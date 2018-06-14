Моуринью и Путин познакомились на первом матче ЧМ-2018
Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и президент России Владимир Путин сделали совместное фото после первого матча сборных России и Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу — 2018, сообщает «Советский спорт».
Об общей фотографии Моуринью и Путина стало известно из твиттера.
Ранее сообщалось, что президент «Локомотива» Илья Геркус не считает, что полузащитник сборной России Денис Черышев является лучшим игроком матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018.
Mourinho and Putin �� pic.twitter.com/pAKpDZopdR— FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 14 июня 2018 г.