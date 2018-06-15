Захарова рассказала, сколько болельщиков приехали в Россию на ЧМ-2018 по футболу
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что два миллиона болельщиков приехали на чемпионат мира по футболу — 2018 в России. Об этом сообщает ТАСС.
«Более двух миллионов болельщиков приехало на этот праздник спорта», - сказала Захарова.
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Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира по футболу — 2018 в Ростове-на-Дону ожидается от 5 до 10 тысяч бразильских болельщиков.