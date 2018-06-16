Главный тренер сборной Швейцарии высоко оценил Бразилию

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Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Владимир Петкович высоко оценил команду Бразилии, передает ТАСС.

«Я знаю, какой футбол демонстрирует Бразилия, это очень хорошая команда, которая прогрессировала за последние четыре года. Мы уважаем соперника. Но лучше сконцентрироваться на своей игре, нежели обсуждать навыки других команд», — заявил специалист.

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17 июня швейцарцы сыграют с бразильцами в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что министр спорта Уругвая хочет видеть Россию в плей-офф ЧМ-2018.