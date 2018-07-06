И вновь «жарко» в штрафной Бельгии!!! Сначала Жезус гениально обыграл между ног опекуна в штрафной и пропихнул на Паулиньо — удар того заблокировали! Тут же случилась подача с углового, опять шанс забить выпал игроку «Барсы» — но он в очередной раз все испортил, попросту не попав по мячу!!!