Сборная России забила второй мяч Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/11798551/RIAN_5530857.HR-pic905-895x505-58697.jpg">

Сборная России увеличила преимущество в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу — 2018 против Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет на 43-й минуте удвоил Денис Черышев, который ранее вышел на замену Алану Дзагоеву. После паса Федора Смолова в чужой штрафной Черышев первым касанием оставил не у дел двоих соперников, а вторым заколотил снаряд в ближнюю девятку.

Реклама

Отметим, что автором первого гола в матче стал Юрий Газинский.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.