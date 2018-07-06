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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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30
01
02
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 0:2 перерыв
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
0:2
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
4
2
18
Неймар
4
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
3
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Габриэль Меркадо
3
1
60
Гжегож Крыховяк
3
1
61
Ким Юнь Квон
3
1
62
Садио Мане
3
1
63
Салем Аль-Доссари
3
1
64
Тони Кроос
3
1
65
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
66
Ян Вертонген
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Паулиньо
4
1
69
Марио Манджукич
3
1
70
Александр Головин
3
1
71
Иван Ракитич
4
1
72
Юйа Осако
4
1
73
Хуан Кинтеро
4
1
74
Ирвин Лосано
4
1
75
Блерим Джемаили
4
1
76
Хавьер Эрнандес
4
1
77
Хуан Куадрадо
4
1
78
Ола Тойвонен
4
1
79
Шердан Шакири
4
1
80
Эмиль Форсберг
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Лионель Месси
4
1
86
Людвиг Аугустинсон
4
1
87
Тьяго Силва
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Рафаэль Варан
5
1
93
Карим Ансарифард
3
1
94
Фержани Сасси
3
1
95
Синдзи Кагава
3
1
96
Виктор Мозес
3
1
97
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
98
Сальман Аль-Фаридж
3
1
99
Карлос Вела
4
1
Бразилия Бельгия

Неймар против Лукаку: Бельгия дважды забила Бразилии. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018 Бразилия — Бельгия

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2018 встречаются сборные Бразилии и Бельгии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/4 финала  |   06 июля 21:00   |  перерыв
Бразилия
Сборная Бразилии
0:2
< Сборная Бельгии
Бельгия
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Милорад Мажич (Врбас, Сербия)
Фернандиньо 13' (авт)
Де Брёйне 31'
Подробная статистика матча
Сборная Бразилии
Основные составы
Сборная Бельгии
1 (в)   Алисон Бекер
22 (з)   Лемос Консерва
12 (з)    Марсело
2 (з)   Тьяго Силва
3 (з)   Жоао Миранда
17 (п)    Фернандиньо 13'
15 (п)    Паулиньо
11 (п)   Филиппе Коутиньо
19 (п)    Виллиан
9 (н)   Габриэл Жезус
10 (н)    Неймар
1 (в)   Тибо Куртуа
15 (з)   Томас Менье
5 (з)   Ян Вертонген
4 (з)   Венсан Компани
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
22 (п)   Насер Шадли
6 (п)   Аксель Витсель
8 (п)   Маруан Феллайни
7 (п)   Кевин Де 31'
10 (п)   Эден Азар
9 (н)   Ромелу Лукаку
Запасной состав
16 (в)   Рамос Кассио
23 (в)    Эдерсон
4 (з)   Педро Жеромел
6 (з)   Филипе Луис
13 (з)    Маркиньос
7 (п)   Дуглас Коста
8 (п)   Ренато Аугусто
18 (п)    Фред
21 (н)    Тайсон
20 (н)   Роберто Фирмино
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Коэн Кастельс
3 (з)   Томас Вермален
20 (з)   Анга Дедрик
11 (п)   Янник Карраско
16 (п)   Торган Азар
17 (п)   Юри Тилеманс 13'
18 (п)   Аднан Янузай
19 (п)   Мусса Дембеле
23 (п)   Леандер Дендонкер
14 (н)   Дрис Мертенс
21 (н)   Миши Батшуайи
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'45+2

Статистика первой половины тем временем.

'45+2

Все, перерыв! На паузу команды — во многом неожиданно — уходят при счете 2:0 в пользу Бельгии! Отдохнем чуть-чуть!

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, 6 июля 2018 года

'45

А вот и Неймар — упал он в штрафной Бельгии, но арбитр не стал свистеть по этому поводу.

'43

Совсем встала атака Бразилии — в такой ситуации очень нужны индивидуальные действия пентакампеонам. А где там Неймар, кстати?

'41

Не самым лучшим образом пробил лидер «Манчестер Сити» — Алисон сумел потащить в достаточно вальяжном прыжке.

'40

Паулиньо совершает абсолютно безрассудный фол рядом со своей штрафной — и теперь Де Брейне будет пробовать еще один мяч на свой счет записать.

'38

Гудит стадион, недовольна арена, заполненная в основном именно бразильцами — явно не такого они ожидали от своей команды.

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, 6 июля 2018 года

'36

Жезус! В очередной раз транжирит моменты Бразилия! На сей раз вообще без опеки бил головой Габи метров с десяти — но мимо ворот отправил мяч! А ведь никто не мешал...

'34

Феллайни показывает всем, что обладает отличной техникой борьбы — правда, Коутиньо скрытым талантам бельгийца не очень рад.

'32

Почему-то решили бразильцы, что можно позволять Де Брейне бить из-за пределов штрафной без всякого прессинга. Их право, конечно. Возможно, счет 0:2 их немного переубедит!

'32

ГОООООООООООООООООООООООООЛ!!! Что??? Еще??? Бельгия!!!

'31

Странно, но почему-то в атаке у Бразилии все более-менее идеально вплоть до момента, когда нужно бить — вот как сейчас прямо.

'29

И вновь Вертонген фолит, но на сей раз уже с определенными последствиями для своей команды — будут сейчас пентакампеоны разыгрывать опасный штрафной.

'27

Ой, грязно сыграл против Виллиана в верховой борьбе Вертонген — к счастью, обошлось все для бразильца.

'25

Кстати, о «пожаре» в штрафной Бельгии больше не идет и речи — идеально собранными сейчас выглядят разрушители «дьяволов».

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, 6 июля 2018 года

'23

Начинают понемногу ловить номинальные гости своих визави на контратаках — и хоть опасных ударов это им пока что не приносит, выглядит такая идея очень перспективно.

'21

Автогол бразильцев, к слову, стал уже 11-м на этом ЧМ — кажется, вопросы о лучшем «бомбардире» можно окончательно снимать.

'19

Коутиньо хлестко пробил низом по воротам из-за пределов штрафной, однако прямо по центру — Куртуа без проблем забрал мяч.

'17

Немного в шоке бразильцы после автогола Фернандиньо — нужно им время, чтобы вернуться в то боевое состояние, в котором они начинали матч. А пока что время для передышки бельгийцев.

'15

И тут же опять «пожар» в штрафной Бельгии — мяч метается где-то в районе линии вратарской, однако все-таки отбиваются европейцы!

'13

Справедливости ради, это не просто гол, но с приставкой «авто». Последовала подача с углового, на месте приземления мяча не было никого из бельгийцев, однако от Фернандиньо снаряд отскочил прямиком в ворота. 0:1!

'13

ГОООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! Ничего себе!!! Отбивалась Бельгия, отбивалась — и в итоге сама забила!!!

'12

Идеально «душат» бразильцы своих оппонентов — пока что очень сложно Бельгии справляться с таким качественным высоким прессингом.

'10

И вновь «жарко» в штрафной Бельгии!!! Сначала Жезус гениально обыграл между ног опекуна в штрафной и пропихнул на Паулиньо — удар того заблокировали! Тут же случилась подача с углового, опять шанс забить выпал игроку «Барсы» — но он в очередной раз все испортил, попросту не попав по мячу!!!

'8

КАКОЙ МОМЕНТ У БРАЗИЛИИ!!! Навес с углового, Миранда классно скидывает — и Тиаго Силва неуклюже бьет с полуметра коленом!!! Но мажет каким-то образом, попадая в штангу!!!

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, 6 июля 2018 года

'6

Широкая атака Бельгии завершается на плохом пасе Менье — а ведь пройди его передача, Лукаку бы бил с близкой дистанции!

'4

Неймар с Жезусом сыграли в «стенку» на подходе к чужой штрафной, после чего лидер «ПСЖ» мягко навесил на партнера — вышедший из ворот Куртуа легко забрал мяч себе по итогам.

'2

Де Брейне совершил классный перехват на чужой половине поля, чуть продвинулся к воротам и пробил низом — мимо.

'1

Стартовал матч!

20:55

В последний раз сегодняшние соперники встречались в очном матче еще в далеком 2002 году — и тогда в рамках 1/8 финала ЧМ победили бразильцы, забив два безответных мяча.

20:50

Триумфатор этой пары в полуфинале ЧМ-2018 встретится с Францией, которая сегодня днем уверенно победила Уругвай со счетом 2:0.

20:45

Сборная Бельгии. Стартовый состав: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.

20:42

Сборная Бразилии. Стартовый состав: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

20:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на поединок.

20:35

Встреча пройдет в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени.

20:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии!