Сборная Франции вырвала победу у Австралии в матче чемпионата мира — 2018

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Сборная Франции по футболу стартовала с победы на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

В матче первого тура мундиаля, который проходил на стадионе «Казань-Арена», подопечные Дидье Дешама встречались с командой Австралии. Матч завершился победой французов со счетом 2:1.

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На 58-й минуте счет в игре открыл нападающий «трехцветных» Антуан Гризманн, реализовав пенальти. Однако спустя четыре минуты в ворота Франции был назначен одиннадцатиметровый, который успешно реализовать Миле Единак. На 80-й минуте курьезный мяч забил полузащитник Поль Погба, принеся своей команде первую победу на чемпионате мира — 2018.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Чемпионат мира — 2018. Группа B. 1-й тур

Франция — Австралия — 2:1

Голы: 1:0 — Гризманн (пенальти), 58; 1:1 — Единак, 62; 2:1 — Погба, 80