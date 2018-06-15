Песков: у Путина остались положительные эмоции после матча открытия ЧМ-2018
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства остался доволен матчем открытия чемпионата мира — 2018.
«Положительные эмоции остались у президента. Вы знаете, он вчера звонил после этого матча тренеру нашей сборной, он поздравил его, но, конечно же, с оговоркой, что главные игры впереди.
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И, конечно, пожелал успехов футболистам в дальнейшем», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.
Ранее Песков объяснил жесты президента в адрес принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.