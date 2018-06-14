Сборная России забила второй мяч Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018
Сборная России увеличила преимущество в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу — 2018 против Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет на 43-й минуте удвоил Денис Черышев, который ранее вышел на замену Алану Дзагоеву. После паса Федора Смолова в чужой штрафной Черышев первым касанием оставил не у дел двоих соперников, а вторым заколотил снаряд в ближнюю девятку.
Реклама
Отметим, что автором первого гола в матче стал Юрий Газинский.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.