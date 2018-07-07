- 375656 просмотров Государственная дума обнародовала размер пенсий и зарплат депутатов
- 295995 просмотров Как казнили в Японии семерых лидеров секты «Аум Синрике»
- 276881 просмотр Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2018
- 209808 просмотров Бразилия проиграла Бельгии и покинула ЧМ-2018
- 202553 просмотра Илон Маск предложил способ спасения подростков из пещеры в Таиланде
- 163861 просмотр В Сочи прилетела сборная России по футболу
- 145962 просмотра Как прошел очередной день ЧМ-2018
Вновь Магир опережает Классона. Никак не может нападающий сборной Швеции пройти англичанина.
Лингард дошел до чужой штрафной и сделал передачу направо, где находился Стерлинг. Неточным вышел пас у игрока «Манчестер Юнайтед».
Предприняли шведы попытку выйти со своей половины поля. Дошли в итоге до штрафной, но Магир опасность нейтрализовал. Прекрасно сегодня играет английский защитник.
Лингард сделал пас на Алли и ждал ответной передачу. Однако Деле решил выполнить заброс на дальнюю штангу, но мяч попал в защитника. Будет угловой.
Опасно могло быть у ворот Ольсена, но Магир пробил сильно выше с угла вратарской.
Форсберг протащил мяч по центру и отдавал на край штрафной, где находился Классон. Магир прервал передачу.
И вновь дает трещину шведская оборона, но Лингард слишком перемудрил с мячом на углу вратарской.
Янг здорово разобрался с защитником на фланге, легко обыграв его. Но навес не получился у англичанина.
Триппьер выполнил подачу в штрафную. Вновь Линделёф выиграл весь «верх».
Кейн сделал обводящую передачу в штрафную в направлении Стерлинга, но слишком в сторону убежал Рахим, однако мяч подхватил. Его навес в район 11-метровой отметки заблокировал Линделёф.
Стерлинг распустил руки в ходе верхового единоборства с Гранквистом. Фиксирует фол судья.
Триппьер сделал скидку в центр штрафной после отличной диагональной передачи. Гранквист уверенно мяч вынес.
Активно начали шведы второй тайм. Но потихоньку сборная Англии перехватывает инициативу в игре.
Классон вернул мяч Форсбергу, Эмиль выполнил подачу в штрафную, но мяч попал в спину защитнику.
Стерлинг пытался пройти между двумя защитниками, но мяч потерял.
Стерлинг вновь ворвался в штрафную после передачи из глубины поля. Гранквист отобрал мяч у англичанина.
Стерлинг ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую. Лингард пытался замкнуть передачу, сыграв пяткой, но получилось неудачно.
Пикфорд долго держал мяч в руках, ища партнера, которому можно сделать передачу. В итоге бросил точно в аут голкипер.
Штрафной в центре поля. Заработали его шведы, но навес оказался неточным — легко выносят мяч в аут английские защитники.
Очередная подача в штрафную Швеции! Гранквист мяч выбил, но на подборе оказался Хендерсон. Решился на дальний удар англичанин. Неточно.
Контролируют ход встречи англичане. Голевых моментов по сути не было, но гол все равно вполне заслуженный.
Триппьер выполнил навес с правого фланга. Передача адресовывалась Кейну, но опередил его шведский защитник, переведя мяч на угловой.
Гранквист пошел в дриблинг. Обыграл он одного полузащитника, но передача на фланг оказалась неточной — не было там никого из партнеров.
Алли и Лингард устроили «перепас» между собой, и затем игрок «Тоттенхэма» решил перевести мяч на фланг, где уже дежурил Янг. Пас в разрез не получился.
Стерлинг очень долго возился с мячом на углу штрафной. Пытался то обыграть защитника, то найти коридор для передачи. В итоге навесил англичанин и попал в защитника. Указывал Стерлинг, что мяч попал в руку, но на повторе четко видно, что рука была прижата к корпусу.
Еще одну контратаку могли организовать игроки сборной Англии, но Хендерсон слишком медленно разбирался с мячом в центре поля. Скорость потеряна.
Пытался Тойвонен пробраться в штрафную площадь англичан, но грамотно поставил ему корпус Стоунс. Ушел мяч за лицевую.
Идет пока что борьба за центр поля. Без особого продвижения вперед как у одной команды, так и у другой.
Янг оказался с мячом на левом фланге и выполнил подачу в штрафную. Низким получился навес, легко выносят мяч шведы.
Классон решился на дальний удар — метров с 30-35. Метил игрок «Краснодара» в дальнюю «девятку», но мяч прошел выше ворот.
Долго раскачивали шведскую оборону англичане, в итоге завершилось все подачей с правого фланга. Ольсен мяч перехватил.
Кейн получил мяч в центре поля и мгновенно сделал передачу на ход Стерлингу. Гранквист грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.
Экдаль наступил на ногу Хендерсону, но арбитр свисток не дал.
Заработали шведы штрафной. Последовал навес в сторону Гранквиста, но Андреас верховую борьбу проиграл.
Алли забросил в центр штрафной, но очень неточной оказалась передача. Ольсен мяч забрал.
Последовала передача на фланг, но Лингард находился в офсайде. Даже не стал дергаться в направлении мяча англичанин.
Проводят первые минуты англичане в атаке. Плотно обороняются игроки сборной Швеции — в две линии.
Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Швеции и Англии.
Десять минут до начала матча!
Вчера стали известны первые полуфиналисты чемпионата: сборная Франции обыграла Уругвай, а команда Бельгии выбила из турнира Бразилию.
Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале мундиаля с представителем пары Россия — Хорватия, которые разыграют путевку в 1/2 финала чемпионата мира сегодня же, в 21.00 мск.
Сборная Англии:
Вратарь: Джордан Пикфорд; Киран Триппьер, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Гарри Магир, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.
Стартовые составы команд. Сборная Швеции: Вратарь: Робин Ольсен; Эмиль Крафт, Людвиг Аугустинсон, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Виктор Классон, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Маркус Берг, Ола Тойвонен.
Сама игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального матча чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Швеции и Англии.