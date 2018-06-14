Путин выступил с речью на открытии чемпионата мира — 2018

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Президент России Владимир Путин открыл чемпионат мира по футболу — 2018 речью, сообщает «Советский спорт».

«Приветствую всех гостей легендарного стадиона «Лужники» и всех, кто собрался в фан-зонах или смотрит нас по телеэкрану! Поздравляю вас всех с началом главного турнира планеты. Это событие впервые проходит в России. В нашей стране не просто самый массовый вид спорт — его у нас по-настоящему любят, причем с первого взгляда — с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году!

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Любовь к футболу объединяет нас в одну команду! Здесь не властны различия в языках, вере и чем-либо еще — в этом заключается сила футбола! Желаю всем командам успеха. Добро пожаловать в Россию!» — заявил Путин.

Глава государства также отметил ответственный подход России к проведению мирового первенства.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча открытия Россия — Саудовская Аравия.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия домашнего чемпионата мира по футболу.