Напомним, сборная России на этом турнире в группе обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3), а в 1/8 финала разошлась со счетом 1:1 с Испанией, победив благодаря двум сейвам Игоря Акинфеева по пенальти.

Хорваты выиграли все свои матчи на турнире. Сначала в группе разделались с Нигерией (2:0), Аргентиной (3:0) и Исландией (2:1), а затем после ничьей в основное время (1:1) по пенальти обыграли Данию. И это Модрич не смог реализовать 11-метровый на 116-й минуте встречи.