Самый высокий небоскреб в мире окрасили в цвета российского флага

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Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага после матча открытия чемпионата мира — 2018, сообщает газета «Известия».

Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в стартовой игре мундиаля. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.

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После матча на самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» — спроецировали слово Russia и счет матча.

Видео обновленной башни в своем официальном твиттере разместил журналист Владимир Стогниенко.

Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков ждал от сборной России победу в семь мячей.