Самый высокий небоскреб в мире окрасили в цвета российского флага
Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага после матча открытия чемпионата мира — 2018, сообщает газета «Известия».
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в стартовой игре мундиаля. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.
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После матча на самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» — спроецировали слово Russia и счет матча.
Видео обновленной башни в своем официальном твиттере разместил журналист Владимир Стогниенко.
Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков ждал от сборной России победу в семь мячей.
Бурж Халифа. Дубай. Сейчас. pic.twitter.com/fqF1TurzIp— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 14 июня 2018 г.