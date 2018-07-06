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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
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30
01
02
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 2 тайм
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
Уругвай Франция

Франция близка к выходу в полуфинал ЧМ. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018 Уругвай — Франция

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2018 в Нижнем Новгороде встречаются сборные Уругвая и Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
1/4 финала  |   06 июля 17:00   |  2 тайм
Уругвай
Сборная Уругвая
0:2
< Сборная Франции
Франция
Стадион «Стадион Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
Бентанкур 38'
Бентанкур 59'
Стуани 59'
Родригес 69'
Эрнандес 33'
Варан 40'
Гризманн 61'
Мбаппе 69'
Подробная статистика матча
Сборная Уругвая
Основные составы
Сборная Франции
1 (в)   Фернандо Муслера
22 (з)   Мартин Касерес
2 (з)   Хосе Мария
3 (з)   Диего Годин
17 (п)   Диего Лашальт
14 (п)   Лукас Торрейра
8 (п)   Наитан Нандес 73'
6 (п)   Родриго Бентанкур 59' 38' 59'
15 (п)   Матиас Весино
11 (н)   Кристиан  59' 59'
9 (н)   Луис Суарес
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Бенжамен Павар
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес 33'
4 (з)   Рафаэль Варан 40'
5 (з)   Самуэль Юмтити
13 (п)   Н'Голо Канте
6 (п)   Поль Погба
12 (п)   Корентин Толиссо
10 (н)   Килиан Мбаппе 69'
9 (н)   Оливье Жиру
7 (н)   Антуан Гризманн 61'
Запасной состав
12 (в)   Мартин Кампанья
23 (в)   Мартин Сильва
4 (з)   Гильермо Варела
13 (з)   Гастон Сильва
16 (з)   Максимильяно Перейра
19 (з)   Себастьян Коатес
7 (п)   Кристиан Родригес 59' 59' 69'
20 (п)    Уррета 73'
5 (п)   Карлос Санчес
10 (п)   Хиорхьян де
18 (н)   Максимилиано Гомес
16 (в)   Стив Манданда
23 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Преснел Кимпембе
17 (з)   Адиль Рами
19 (з)   Джибриль Сидибе
22 (з)   Бенжамен Менди
8 (п)   Тома Лемар
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
18 (п)   Набиль Фекир
20 (п)   Флорьян Товен
11 (н)   Усман Дембеле
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'79

А вот и замена от Дидье Дешама. Стивен Н'Зонзи выходит вместо Толиссо.

'78

Юмтит заблокировал очередную передачу на Суареса, которая последовала с правого фланга. Тяжело приходится Луис в одиночку в атаке.

'75

Эрнандес вывел Мбаппе в свободную зону у штрафной площади. Едва Килиан пробрался вперед к воротам, как Лашальт выбил мяч у него из-под ног. На подборе сыграл Жиру, но француз нанес очень неточный удар.

'74

Обозначают прессинг игроки сборной Уругвая. Но французы легко переходят на чужую половину поля.

'73

Последняя замена у уругвайцев. Нандеса сменил Уррета.

'72

Опасно! Толиссо получил мяч перед штрафной и пробил на технику! Чуть-чуть неточным оказался удар!

'70

Вновь Мбаппе на переднем плане. На этот раз француз получил по ногам от Лашальта. Грубо играют команды.

'68

Получили желтые карточки Мбаппе и Родригес.

'67

Получил по лицу Мбаппе и упал. Пока лежал Килиан на газоне, Годин пытался его поднять. Началась потасовка.

'65

Очень не хватает Эдинсона Кавани уругвайцам в атаке. Очень сложно будет отыграть такое преимущество Франции.

'63

Отвечают уругвайцы. Мария Хименес нанес сильный дальний удар. Немного неточно.

'61

ГОООООООЛ! Вот это ошибка Муслеры... Гризманн нанес неопасный удар по центру ворот из-за пределов штрафной. Муслера немного выдвинулся вперед из ворот и неудачно отбил мяч, переправив его себе за шиворот. 2:0!

'60

Первые замены в сегодняшнем матче. Стуани и Бентанкур поле покинули. Вместо них вышли Максимилиано Гомес и Кристиан Родригес.

'59

Суарес навесил с левого фланга. Мяч после отскока попал к Касересу. Не получился удар у уругвайского защитника.

'58

Касерес прострелил в штрафную с правого фланга. Еле-еле вынес мяч Юмтити.

'55

А вот и момент от уругвайцев! Потерял мяч в своей штрафной Юмтити. На подборе сыграл Торрейра, но пробил очень неточно.

'52

Мбаппе ворвался в штрафную на бешеной скорости. В последний момент выбили у него из-под ног мяч. Будет угловой.

'50

Момент у ворот Уругвая! Лашальт нарушил правила на фланге. Мбаппе выполнил подачу, и Муслера, выбивая мяч кулаком, заехал коленом в корпус Касересу.

'48

Опасно! Получил Муслера пас назад от Година и решил на замахе убрать Гризманна. Но обокрал голкипера француз. Правда, мяч ушел за лицевую линию.

'47

И точно в руки Муслере прилетел мяч.

'47

Весино нарушил правила на своем фланге. Гризманн выполнил подачу.

'46

Поехали! Начался второй тайм. Без замен.

'45+2

И на этом все! Первый тайм завершен. Отправляются команды отдыхать. Перерыв.

'45+2

Практически ворвался в штрафную Суарес, но вовремя выставил ногу Канте, перехватив мяч у уругвайца.

'45+1

Еще один штрафной заработали уругвайцы. Примерно в той же точке. Но на этот раз французские защитник выиграли «воздух» после подачи Торрейры.

'45

Две минуты добавлено к основному времени первого тайма.

'43

ОПАСНО! Выиграл верховую борьбу Касерес, но спас Льорис, отразив удар! На подборе был Годин, но не сумел уругваец попасть по воротам, пробив выше!

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Франции, 6 июля 2018 года

'42

Заработали штрафной у середины поля уругвайцы.

'40

ГООООООООООЛ! Выполнил подачу со стандарта Гризманн и попал точно в голову Варану. Переправил мяч в дальний угол ворот французский защитник. 1:0!

'39

Толиссо получил удар по ногам от Бентанкура. Награжден уругваец желтой карточкой.

'38

Погба подошел к линии штрафной, но бить не стал. Отдал направо, где оказался Мбаппе. Тот попытался навесить в штрафную, но здорово сыграл Лашальт, заблокировав передачу.

'35

Суарес пробил по воротам Льориса! Выручил свою команду Уго, поймав мяч, который направлялся в ближний угол.

'33

Настолько сильно схватил за футболку Нандеса Эрнандес, что аж порвал ее.

'32

Нандес обокрал Эрнандеса и помчался с мячом вперед. Сфолил на нем француз и получил желтую карточку.

'31

Сфолил Эрнандес на Стуани.

'30

А теперь последовала передача от Павара. Мог Мбаппе подрезать мяч в ворота, но в створ не попал.

'28

Погба навесил в штрафную. Перехватил передачу Муслера.

'26

Канте организовал атаку через центр поля . Гризманн перевел мяч на Мбаппе, тот резко вошел в штрафную, но классно отодвинул его корпусом Лашальт. Отлично играет уругвайский защитник!

'22

Последние пять встреч между сборными Уругвая и Франции результативностью не блистали. Посмотрим, что будет сегодня.

'21

Павар пытался выполнить прострел, но он оказался заблокирован защитником Уругвая. Будет угловой.

'20

Мбаппе сделал передачу на ход Жиру, но Оливье затормозил атаку.

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Франции, 6 июля 2018 года

'18

Погба решился на дальний удар. Очень неточно получилось.

'15

Момент у Франции! Мбаппе оказался один во вратарской. Никто ему не мешал замкнуть передачу. Но пробил француз выше ворот. А ведь мог обработать мяч и расстрелять ворота Муслеры. Не ожидал такого подарка Килиан.

'13

Опасно! Выиграли уругвайцы верховую борьбу. Мяч пошел в сторону Стуани, но немного не хватило нападающему, чтобы опередить Льориса и открыть счет.

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Франции, 6 июля 2018 года

'12

Бентанкур получил право на угловой. Первый в сегодняшнем матче, кстати.

'10

Подачу выполнил Гризманн. Ничего опасного не вышло.

'9

А теперь фолит Стуани. Грубо «срубил» он Эрнандеса. Будет опасный штрафной.

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Франции, 6 июля 2018 года

'8

Погба в центре поля завалил Стуани.

'5

И вновь момент! Стуани ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол ворот. Чуть неточно!

'4

Опасно у ворот сборной Франции! Лашальт прошел по левому флангу и выполнил подачу во вратарскую. Мяч получил Суарес и пытался то ли нанести удар с левой, то ли прострелить. Но в итоге передача у уругвайца не получилась.

'2

Хименес наступил на ногу Жиру. Просит медицинской помощи француз.

'2

Атакует Франция с первых минут, но без особого продвижения вперед. Плотно обороняются уругвайцы.

'1

Матч начался!

16:55

Вышли команды на поле! Звучат национальные гимны Уругвая и Франции.

16:50

Напомним, что победитель сегодняшнего матча станет первым полуфиналистом чемпионата мира в России. Сыграть в 1/2 финала мундиаля ему предстоит с представителем пары Бразилия — Бельгия.

16:45

Сборная Франция:

Вратарь: Уго Льорис; Бенжамен Павар, Лукас-Франсуа Эрнандес, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Н'Голо Канте, Поль Погба, Корентин Толиссо, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн.

16:40

А пока представляем стартовые составы команд. Сборная Уругвая:

Вратарь: Фернандо Муслера; Мартин Касерес, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Диего Лашальт, Лукас Торрейра, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино Фалеро, Кристиан Стуани, Луис Суарес.

16:36

Сама игра начнется в 17.00 по московскому времени.

16:35

Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2018, в котором встречаются команды Уругвая и Франции.