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Юмтит заблокировал очередную передачу на Суареса, которая последовала с правого фланга. Тяжело приходится Луис в одиночку в атаке.
Эрнандес вывел Мбаппе в свободную зону у штрафной площади. Едва Килиан пробрался вперед к воротам, как Лашальт выбил мяч у него из-под ног. На подборе сыграл Жиру, но француз нанес очень неточный удар.
Обозначают прессинг игроки сборной Уругвая. Но французы легко переходят на чужую половину поля.
Вновь Мбаппе на переднем плане. На этот раз француз получил по ногам от Лашальта. Грубо играют команды.
Получил по лицу Мбаппе и упал. Пока лежал Килиан на газоне, Годин пытался его поднять. Началась потасовка.
Очень не хватает Эдинсона Кавани уругвайцам в атаке. Очень сложно будет отыграть такое преимущество Франции.
Отвечают уругвайцы. Мария Хименес нанес сильный дальний удар. Немного неточно.
Суарес навесил с левого фланга. Мяч после отскока попал к Касересу. Не получился удар у уругвайского защитника.
Касерес прострелил в штрафную с правого фланга. Еле-еле вынес мяч Юмтити.
А вот и момент от уругвайцев! Потерял мяч в своей штрафной Юмтити. На подборе сыграл Торрейра, но пробил очень неточно.
Мбаппе ворвался в штрафную на бешеной скорости. В последний момент выбили у него из-под ног мяч. Будет угловой.
И точно в руки Муслере прилетел мяч.
Весино нарушил правила на своем фланге. Гризманн выполнил подачу.
Поехали! Начался второй тайм. Без замен.
Практически ворвался в штрафную Суарес, но вовремя выставил ногу Канте, перехватив мяч у уругвайца.
Еще один штрафной заработали уругвайцы. Примерно в той же точке. Но на этот раз французские защитник выиграли «воздух» после подачи Торрейры.
Заработали штрафной у середины поля уругвайцы.
Погба подошел к линии штрафной, но бить не стал. Отдал направо, где оказался Мбаппе. Тот попытался навесить в штрафную, но здорово сыграл Лашальт, заблокировав передачу.
Суарес пробил по воротам Льориса! Выручил свою команду Уго, поймав мяч, который направлялся в ближний угол.
Настолько сильно схватил за футболку Нандеса Эрнандес, что аж порвал ее.
Сфолил Эрнандес на Стуани.
А теперь последовала передача от Павара. Мог Мбаппе подрезать мяч в ворота, но в створ не попал.
Погба навесил в штрафную. Перехватил передачу Муслера.
Канте организовал атаку через центр поля . Гризманн перевел мяч на Мбаппе, тот резко вошел в штрафную, но классно отодвинул его корпусом Лашальт. Отлично играет уругвайский защитник!
Последние пять встреч между сборными Уругвая и Франции результативностью не блистали. Посмотрим, что будет сегодня.
Павар пытался выполнить прострел, но он оказался заблокирован защитником Уругвая. Будет угловой.
Мбаппе сделал передачу на ход Жиру, но Оливье затормозил атаку.
Погба решился на дальний удар. Очень неточно получилось.
Бентанкур получил право на угловой. Первый в сегодняшнем матче, кстати.
Подачу выполнил Гризманн. Ничего опасного не вышло.
А теперь фолит Стуани. Грубо «срубил» он Эрнандеса. Будет опасный штрафной.
Погба в центре поля завалил Стуани.
Хименес наступил на ногу Жиру. Просит медицинской помощи француз.
Атакует Франция с первых минут, но без особого продвижения вперед. Плотно обороняются уругвайцы.
Вышли команды на поле! Звучат национальные гимны Уругвая и Франции.
Напомним, что победитель сегодняшнего матча станет первым полуфиналистом чемпионата мира в России. Сыграть в 1/2 финала мундиаля ему предстоит с представителем пары Бразилия — Бельгия.
Сборная Франция:
Вратарь: Уго Льорис; Бенжамен Павар, Лукас-Франсуа Эрнандес, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Н'Голо Канте, Поль Погба, Корентин Толиссо, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн.
А пока представляем стартовые составы команд. Сборная Уругвая:
Вратарь: Фернандо Муслера; Мартин Касерес, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Диего Лашальт, Лукас Торрейра, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино Фалеро, Кристиан Стуани, Луис Суарес.
Сама игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2018, в котором встречаются команды Уругвая и Франции.