией.
Ранее сообщалось, что во время матча ЧМ-2018 в Саранске на стадионе появился неприятный запах.