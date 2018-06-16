Врачи Татарстана поставили на ноги выводившую Роналду на поле девочку-инвалида

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Врачи Татарстана смогли поставить на ноги прикованную к инвалидной коляске Полину Хаеретдинову, сообщает «Комсомольская правда».

В 2017 году она выводила на поле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. А во время церемонии открытия чемпионата мира — 2018 Хаеретдинова сопровождала капитана сборной России Игоря Акинфеева. Во время национального гимна она смогла встать со своей коляски и сделала первые самостоятельные шаги.

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«Каждый творец своего счастья сам, насколько ты вкладываешься в эту жизнь, так она тебе и возвращает. Я продолжаю тренироваться, чтобы в один прекрасный момент суметь не только встать, но и ходить», — дала совет девочка всем детям, которые борются со своими болезнями.

Лечение Хаеретдиновой продолжалось год, в течение которого она дважды приезжала из Москвы в Казань.

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