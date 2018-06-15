Черчесов пообещал посбивать короны футболистам сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мыслями после победы в стартовом матче чемпионата мира — 2018 против Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Наставник выразил уверенность, что никто из футболистов не расслабится после крупной победы.

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«Такой опасности нет, мы четко понимаем, для чего собрались, турнир на этой встрече не завершается. Игрокам нельзя забывать о том, что выиграли, но это надо отложить в сторону и сконцентрироваться на игре с египтянами», — сказал Черчесов.

Также тренер заявил о готовности принимать решительные меры в отношении зазнавшихся игроков.

«Дайте футболистам провести вечер, а завтра мы их снова увидим. Ну а если кто-то корону наденет, мы постараемся ее сбить, а если не получится — на стадионе много мест для людей с коронами», — отметил специалист.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия.

Ранее Черчесов рассказал о звонке Владимира Путина после победы в первом матче ЧМ-2018.