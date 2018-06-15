Российская теннисистка поблагодарила сборную России за победу в матче ЧМ-2018

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Российская теннисистка Елена Веснина поблагодарила сборную России по футболу за победу в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией. Об этом сообщает «Советский спорт».

«5:0! Сборная России — молодцы. Спасибо за эту победу, ребята!» — написала спортсменка в своем твиттере.

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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Екатерина Макарова и Веснина поднялись на первую строчку парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).