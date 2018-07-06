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Статистика первой половины тем временем.
А вот и Неймар — упал он в штрафной Бельгии, но арбитр не стал свистеть по этому поводу.
Совсем встала атака Бразилии — в такой ситуации очень нужны индивидуальные действия пентакампеонам. А где там Неймар, кстати?
Не самым лучшим образом пробил лидер «Манчестер Сити» — Алисон сумел потащить в достаточно вальяжном прыжке.
Паулиньо совершает абсолютно безрассудный фол рядом со своей штрафной — и теперь Де Брейне будет пробовать еще один мяч на свой счет записать.
Гудит стадион, недовольна арена, заполненная в основном именно бразильцами — явно не такого они ожидали от своей команды.
Феллайни показывает всем, что обладает отличной техникой борьбы — правда, Коутиньо скрытым талантам бельгийца не очень рад.
Почему-то решили бразильцы, что можно позволять Де Брейне бить из-за пределов штрафной без всякого прессинга. Их право, конечно. Возможно, счет 0:2 их немного переубедит!
Странно, но почему-то в атаке у Бразилии все более-менее идеально вплоть до момента, когда нужно бить — вот как сейчас прямо.
И вновь Вертонген фолит, но на сей раз уже с определенными последствиями для своей команды — будут сейчас пентакампеоны разыгрывать опасный штрафной.
Кстати, о «пожаре» в штрафной Бельгии больше не идет и речи — идеально собранными сейчас выглядят разрушители «дьяволов».
Начинают понемногу ловить номинальные гости своих визави на контратаках — и хоть опасных ударов это им пока что не приносит, выглядит такая идея очень перспективно.
Автогол бразильцев, к слову, стал уже 11-м на этом ЧМ — кажется, вопросы о лучшем «бомбардире» можно окончательно снимать.
Коутиньо хлестко пробил низом по воротам из-за пределов штрафной, однако прямо по центру — Куртуа без проблем забрал мяч.
Немного в шоке бразильцы после автогола Фернандиньо — нужно им время, чтобы вернуться в то боевое состояние, в котором они начинали матч. А пока что время для передышки бельгийцев.
Справедливости ради, это не просто гол, но с приставкой «авто». Последовала подача с углового, на месте приземления мяча не было никого из бельгийцев, однако от Фернандиньо снаряд отскочил прямиком в ворота. 0:1!
Идеально «душат» бразильцы своих оппонентов — пока что очень сложно Бельгии справляться с таким качественным высоким прессингом.
Широкая атака Бельгии завершается на плохом пасе Менье — а ведь пройди его передача, Лукаку бы бил с близкой дистанции!
Неймар с Жезусом сыграли в «стенку» на подходе к чужой штрафной, после чего лидер «ПСЖ» мягко навесил на партнера — вышедший из ворот Куртуа легко забрал мяч себе по итогам.
Де Брейне совершил классный перехват на чужой половине поля, чуть продвинулся к воротам и пробил низом — мимо.
В последний раз сегодняшние соперники встречались в очном матче еще в далеком 2002 году — и тогда в рамках 1/8 финала ЧМ победили бразильцы, забив два безответных мяча.
Триумфатор этой пары в полуфинале ЧМ-2018 встретится с Францией, которая сегодня днем уверенно победила Уругвай со счетом 2:0.
Сборная Бельгии. Стартовый состав: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.
Сборная Бразилии. Стартовый состав: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на поединок.
Встреча пройдет в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии!