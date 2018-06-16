Врачи Татарстана поставили на ноги выводившую Роналду на поле девочку-инвалида
Врачи Татарстана смогли поставить на ноги прикованную к инвалидной коляске Полину Хаеретдинову, сообщает «Комсомольская правда».
В 2017 году она выводила на поле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. А во время церемонии открытия чемпионата мира — 2018 Хаеретдинова сопровождала капитана сборной России Игоря Акинфеева. Во время национального гимна она смогла встать со своей коляски и сделала первые самостоятельные шаги.
«Каждый творец своего счастья сам, насколько ты вкладываешься в эту жизнь, так она тебе и возвращает. Я продолжаю тренироваться, чтобы в один прекрасный момент суметь не только встать, но и ходить», — дала совет девочка всем детям, которые борются со своими болезнями.
Лечение Хаеретдиновой продолжалось год, в течение которого она дважды приезжала из Москвы в Казань.
Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии прокомментирует матчи ЧМ-2018 из тюрьмы.