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Прекрасно сегодня британцы бегут в защиту — попросту нереально Колумбии организовать адекватный контрвыпад, что делает их временами оборонительную тактику несколько бесполезной.
Долго англичане в томном ритме пасовались на собственной половине поля, и в итоге едва мяч у них не перехватили — повезло сейчас британцам, что не случилась на их ворота опасная контратака.
Статистика первого тайма.
Кинтеро с ударной позиции не самым лучшим образом пробил по центру ворот — Пикфорд был надежен.
Дальний удар Кейна не заставил Оспину двинуться с места — сильно неточно.
Совсем не получает мяч Фалькао — его и так наглухо закрывают защитники, та еще и партнеры самого Радамеля немного жадничают.
Драка на поле!!!
Шанс для Англии — Кейн заработал очень опасный штрафной. Бить, похоже, будет Триппьер.
Арьяс сейчас едва не подарил голевой момент Кейну — в самый неподходящий момент поехала нога у колумбийца. Впрочем, в итоге все обошлось — не поверил в свое счастье Харри.
Совсем перестали позиционно атаковать британцы — верят в свои контрвыпады и стандарты, видимо.
Ух! Сцепились Куадрадо и Стоунс на фланге — аж боковому арбитру пришлось вступать в конфликт, чтобы драки не случилось!
Чуть ускорилась игра — и тут же участились ошибки. Слишком много нервов в этой встрече на данный момент, но иначе и быть не может.
Тогда как сам «корнер» тоже оказался безрезультатным — внимательны колумбийцы при чужих стандартах.
Алли выиграл «воздух» в чужой штрафной после подачи Янга, однако сумел лишь угловой извлечь из всего этого.
Первым номером с недавних пор играют колумбийцы, однако пока что это лишь пустая формальность — больше угрозы воротам Пикфорда из-за сего не стало.
Фалькао в чужой штрафной здорово сумел обработать сложный мяч, прилетевший к нему в результате рикошета — оставалось лишь обыграть на скорости последнего защитника, но тот не дался.
Бросается в глаза, что атакующим игрокам Англии (кроме Кейна) явно не хватает в плане физики — очень легко их в тесной борьбе оттесняют «гиганты» из Колумбии.
Начинают «кофейщики» понемногу в атаку играть — понимают они, что с бесконечной обороной им Кейн рано или поздно что-то забьет.
Первую позиционную атаку Колумбии за сегодня гениальным подкатом прерывает Триппьер — пока что идеально проводит матч защитник.
К слову, встречу судит арбитр из США Марк Гейгер. Какой простор для конспирологов...
Тяжко приходится Колумбии — мощно пошла вперед Англия, явно нацеленная на быстрый гол. В группе у подопечных Пикермана все было иначе.
Янг со штрафного с очень острого угла решил пробить — в створ он попал, конечно, однако Оспина легко справился с этой попыткой.
Пока что зрители на «Спартаке» вынуждены наблюдать вялое перекатывание мяча англичанами в середине поля — словно Испания вернулась на ЧМ.
Под оглушительный свист владеют мячом номинальные гости — слишком уж много колумбийских фанатов на стадионе сегодня.
Напоследок добавим, что в четвертьфинале триумфатор этой пары сразится со Швецией, которая сегодня минимально победила Швейцарию.
В последний раз в официальном матче сегодняшние соперники встречались еще в 1998 году в рамках группового раунда ЧМ -— и тогда со счетом 2:0 победили европейцы.
Сборная Англии. Стартовый состав: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.
Сборная Колумбии. Стартовый состав: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.
Отметим, что сам поединок начнется в 21:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Колумбии и Англии.