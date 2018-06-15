Российская теннисистка поблагодарила сборную России за победу в матче ЧМ-2018
Российская теннисистка Елена Веснина поблагодарила сборную России по футболу за победу в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией. Об этом сообщает «Советский спорт».
«5:0! Сборная России — молодцы. Спасибо за эту победу, ребята!» — написала спортсменка в своем твиттере.
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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что российские теннисистки Екатерина Макарова и Веснина поднялись на первую строчку парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
5-0 Россия ��⚽️���� #молодцы Спасибо за эту победу ребята!�� #WorldCupRussia2018 #RUSKSA #FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/jwL5OJ4SAZ— Elena Vesnina (@EVesnina001) 14 июня 2018 г.