Аргентина сыграла вничью с Исландией в матче ЧМ-2018
Сборная Аргентины не смогла переиграть Исландию в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
На 19-й минуте встречи счет открыл нападающий аргентинцев Серхио Агуэро. Но буквально через три минуты исландский форвард Альфред Финнбогасон сравнял счет.
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На 64-й минуте Лионель Месси не смог реализовать пенальти и добыть победу для своей команды.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
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Чемпионат мира — 2018. Группа D. 1-й тур
Аргентина — Исландия — 1:1
Голы: 1:0 — Агуэро, 19; 1:1 — Финнбогасон, 23