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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 0:0 2 тайм
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.35 X–3.25 П2–1.95
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.05 X–3.5 П2–3.6
17:00 Швеция—H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.65 X–3.07 П2–2.22
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
0:0
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Джесси Лингард
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Хуан Куадрадо
3
1
46
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
47
Хуан Кинтеро
3
1
48
Ян Беднарек
3
1
49
Маркос Рохо
3
1
50
Юрий Газинский
3
1
51
Анхель Ди Мария
3
1
52
Дрис Мертенс
4
1
53
Генки Харагуси
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Стивен Цубер
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Альфред Финнбогасон
3
1
60
Александр Митрович
3
1
61
Юссуф Поульсен
3
1
62
Александар Коларов
3
1
63
Бенжамен Павар
3
1
64
Габриэль Меркадо
3
1
65
Гжегож Крыховяк
3
1
66
Ким Юнь Квон
3
1
67
Садио Мане
3
1
68
Салем Аль-Доссари
3
1
69
Тони Кроос
3
1
70
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
71
Хосе Мария Хименес
3
1
72
Ян Вертонген
3
1
73
Паулиньо
4
1
74
Марио Манджукич
3
1
75
Александр Головин
3
1
76
Иван Ракитич
4
1
77
Юйа Осако
4
1
78
Ирвин Лосано
4
1
79
Блерим Джемаили
4
1
80
Хавьер Эрнандес
4
1
81
Ола Тойвонен
4
1
82
Шердан Шакири
4
1
83
Эмиль Форсберг
4
1
84
Иван Перишич
4
1
85
Пепе
4
1
86
Гранит Джака
4
1
87
Лионель Месси
4
1
88
Людвиг Аугустинсон
4
1
89
Тьяго Силва
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
Колумбия Англия

Фалькао против Кейна: Колумбия отбивается от Англии. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия — Англия

Сборные Колумбии и Англии встречаются в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Матч проходит на стадионе «Спартак» в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   03 июля 21:00   |  2 тайм
Колумбия
Сборная Колумбии
0:0
< Сборная Англии
Англия
Стадион «Стадион Спартак», Москва | Главный судья: Марк Гейгер (Бичвуд, Нью-Джерси, США)
Барриос 41'
Подробная статистика матча
Сборная Колумбии
Основные составы
Сборная Англии
1 (в)   Давид Оспина
4 (з)   Сантьяго Арьяс
17 (з)   Хоан Мохика
13 (з)   Йерри Мина
23 (з)   Давинсон Санчес
6 (п)   Карлос Санчес
5 (п)   Вилмар Барриос 41'
16 (п)   Хефферсон Лерма
11 (п)   Хуан 
20 (п)   Хуан Кинтеро
9 (н)   Радамель Фалькао
1 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Киран Триппьер
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер
6 (з)   Гарри Магир
18 (п)   Эшли Янг
7 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Деле Алли
10 (п)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Гарри Кейн
Запасной состав
12 (в)   Камило 
22 (в)   Хосе Куадрадо
2 (з)   Кристиан Сапата
3 (з)   Оскар Мурильо
18 (з)   Фарид Диас
8 (п)   Абель Агилар
15 (п)   Андрес Урибе
21 (п)   Хосе Искьердо
7 (н)   Карлос Бакка
14 (н)   Луис Мурьель
13 (в)   Джек Батлэнд
23 (в)   Ник Поуп
3 (з)   Дэнни Роуз
15 (з)   Гари Кэхилл
16 (з)   Фил Джонс
22 (з)   Трент Александер-Арнольд
4 (п)   Эрик Дайер
21 (п)   Рубен Лофтус-Чик
11 (н)   Джейми Варди
14 (н)   Дэнни Уэлбек
19 (н)   Маркус Рашфорд
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'52

Арьяс за грубую игру против Кейна на «втором этаже» получает «горчичник».

'50

Прекрасно сегодня британцы бегут в защиту — попросту нереально Колумбии организовать адекватный контрвыпад, что делает их временами оборонительную тактику несколько бесполезной.

'48

Долго англичане в томном ритме пасовались на собственной половине поля, и в итоге едва мяч у них не перехватили — повезло сейчас британцам, что не случилась на их ворота опасная контратака.

'46

Возобновилась игра!

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии, 3 июля 2018 года

'45+5

Статистика первого тайма.

'45+5

Завершен наконец-то этот тяжелый в эмоциональном плане тайм — моментов в оном было совсем мало (потому и 0:0), но градус игры просто запредельный! А пока что — перерыв!

'45+3

И тут же ответ Англии!!! После выноса из вратарской Лингард бил «ножницами» метров с 12-и без всякого сопротивления, однако отправил мяч на верхний ярус трибун!

'45+2

Кинтеро с ударной позиции не самым лучшим образом пробил по центру ворот — Пикфорд был надежен.

'45+1

Три минуты добавил арбитр.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии, 3 июля 2018 года

'45

Дальний удар Кейна не заставил Оспину двинуться с места — сильно неточно.

'44

Совсем не получает мяч Фалькао — его и так наглухо закрывают защитники, та еще и партнеры самого Радамеля немного жадничают.

'42

Момент! Триппьер спустя четыре минуты после фола все-таки пробил — сантиметров не хватило для попадания в самый угол!

'40

По итогам эпизода Барриос получает желтую — чуть «боднул» он Хендерсона, конечно, но тот повалился на газон в лучших традициях Неймара.

'39

Драка на поле!!!

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии, 3 июля 2018 года

'38

Шанс для Англии — Кейн заработал очень опасный штрафной. Бить, похоже, будет Триппьер.

'36

Арьяс сейчас едва не подарил голевой момент Кейну — в самый неподходящий момент поехала нога у колумбийца. Впрочем, в итоге все обошлось — не поверил в свое счастье Харри.

'34

Совсем перестали позиционно атаковать британцы — верят в свои контрвыпады и стандарты, видимо.

'32

Ух! Сцепились Куадрадо и Стоунс на фланге — аж боковому арбитру пришлось вступать в конфликт, чтобы драки не случилось!

'30

Чуть ускорилась игра — и тут же участились ошибки. Слишком много нервов в этой встрече на данный момент, но иначе и быть не может.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии, 3 июля 2018 года

'28

Тогда как сам «корнер» тоже оказался безрезультатным — внимательны колумбийцы при чужих стандартах.

'26

Алли выиграл «воздух» в чужой штрафной после подачи Янга, однако сумел лишь угловой извлечь из всего этого.

'24

Первым номером с недавних пор играют колумбийцы, однако пока что это лишь пустая формальность — больше угрозы воротам Пикфорда из-за сего не стало.

'22

Фалькао в чужой штрафной здорово сумел обработать сложный мяч, прилетевший к нему в результате рикошета — оставалось лишь обыграть на скорости последнего защитника, но тот не дался.

'20

Бросается в глаза, что атакующим игрокам Англии (кроме Кейна) явно не хватает в плане физики — очень легко их в тесной борьбе оттесняют «гиганты» из Колумбии.

'18

Начинают «кофейщики» понемногу в атаку играть — понимают они, что с бесконечной обороной им Кейн рано или поздно что-то забьет.

'16

Кейн! Какой момент у Харри!!! Отличный навес Триппьера (кого же еще) позволял нападающему переправлять мяч в ворота головой с двух метров! Но он не попал!!!

'14

Первую позиционную атаку Колумбии за сегодня гениальным подкатом прерывает Триппьер — пока что идеально проводит матч защитник.

'12

К слову, встречу судит арбитр из США Марк Гейгер. Какой простор для конспирологов...

'10

Тяжко приходится Колумбии — мощно пошла вперед Англия, явно нацеленная на быстрый гол. В группе у подопечных Пикермана все было иначе.

'8

Колумбия классно сработала при угловом Англии — не только успешно отбились «кофейщики», но еще и в контрвыпад убежали! Правда, до удара в итоге не дошло: Триппьер догнал все-таки Арьяса.

'6

Янг со штрафного с очень острого угла решил пробить — в створ он попал, конечно, однако Оспина легко справился с этой попыткой.

'4

Пока что зрители на «Спартаке» вынуждены наблюдать вялое перекатывание мяча англичанами в середине поля — словно Испания вернулась на ЧМ.

'2

Под оглушительный свист владеют мячом номинальные гости — слишком уж много колумбийских фанатов на стадионе сегодня.

'1

Стартовал матч!

20:55

Напоследок добавим, что в четвертьфинале триумфатор этой пары сразится со Швецией, которая сегодня минимально победила Швейцарию.

20:50

В последний раз в официальном матче сегодняшние соперники встречались еще в 1998 году в рамках группового раунда ЧМ -— и тогда со счетом 2:0 победили европейцы.

20:45

Сборная Англии. Стартовый состав: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

20:42

Сборная Колумбии. Стартовый состав: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

20:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.

20:35

Отметим, что сам поединок начнется в 21:00 по московскому времени.

20:30

Здравствуйте, уважаемые читатели. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Колумбии и Англии.