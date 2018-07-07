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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия 1:1 перерыв
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Англия—Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Англия
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
1:1
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
4
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
5
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
5
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Деле Алли
3
1
51
Дрис Мертенс
4
1
52
Генки Харагуси
3
1
53
М'Байе Ньянг
3
1
54
Стивен Цубер
3
1
55
Анте Ребич
3
1
56
Андре Каррильо
3
1
57
Альфред Финнбогасон
3
1
58
Александр Митрович
3
1
59
Юссуф Поульсен
3
1
60
Александар Коларов
3
1
61
Габриэль Меркадо
3
1
62
Гжегож Крыховяк
3
1
63
Ким Юнь Квон
3
1
64
Садио Мане
3
1
65
Салем Аль-Доссари
3
1
66
Тони Кроос
3
1
67
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Шердан Шакири
4
1
78
Паулиньо
5
1
79
Иван Перишич
4
1
80
Пепе
4
1
81
Бенжамен Павар
4
1
82
Гранит Джака
4
1
83
Кевин Де Брёйне
4
1
84
Лионель Месси
4
1
85
Хосе Мария Хименес
4
1
86
Ян Вертонген
4
1
87
Джесси Лингард
4
1
88
Радамель Фалькао
4
1
89
Иско
4
1
90
Кристиан Эриксен
4
1
91
Ола Тойвонен
5
1
92
Эмиль Форсберг
5
1
93
Гарри Магир
5
1
94
Людвиг Аугустинсон
5
1
95
Рафаэль Варан
5
1
96
Тьяго Силва
5
1
97
Карим Ансарифард
3
1
98
Фержани Сасси
3
1
99
Синдзи Кагава
3
1
100
Виктор Мозес
3
1
101
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
102
Сальман Аль-Фаридж
3
1
103
Карлос Вела
4
1
Россия Хорватия

Битва на равных: Хорватия забила России. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Россия — Хорватия

Сборная России сражается с национальной командой Хорватии в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/4 финала  |   07 июля 21:00   |  перерыв
Россия
Сборная России
1:1
< Сборная Хорватии
Хорватия
Стадион «Стадион Фишт», Сочи | Главный судья: Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас, Бразилия)
Черышев 31'
Ловрен 35'
Стринич 38'
Крамарич 39'
Подробная статистика матча
Сборная России
Основные составы
Сборная Хорватии
1 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
13 (з)   Фёдор Кудряшов
3 (з)   Илья Кутепов
4 (з)   Сергей Игнашевич
11 (п)   Роман Зобнин
19 (п)   Александр Самедов
7 (п)   Далер Кузяев
17 (п)   Александр Головин
6 (п)   Денис Черышев 31'
22 (н)   Артём Дзюба
23 (в)   Даниэль Субашич
2 (з)   Шиме Врсалько
3 (з)   Иван Стринич 38'
6 (з)   Деян Ловрен 35'
21 (з)   Домагой Вида
7 (п)   Иван Ракитич
4 (п)   Иван Перишич
10 (п)   Лука Модрич
17 (н)   Марио Манджукич
9 (н)   Андрей Крамарич 39'
18 (н)   Анте Ребич
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв
20 (в)   Владимир Габулов
5 (з)   Андрей Семёнов
14 (з)   Владимир Гранат
18 (з)   Юрий Жирков
23 (п)   Игорь Смольников
8 (п)   Юрий Газинский
9 (п)   Алан Дзагоев
15 (п)   Алексей Миранчук
16 (п)   Антон Миранчук
21 (п)   Александр Ерохин
10 (н)   Фёдор Смолов
1 (в)   Доминик Ливакович
12 (в)   Ловре Калинич
5 (з)   Ведран Чорлука
13 (з)   Тин Едвай
15 (з)   Дуйе Чалета-Цар
22 (з)   Йосип Пиварич
8 (п)   Матео Ковачич
11 (п)   Марсело Брозович
14 (п)   Филип Брадарич
19 (п)   Милан Бадель
20 (н)   Марко Пьяца
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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Перерыв

Напряжение очень серьезное, временами очень тревожно, но иначе быть не могло. А в целом Россия играет ничуть не хуже Хорватии, забила супергол усилиями Дениса Черышева и могла бы вести, не зевни быстрый выпад в ответ. Андрей Крамарич сравнял счет, а потому решится все позже. Отдыхаем пока что.

'45+3

Докатали мяч хорваты до перерыва в намеке на позиционное наступление. Свисток арбитра.

'45+1

Две минуты добавил бразильский арбитр к первому тайму.

'45

Теперь сборная России не торопится, но с мячом-то мы. Игра равная.

'43

Атака продолжалась, и Дзюба раскидал всех в штрафной в борьбе, но все-таки с фолом...

'42

Перишич в подкате рубанул Фернандеса. Черышев подал в штрафную, и дело едва не закончилось ударом головой с линии вратарской.

Игроки сборной Хорватии радуются забитому голу в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

'40

А вот и хорватская контратака. Зевнули по нашему правому флангу. Манджукич легко вошел в штрафную и выполнил мягкую подачу на голову Крамаричу, который не оставил Акифееву шансов.

'40

ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Андрей Крамарич — 1:1!

'39

Длинная передача вперед, Дзюба скидывает в штрафную Черышеву, который пытается с очень острого угла нанести сложный удар по скачущему мячу. Неточно.

Игроки сборной России Александр Самедов (слева) и сборной Хорватии Домагой Вида (справа) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами России и Хорватии

'38

И еще желтая карточка сборной Хорватии. Самедов, убегая в контратаку, прокинул между ног Ивана Стринича, и тот схватил Александра за майку.

'37

Опасно! Фернандес очень тонко нашел Самедова в штрафной, а Александр в касание пытался продлить к воротам через себя. А было время развернуться... Пас вышел неточным. Мы тут же подобрали на углу штрафной, снова дали Фернандесу, но когда СуперМарио пошел в дриблинг, кончилось поле.

'36

Деян Ловрен рубит Дзюбу сзади на приеме в центре поля и получает первую в матче желтую карточку.

Игрок сборной России Артем Дзюба перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами России и Хорватии

'35

Очень активны были хорваты в нашей штрафной, но в итоге Дзюба вынес мяч.

'34

Грузят в нашу штрафную мяч, и Игнашевич вынужден был, не рискуя, отправить снаряд на угловой.

'33

Теперь хорватам придется предпринимать активные действия.

Игроки сборной России радуются забитому голу в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

'31

Какая красота! Вбросили аут на чужой половины, мяч доставили Черышеву, который, смещаясь в центр, обыгрался в «стеночку» с Дзюбой, качнул защитника на движении и из-за штрафной пальнул в самую ближнюю девятку! Субашич даже не дернулся!

'31

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ — 1:0!

'30

Денис Черышев, наверное, все же выполнял подачу, но получилось в створ — Субашич поймал в руки довольно уверенно.

'29

Стринич сзади ударил на фланге у боковой линии при приеме Александра Самедова. Будет подача в штрафную.

'28

Старательно все атаки переводят на Врсалько хорваты. Сейчас защитник «Атлектико» подал в штрафную на Перишича, который чиркнул затылком в сторону ворот, но очень неточно.

'26

36% времени владеет мячом сборная России. У хорватов 64%.

'25

Очень активно футболисты сборной России идут в борьбу перед хорватской штрафной. Фернандес и Самедов очень активно прессинговали, и Александр сфолил.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии

'24

Совсем пока что успокоилась игра. Через центр у хорватов пробиться не выходит, а на левом фланге сборной России разгоравшийся пожар вроде бы потушен.

'22

Невысок пока темп. Хорваты тоже больше любят контратаковать, а в позиционном наступлении события не форсируют.

'20

Барабант трибуны в ладоши, пока хорваты пытаются — безуспешно — организовать позиционную атаку.

'18

Опасная атака сборной России! Марио Фернандес достал мяч у лицевой для Самедова, а тот в штрафной прокинул мимо защитника, но немного не догнал снаряд...

Иван Ракитич (Хорватия) и Далер Кузяев (Россия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии

'16

Ракитич исполнял удар в обвод стенки — высоковато. Отлегло.

'15

Неприятно. Вчетвером собрались около Крамарича, не встречая. Дождались дриблинга, и в итоге Кутепов сфолил на углу перед штрафной. Отличная точка для правши.

'14

Отличная контратака сборной России! Игнашевич вынес из штрафной прострел Врсалько, Дзюба догнал мяч на фланге в центре поля, дотащил до штрафной, дождавшись партнеров, сделал пас на Самедова, который подал на угол вратарской. Там борьбу выиграли хорваты. Но это уже что-то!

'13

Станислав Черчесов неистовствует на бровке. Недоволен действиями Кузяева.

'12

Очередной прострел с правого фланга в нашу штрафную — не справляется Кудряшов, — но Манджукич не попадает по мячу под давлением Кутепова.

'11

Угловой хорватов ни к чему не привел. Россия попыталась контратаковать, но не вышло. А потом Кузяев получил внушение от арбитра за фол в атаке.

'10

И еще угловой хорваты заработали. Марио Фернандес подставил ногу под передачу Перишича.

'9

Пара попыток атак с обеих сторон. Хорваты поострее, но ничего не добились тоже.

'7

Ребич же пробил после скидки в штрафной после углового — немного выше ворот.

'6

Момент! Очень легко в первой позиционной атаке Хорватии Ребич у лицевой линии качнул Кудряшова и прострелил с острого угла на Манджукича. Акинфеев перевел на корнер.

'5

Россия с удовольствием атакует. Головин перевешивает Черышева с правого фланга, но активность Дзюбы помогает заработать угловой. Правда, Ракитич прочитал подачу Головина на линию штрафной.

'4

Сумасшедший настрой российских футболистов бросается в глаза. Хорваты никуда не спешат и пока осторожничают, не взвинчивая темпа.

Игроки сборной России Далер Кузяев и сборной Хорватии Андрей Крамарич (слева направо) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами России и Хорватии

'3

Первая попытка удара от сборной России. Черышев пытался ударить из-под Врсалько, но попал защитнику в ногу. Однако арбитр назначил от ворот, а не угловой...

'2

Хорватия разыграла с центра поля, Россия пошла в прессинг и в итоге забрала мяч после выноса Субашича. Правда, завершилась атака опасной игрой Головина против Виды.

'1

Пооооехали! Матч начался.

21:00

Отзвучали гимны.

20:55

Напомним, сборная России на этом турнире в группе обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3), а в 1/8 финала разошлась со счетом 1:1 с Испанией, победив благодаря двум сейвам Игоря Акинфеева по пенальти.

Хорваты выиграли все свои матчи на турнире. Сначала в группе разделались с Нигерией (2:0), Аргентиной (3:0) и Исландией (2:1), а затем после ничьей в основное время (1:1) по пенальти обыграли Данию. И это Модрич не смог реализовать 11-метровый на 116-й минуте встречи.

20:50

Обслужит матч бригада арбитров во главе с бразильцем Сандро Мейра Риччи.

20:45

Сегодняшний матч состоится на сочинском «Фиште». Это последняя игра турнира для курортного города. Оставшиеся встречи ЧМ-2018 примут только Москва и Санкт-Петербург.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент FIFA Джанни Инфантино и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (слева направо) перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами России и Хорватии

20:40

Еще была товарищеская встреча в 2015 году, когда на мяч Федора Смолова «шашечные» ответили тремя точными ударами. С тех пор в нашем составе есть только Смолов, Дзюба, Игнашевич и Черышев.

20:35

Россия и Хорватия встречались трижды в своей истории. Были два матча в отборе к Евро-2008, завершившиеся нулевыми ничьими. Обе команды в итоге попали на чемпионат Европы, оставив ни с чем Англию. Россия в итоге зажгла в Австрии и Швейцарии, выиграв бронзу.

20:30

Сборная Хорватии в пятый раз играет в финальной части мундиалей. На своем первом в 1998 году поколение Давора Шукера выступило блестяще, дойдя до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Франции (1:2), а затем выиграло у Нидерландов «бронзовый» матч (2:1). После этого было три невыхода из группы и одно непопадание на турнир.

20:25

Златко Далич говорил перед матчем, что Россия сыграет так, как ей даст его команда. Намерение хорватский тренер подтвердил составом — он очень аткующий. Так «шашечные» начинали встречу первого тура с Нигерией. Под звездными Лукой Модричем и Иваном Ракитичем в центре поля не будет Марцело Брозовича. Вместо опорного хавбека «Интера» в старте выйдет атакующий полузащитник или второй нападающий Андрей Крамарич. В остальном все стартовые игроки у Хорватии в деле.

20:20

Очень интересные составы выставили тренеры, есть о чем поговорить в отношении обеих команд. Наша сборная возвращается к игре в четыре защитника, при этом Юрий Жирков, по крайней мере с первых минут, выйти не может, а потому на левом фланге окажется игравший против Испании в первом тайме левого центрального защитника Федор Кудряшов. Алана Дзагоева тоже нет в старте, ждем его выхода на замену. Снова Черчесов выбрал не Юрия Газинского, а Далера Кузяева в пару к Роману Зобнину в опорной зоне. В остальном без сюрпризов. Отметим только, что Денис Черышев вернулся в состав, а Федор Смолов снова в запасе под Дзюбой.

20:15

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил начать встречу таким сочетанием:

Субашич — Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич — Ракитич, Модрич — Ребич, Крамарич, Перишич — Манджукич.

20:10

Составы команд уже известны. Давайте обратимся к ним без лишних слов. Станислав Черчесов выставил с первых минут следующих игроков сборной России:

Акинфеев — Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов — Кузяев, Зобнин, Головин — Самедов, Черышев, Дзюба.

20:05

Очередной главный матч отечественного футбола! Сборная России в своей истории никогда не играла в полуфинале чемпионатов мира. СССР играл там в 1966 году и в итоге стал четвертым. Смогут ли парни Станислава Черчесова сотворить еще одну историю?

20:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции последнего четвертьфинального матча ЧМ-2018 по футболу. Встречаются Россия и Хорватия! Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 20:00 по московскому времени.

10:00

Сборная России сразится с национальной командой Хорватии в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира по футболу.