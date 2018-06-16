Сборная Дании обыграла Перу на ЧМ-2018
Сборная Дании обыграла Перу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
На 59-й минуте матча единственный мяч забил Юссуф Поульсен. В самой концовке первого тайма полузащитник перуанцев Кристиан Куэва не реализовал пенальти, назначенный с помощью видеоповтора.
Реклама
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что президент Швейцарии приехал в Ростов-на-Дону на ЧМ-2018.
Чемпионат мира — 2018. Группа С. 1-й тур
Перу — Дания — 0:1
Голы: 0:1 — Поульсен, 59.