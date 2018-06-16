Игрок «Спартака» Глушаков: Роналду увидел гол Головина и решил повторить
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Португалии и Испании.
«Думаю, Криштиану увидел гол Головина и решил повторить такой же гол со штрафного. Понятно, что это все шутки. Это — космос, он — сильный футболист.
Думаю, матч закономерно закончился вничью. Любой команде было бы обидно проигрывать сегодня. Матч был как финал. Я не пожалел, что приехал на такую игру.
Думаю, это самый яркий матч пока и перебить его будет очень сложно», — цитирует Глушакова Sport24.
Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).