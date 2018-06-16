СМИ: Салах сыграет против России на ЧМ-2018

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Вингер английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сыграет против национальной команды России на чемпионате мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта «красных», футболист был готов выйти на поле в матче против Уругвая.

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«Салах был готов играть с Уругваем, но мы решили не рисковать», — сказал представитель Ассоциации футбола Египта.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее Хавьер Маскерано побил рекорд сборной Аргентины по количеству матчей.