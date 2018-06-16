Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием такси и мексиканских фанатов

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Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием такси и мексиканских болельщиков, сообщает информационное агентство «Москва».

«Столичной полицией по факту ДТП на ул. Ильинка, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель автомобиля такси задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — передает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

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Подчеркивается, что водитель 1990 года рождения, имеющий киргизские права, заявил о непреднамеренности наезда.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал наезд такси на болельщиков в Москве во время ЧМ-2018.