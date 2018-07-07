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Напряжение очень серьезное, временами очень тревожно, но иначе быть не могло. А в целом Россия играет ничуть не хуже Хорватии, забила супергол усилиями Дениса Черышева и могла бы вести, не зевни быстрый выпад в ответ. Андрей Крамарич сравнял счет, а потому решится все позже. Отдыхаем пока что.
Докатали мяч хорваты до перерыва в намеке на позиционное наступление. Свисток арбитра.
Теперь сборная России не торопится, но с мячом-то мы. Игра равная.
Атака продолжалась, и Дзюба раскидал всех в штрафной в борьбе, но все-таки с фолом...
А вот и хорватская контратака. Зевнули по нашему правому флангу. Манджукич легко вошел в штрафную и выполнил мягкую подачу на голову Крамаричу, который не оставил Акифееву шансов.
Длинная передача вперед, Дзюба скидывает в штрафную Черышеву, который пытается с очень острого угла нанести сложный удар по скачущему мячу. Неточно.
Очень активны были хорваты в нашей штрафной, но в итоге Дзюба вынес мяч.
Грузят в нашу штрафную мяч, и Игнашевич вынужден был, не рискуя, отправить снаряд на угловой.
Теперь хорватам придется предпринимать активные действия.
Какая красота! Вбросили аут на чужой половины, мяч доставили Черышеву, который, смещаясь в центр, обыгрался в «стеночку» с Дзюбой, качнул защитника на движении и из-за штрафной пальнул в самую ближнюю девятку! Субашич даже не дернулся!
Денис Черышев, наверное, все же выполнял подачу, но получилось в створ — Субашич поймал в руки довольно уверенно.
Стринич сзади ударил на фланге у боковой линии при приеме Александра Самедова. Будет подача в штрафную.
Старательно все атаки переводят на Врсалько хорваты. Сейчас защитник «Атлектико» подал в штрафную на Перишича, который чиркнул затылком в сторону ворот, но очень неточно.
36% времени владеет мячом сборная России. У хорватов 64%.
Очень активно футболисты сборной России идут в борьбу перед хорватской штрафной. Фернандес и Самедов очень активно прессинговали, и Александр сфолил.
Совсем пока что успокоилась игра. Через центр у хорватов пробиться не выходит, а на левом фланге сборной России разгоравшийся пожар вроде бы потушен.
Невысок пока темп. Хорваты тоже больше любят контратаковать, а в позиционном наступлении события не форсируют.
Барабант трибуны в ладоши, пока хорваты пытаются — безуспешно — организовать позиционную атаку.
Ракитич исполнял удар в обвод стенки — высоковато. Отлегло.
Неприятно. Вчетвером собрались около Крамарича, не встречая. Дождались дриблинга, и в итоге Кутепов сфолил на углу перед штрафной. Отличная точка для правши.
Отличная контратака сборной России! Игнашевич вынес из штрафной прострел Врсалько, Дзюба догнал мяч на фланге в центре поля, дотащил до штрафной, дождавшись партнеров, сделал пас на Самедова, который подал на угол вратарской. Там борьбу выиграли хорваты. Но это уже что-то!
Станислав Черчесов неистовствует на бровке. Недоволен действиями Кузяева.
Очередной прострел с правого фланга в нашу штрафную — не справляется Кудряшов, — но Манджукич не попадает по мячу под давлением Кутепова.
Угловой хорватов ни к чему не привел. Россия попыталась контратаковать, но не вышло. А потом Кузяев получил внушение от арбитра за фол в атаке.
И еще угловой хорваты заработали. Марио Фернандес подставил ногу под передачу Перишича.
Пара попыток атак с обеих сторон. Хорваты поострее, но ничего не добились тоже.
Россия с удовольствием атакует. Головин перевешивает Черышева с правого фланга, но активность Дзюбы помогает заработать угловой. Правда, Ракитич прочитал подачу Головина на линию штрафной.
Сумасшедший настрой российских футболистов бросается в глаза. Хорваты никуда не спешат и пока осторожничают, не взвинчивая темпа.
Первая попытка удара от сборной России. Черышев пытался ударить из-под Врсалько, но попал защитнику в ногу. Однако арбитр назначил от ворот, а не угловой...
Хорватия разыграла с центра поля, Россия пошла в прессинг и в итоге забрала мяч после выноса Субашича. Правда, завершилась атака опасной игрой Головина против Виды.
Отзвучали гимны.
Напомним, сборная России на этом турнире в группе обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3), а в 1/8 финала разошлась со счетом 1:1 с Испанией, победив благодаря двум сейвам Игоря Акинфеева по пенальти.
Хорваты выиграли все свои матчи на турнире. Сначала в группе разделались с Нигерией (2:0), Аргентиной (3:0) и Исландией (2:1), а затем после ничьей в основное время (1:1) по пенальти обыграли Данию. И это Модрич не смог реализовать 11-метровый на 116-й минуте встречи.
Обслужит матч бригада арбитров во главе с бразильцем Сандро Мейра Риччи.
Сегодняшний матч состоится на сочинском «Фиште». Это последняя игра турнира для курортного города. Оставшиеся встречи ЧМ-2018 примут только Москва и Санкт-Петербург.
Еще была товарищеская встреча в 2015 году, когда на мяч Федора Смолова «шашечные» ответили тремя точными ударами. С тех пор в нашем составе есть только Смолов, Дзюба, Игнашевич и Черышев.
Россия и Хорватия встречались трижды в своей истории. Были два матча в отборе к Евро-2008, завершившиеся нулевыми ничьими. Обе команды в итоге попали на чемпионат Европы, оставив ни с чем Англию. Россия в итоге зажгла в Австрии и Швейцарии, выиграв бронзу.
Сборная Хорватии в пятый раз играет в финальной части мундиалей. На своем первом в 1998 году поколение Давора Шукера выступило блестяще, дойдя до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Франции (1:2), а затем выиграло у Нидерландов «бронзовый» матч (2:1). После этого было три невыхода из группы и одно непопадание на турнир.
Златко Далич говорил перед матчем, что Россия сыграет так, как ей даст его команда. Намерение хорватский тренер подтвердил составом — он очень аткующий. Так «шашечные» начинали встречу первого тура с Нигерией. Под звездными Лукой Модричем и Иваном Ракитичем в центре поля не будет Марцело Брозовича. Вместо опорного хавбека «Интера» в старте выйдет атакующий полузащитник или второй нападающий Андрей Крамарич. В остальном все стартовые игроки у Хорватии в деле.
Очень интересные составы выставили тренеры, есть о чем поговорить в отношении обеих команд. Наша сборная возвращается к игре в четыре защитника, при этом Юрий Жирков, по крайней мере с первых минут, выйти не может, а потому на левом фланге окажется игравший против Испании в первом тайме левого центрального защитника Федор Кудряшов. Алана Дзагоева тоже нет в старте, ждем его выхода на замену. Снова Черчесов выбрал не Юрия Газинского, а Далера Кузяева в пару к Роману Зобнину в опорной зоне. В остальном без сюрпризов. Отметим только, что Денис Черышев вернулся в состав, а Федор Смолов снова в запасе под Дзюбой.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил начать встречу таким сочетанием:
Субашич — Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич — Ракитич, Модрич — Ребич, Крамарич, Перишич — Манджукич.
Составы команд уже известны. Давайте обратимся к ним без лишних слов. Станислав Черчесов выставил с первых минут следующих игроков сборной России:
Акинфеев — Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов — Кузяев, Зобнин, Головин — Самедов, Черышев, Дзюба.
Очередной главный матч отечественного футбола! Сборная России в своей истории никогда не играла в полуфинале чемпионатов мира. СССР играл там в 1966 году и в итоге стал четвертым. Смогут ли парни Станислава Черчесова сотворить еще одну историю?
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции последнего четвертьфинального матча ЧМ-2018 по футболу. Встречаются Россия и Хорватия! Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 20:00 по московскому времени.
Сборная России сразится с национальной командой Хорватии в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира по футболу.