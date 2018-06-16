В оргкомитете ЧМ-2018 прокомментировали угрозы со стороны Украины

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который пригрозил «испортить праздник футбола» во время чемпионата мира – 2018.

«Никакой реакции на высказывания политических деятелей других государств со стороны России не будет, мы их не комментируем. Нам приходится слышать разные угрозы в свой адрес на протяжении последнего года. Мы стараемся относиться к ним философски и не обращать на них внимания. Нам непонятно, чем объясняется подобное поведение представителей власти других государств. Но трудно относиться к угрозам со стороны главы внешнеполитического ведомства Украины всерьез.

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Надеюсь, он имел в виду что-то иное, и его слова неправильно поняли. Сейчас начался чемпионат мира по футболу, поэтому все дискуссии предлагаю вести о событиях, происходящих на футбольном поле. Нельзя использовать чемпионат мира в целях реализации своих амбиций», — сказал Сорокин.

Чемпиона мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что украинский художник связал чемпионат мира — 2018 с войной в Донбассе.