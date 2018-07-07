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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 2 тайм
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Анте Ребич
3
1
55
Андре Каррильо
3
1
56
Альфред Финнбогасон
3
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Ола Тойвонен
4
1
78
Шердан Шакири
4
1
79
Эмиль Форсберг
4
1
80
Паулиньо
5
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Кевин Де Брёйне
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Ян Вертонген
4
1
90
Радамель Фалькао
4
1
91
Иско
4
1
92
Кристиан Эриксен
4
1
93
Рафаэль Варан
5
1
94
Тьяго Силва
5
1
95
Карим Ансарифард
3
1
96
Фержани Сасси
3
1
97
Синдзи Кагава
3
1
98
Виктор Мозес
3
1
99
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
100
Сальман Аль-Фаридж
3
1
101
Карлос Вела
4
1
Швеция Англия

Англичане удвоили перевес в матче со Швецией. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Швеция — Англия

Сборные Швеции и Англии сражаются за полуфинал чемпионата мира — 2018 в России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/4 финала  |   07 июля 17:00   |  2 тайм
Швеция
Сборная Швеции
0:2
< Сборная Англии
Англия
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Форсберг 65'
Тойвонен 65'
Магир 30'
Алли 58'
Подробная статистика матча
Сборная Швеции
Основные составы
Сборная Англии
1 (в)   Робин Ольсен
16 (з)   Эмиль Крафт
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
3 (з)   Виктор Линделёф
4 (з)   Андреас Гранквист
17 (п)   Виктор Классон
7 (п)   Себастьян Ларссон
8 (п)   Олбин Экдаль
10 (п)   Эмиль Форсберг 65' 65'
9 (н)   Маркус Берг
20 (н)   Ола Тойвонен 65' 65'
1 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Киран Триппьер
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер
6 (з)   Гарри Магир 30'
18 (п)   Эшли Янг
7 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Деле Алли 58'
10 (п)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Гарри Кейн
Запасной состав
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
5 (з)   Мартин Ольссон 65' 65'
14 (з)   Филип Хеландер
18 (з)   Понтус Янссон
13 (п)   Густав Свенссон
15 (п)   Оскар Хильемарк
19 (п)   Маркус Рохден
21 (п)   Джимми Дурмаз
11 (н)   Йон Гвидетти
22 (н)   Исаак Телин
13 (в)   Джек Батлэнд
23 (в)   Ник Поуп
3 (з)   Дэнни Роуз
15 (з)   Гари Кэхилл
16 (з)   Фил Джонс
22 (з)   Трент Александер-Арнольд
4 (п)   Эрик Дайер
17 (п)   Фабиан Делф
21 (п)   Рубен Лофтус-Чик
11 (н)   Джейми Варди
14 (н)   Дэнни Уэлбек
19 (н)   Маркус Рашфорд
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'76

Замена у сборной Англии. Алли поле покидает. Вместо него выходит Фабиан Делф.

'74

Вновь Магир опережает Классона. Никак не может нападающий сборной Швеции пройти англичанина.

'73

Лингард дошел до чужой штрафной и сделал передачу направо, где находился Стерлинг. Неточным вышел пас у игрока «Манчестер Юнайтед».

'71

ПИКФОРД, КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ?! Ушли шведы в контратаку, последовал прострел на Берга, тот мяч обработал и пробил под перекладину. Пикфорд в прыжке перевел мяч на угловой, который в итоге ни к чему не привел.

'70

Предприняли шведы попытку выйти со своей половины поля. Дошли в итоге до штрафной, но Магир опасность нейтрализовал. Прекрасно сегодня играет английский защитник.

'68

Лингард сделал пас на Алли и ждал ответной передачу. Однако Деле решил выполнить заброс на дальнюю штангу, но мяч попал в защитника. Будет угловой.

'66

Опасно могло быть у ворот Ольсена, но Магир пробил сильно выше с угла вратарской.

'65

Двойная замена у сборной Швеции. Йон Гвидетти и Мартин Ольссон вышли на поле вместо Форсберга и Тойвонена.

'63

Форсберг протащил мяч по центру и отдавал на край штрафной, где находился Классон. Магир прервал передачу.

'61

ОПАСНО! Могли отыграть один мяч шведы. Классон пробил с линии вратарской, но вытащил удар из угла Пикфорд. Шведский нападающий сыграл на добивании, но попал в ногу защитнику.

'60

И вновь дает трещину шведская оборона, но Лингард слишком перемудрил с мячом на углу вратарской.

'59

ГООООООООООООЛ! Лингард забросил в штрафную на Алли, и тот расстрелял ворота Ольсена! 2:0!

'58

Янг здорово разобрался с защитником на фланге, легко обыграв его. Но навес не получился у англичанина.

'57

Триппьер выполнил подачу в штрафную. Вновь Линделёф выиграл весь «верх».

'55

Кейн сделал обводящую передачу в штрафную в направлении Стерлинга, но слишком в сторону убежал Рахим, однако мяч подхватил. Его навес в район 11-метровой отметки заблокировал Линделёф.

'53

Момент! Магир выиграл верх после подачи со штрафного и сделал скидку во вратарскую. Стерлинг пытался пробить через себя, но не получилось. Однако мяч вернулся к Магиру, тот вновь сделал передачу во вратарскую. В последний момент шведский защитник выбил мяч из штрафной.

'51

Стерлинг распустил руки в ходе верхового единоборства с Гранквистом. Фиксирует фол судья.

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист и нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг

'50

Триппьер сделал скидку в центр штрафной после отличной диагональной передачи. Гранквист уверенно мяч вынес.

'49

Активно начали шведы второй тайм. Но потихоньку сборная Англии перехватывает инициативу в игре.

'47

Опасно! Вторая подача оказалась намного удачнее, Берг выиграл верховую борьбу и пробил точно в угол. Но спас свою команду Пикфорд!

'47

Классон вернул мяч Форсбергу, Эмиль выполнил подачу в штрафную, но мяч попал в спину защитнику.

'46

Стерлинг пытался пройти между двумя защитниками, но мяч потерял.

'46

Начался второй тайм!

'45+1

Ни к чему он не привел в итоге, и звучит свисток арбитра. Перерыв. 1:0 в пользу сборной Англии после первого тайма.

'45

Еще один момент у Стерлинга! Обработал он мяч после диагональной передачи, обыграл Ольсена, но очень неудобно подобрал ногу англичанин. Долго искал момента для удара Рахим, но в итоге забить не сумел — угловой.

Игрок сборной Англии Рахим Стерлинг

'43

И вновь Стерлинг! Вышел он один на один с вратарем, но не смог обыграть Ольсена. Однако оказался в офсайде английский нападающий. Хотя лайнсмен очень долго не поднимал флажок...

'42

Стерлинг вновь ворвался в штрафную после передачи из глубины поля. Гранквист отобрал мяч у англичанина.

'40

Стерлинг ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую. Лингард пытался замкнуть передачу, сыграв пяткой, но получилось неудачно.

'37

Пикфорд долго держал мяч в руках, ища партнера, которому можно сделать передачу. В итоге бросил точно в аут голкипер.

'36

Штрафной в центре поля. Заработали его шведы, но навес оказался неточным — легко выносят мяч в аут английские защитники.

'34

Очередная подача в штрафную Швеции! Гранквист мяч выбил, но на подборе оказался Хендерсон. Решился на дальний удар англичанин. Неточно.

'32

Контролируют ход встречи англичане. Голевых моментов по сути не было, но гол все равно вполне заслуженный.

'30

ГОООООООООЛ! Янг подошел к мячу и навесил с угла поля. Магир выпрыгнул выше всех и пробил точно в угол! 1:0.

'29

Триппьер выполнил навес с правого фланга. Передача адресовывалась Кейну, но опередил его шведский защитник, переведя мяч на угловой.

'27

Гранквист пошел в дриблинг. Обыграл он одного полузащитника, но передача на фланг оказалась неточной — не было там никого из партнеров.

'25

Алли и Лингард устроили «перепас» между собой, и затем игрок «Тоттенхэма» решил перевести мяч на фланг, где уже дежурил Янг. Пас в разрез не получился.

'23

Стерлинг очень долго возился с мячом на углу штрафной. Пытался то обыграть защитника, то найти коридор для передачи. В итоге навесил англичанин и попал в защитника. Указывал Стерлинг, что мяч попал в руку, но на повторе четко видно, что рука была прижата к корпусу.

Эпизод матча Швеция -- Англия

'21

Еще одну контратаку могли организовать игроки сборной Англии, но Хендерсон слишком медленно разбирался с мячом в центре поля. Скорость потеряна.

'19

Опасно! Убежали англичане в контратаку, Стерлинг на скорости обыграл двух защитников и отдал мяч на Кейна. Тот сразу же пробил из-за пределов штрафной. Чуть в стороне от штанги прошел мяч!

'17

Пытался Тойвонен пробраться в штрафную площадь англичан, но грамотно поставил ему корпус Стоунс. Ушел мяч за лицевую.

'16

Идет пока что борьба за центр поля. Без особого продвижения вперед как у одной команды, так и у другой.

Эпизод матча Швеция -- Англия

'14

Янг оказался с мячом на левом фланге и выполнил подачу в штрафную. Низким получился навес, легко выносят мяч шведы.

'12

Классон решился на дальний удар — метров с 30-35. Метил игрок «Краснодара» в дальнюю «девятку», но мяч прошел выше ворот.

'11

Долго раскачивали шведскую оборону англичане, в итоге завершилось все подачей с правого фланга. Ольсен мяч перехватил.

'10

Кейн получил мяч в центре поля и мгновенно сделал передачу на ход Стерлингу. Гранквист грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Эпизод матча Швеция -- Англия

'9

Экдаль наступил на ногу Хендерсону, но арбитр свисток не дал.

'7

Заработали шведы штрафной. Последовал навес в сторону Гранквиста, но Андреас верховую борьбу проиграл.

'6

Алли забросил в центр штрафной, но очень неточной оказалась передача. Ольсен мяч забрал.

'4

Последовала передача на фланг, но Лингард находился в офсайде. Даже не стал дергаться в направлении мяча англичанин.

'2

Проводят первые минуты англичане в атаке. Плотно обороняются игроки сборной Швеции — в две линии.

'1

Матч начался!

16:55

Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Швеции и Англии.

16:50

Десять минут до начала матча!

16:47

Вчера стали известны первые полуфиналисты чемпионата: сборная Франции обыграла Уругвай, а команда Бельгии выбила из турнира Бразилию.

16:46

Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале мундиаля с представителем пары Россия — Хорватия, которые разыграют путевку в 1/2 финала чемпионата мира сегодня же, в 21.00 мск.

16:45

Сборная Англии:

Вратарь: Джордан Пикфорд; Киран Триппьер, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Гарри Магир, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.

16:43

Стартовые составы команд. Сборная Швеции: Вратарь: Робин Ольсен; Эмиль Крафт, Людвиг Аугустинсон, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Виктор Классон, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Маркус Берг, Ола Тойвонен.

16:36

Сама игра начнется в 17.00 по московскому времени.

16:35

Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального матча чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Швеции и Англии.