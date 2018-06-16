Акинфееву подарили портрет после матча с Саудовской Аравией

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Голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву подарили его портрет после матча открытия чемпионата мира — 2018 с командой Саудовской Аравии (5:0), сообщает «Советский спорт».

Как информирует официальный твиттер национальной команды, автор работы получит автограф вратаря.

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«Классный рисунок нам прислали! Теперь он отправится автору обратно, но с автографом капитана», — говорится в заявлении.

Следующий матч на чемпионате мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против команды Египта. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее губернатор Ростовской области оценил организацию чемпионата мира в России.