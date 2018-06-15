Головин прокомментировал слухи о его переходе в «Барселону»

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин прокомментировал слухи о его возможном переходе в каталонскую «Барселону», передает Sport24.

«Говорить могут все, что угодно: любого игрока могут «отправить» в любой клуб. Тяжело не замечать такие новости — везде пишут. Но отношусь ко всем слухам совершенно нейтрально», — заявил футболист.

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В матче открытия против Саудовской Аравии Головин забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не сможет посетить матч сборной России против Египта.