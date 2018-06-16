Аргентина сыграла вничью с Исландией в матче ЧМ-2018

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Сборная Аргентины не смогла переиграть Исландию в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

На 19-й минуте встречи счет открыл нападающий аргентинцев Серхио Агуэро. Но буквально через три минуты исландский форвард Альфред Финнбогасон сравнял счет.

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На 64-й минуте Лионель Месси не смог реализовать пенальти и добыть победу для своей команды.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

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Чемпионат мира — 2018. Группа D. 1-й тур

Аргентина — Исландия — 1:1

Голы: 1:0 — Агуэро, 19; 1:1 — Финнбогасон, 23