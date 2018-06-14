Министр энергетики России предсказал счет первого матча на ЧМ-2018

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Министр энергетики России Александр Новак предсказал финал первого матча сборной России с командой Саудовской Аравии во время матча, сообщает ТАСС.

Об этом стало известно из инстаграма дочери министра, где на видео во время счета 2:0 Новак говорит: «Должно быть 5:0!».

Ранее сообщалось, что президент «Локомотива» Илья Геркус не считает, что полузащитник сборной России Денис Черышев является лучшим игроком матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018.