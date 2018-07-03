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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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25
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30
01
02
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 0:0 1 тайм
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.15 П2–2.15
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.35 X–3.25 П2–1.95
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.05 X–3.5 П2–3.7
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.65 X–3.07 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
0:0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Андреас Гранквист
3
2
23
Майл Единак
3
2
24
Антуан Гризманн
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Йосип Дрмич
2
1
28
Роберто Фирмино
3
1
29
Кейсуке Хонда
3
1
30
Яго Аспас
3
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Джесси Лингард
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Стивен Цубер
2
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Хосе Паоло Герреро
3
1
45
Марко Ройс
3
1
46
Хуан Куадрадо
3
1
47
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
48
Хуан Кинтеро
3
1
49
Ян Беднарек
3
1
50
Маркос Рохо
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Дрис Мертенс
4
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
Генки Харагуси
3
1
56
М'Байе Ньянг
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Анте Ребич
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Александр Митрович
3
1
64
Юссуф Поульсен
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Бенжамен Павар
3
1
67
Габриэль Меркадо
3
1
68
Гжегож Крыховяк
3
1
69
Гранит Джака
3
1
70
Ким Юнь Квон
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хосе Мария Хименес
3
1
77
Ян Вертонген
3
1
78
Паулиньо
4
1
79
Марио Манджукич
3
1
80
Александр Головин
3
1
81
Иван Ракитич
4
1
82
Юйа Осако
4
1
83
Ирвин Лосано
4
1
84
Хавьер Эрнандес
4
1
85
Иван Перишич
4
1
86
Пепе
4
1
87
Лионель Месси
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Иско
4
1
90
Кристиан Эриксен
4
1
91
Карим Ансарифард
3
1
92
Фержани Сасси
3
1
93
Синдзи Кагава
3
1
94
Виктор Мозес
3
1
95
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
96
Сальман Аль-Фаридж
3
1
97
Карлос Вела
4
1
Швеция Швейцария

Битва за четвертьфинал: Швеция против Швейцарии. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция — Швейцария

Сборные Швеции и Швейцарии встречаются в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Матч проходит на стадионе в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   03 июля 17:00   |  1 тайм
Швеция
Сборная Швеции
0:0
< Сборная Швейцарии
Швейцария
Стадион «Санкт-Петербург Арена», Санкт-Петербург | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Подробная статистика матча
Сборная Швеции
Основные составы
Сборная Швейцарии
1 (в)   Робин Ольсен
2 (з)   Микаэль Лустиг
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
3 (з)   Виктор Линделёф
4 (з)   Андреас Гранквист
13 (п)   Густав Свенссон
17 (п)   Виктор Классон
8 (п)   Олбин Экдаль
10 (п)   Эмиль Форсберг
20 (н)   Ола Тойвонен
9 (н)   Маркус Берг
1 (в)   Ян Зоммер
6 (з)   Михаэль Ланг
13 (з)   Рикардо Родригес
20 (з)   Йохан Джуру
5 (з)   Мануэль Аканджи
10 (п)   Гранит Джака
23 (п)   Шердан Шакири
11 (п)   Валон Бехрами
15 (п)   Блерим Джемаили
14 (п)   Стивен Цубер
19 (н)   Йосип Дрмич
Запасной состав
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
5 (з)   Мартин Ольссон
14 (з)   Филип Хеландер
16 (з)   Эмиль Крафт
18 (з)   Понтус Янссон
15 (п)   Оскар Хильемарк
19 (п)   Маркус Рохден
21 (п)   Джимми Дурмаз
11 (н)   Йон Гвидетти
22 (н)   Исаак Телин
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Роман Бюрки
3 (з)   Жак Франсуа
4 (з)   Нико Эльведи
8 (п)   Ремо Фройлер
16 (п)   Желсон Фернандеш
17 (п)   Денис Закария
7 (н)   Брил Эмболо
9 (н)   Харис Сеферович
18 (н)   Марио Гавранович
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'10

И вновь то же самое делают шведы — отличная атака и сразу две возможности пробить Зоммера, но по итогам ни одного удара в створ! А ведь моменты прекрасные были!

'8

Момент у Швеции!!! Отлично в два паса желто-синие уничтожили всю оборону Швейцарии, выведя Берга один на один с вратарем. Однако форвард ужасно распорядился моментом, отправив мяч куда-то к небесам!

'6

Попытались шведы убежать в контратаку, однако скорость и техника их сильно подвела — даже до удара для «галочки» дело тут не дошло.

'4

Совсем вяло начали матч номинальные гости — даже обычная перепасовка между центральными защитниками без всякого прессинга у них не выходит.

'2

Достаточно опасно было у ворот Швейцарии! Последовала подача со стандарта прямиком на Гранквиста, сумевшего оторваться от опекуна — классно скидывал под гол уже экс-футболист «Краснодара», однако швейцарцы все-таки выбили мяч из штрафной.

'1

Стартовал матч!

16:55

Напоследок напомним, что победитель этого противостояния в четвертьфинале сразится с триумфатором пары Англия — Колумбия (эти команды сыграют сегодня в 21:00 по московскому времени).

16:50

В последний раз в официальном матче сегодняшние соперники встречались еще в далеком 1995 году в рамках отбора чемпионата Европы — и тогда была зафиксирована нулевая ничья. Учитывая игру команд на этом ЧМ, повторение того исхода (и не только в основное время) не станет особой сенсацией.

16:45

Сборная Швейцарии. Стартовый состав: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Михаэль Ланг, Гранит Джака, Валон Бехрами, Рикардо Родригес, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Йосип Дрмич, Йохан Джуру, Шердан Шакири.

16:42

Сборная Швеции. Стартовый состав: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинсон, Олбин Экдаль, Маркус Берг, Эмиль Форсберг, Густав Свенссон, Виктор Классон, Ола Тойвонен.

16:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящую игру.

16:35

Отметим, что сам поединок начнется в 17:00 по московскому времени.

16:30

Здравствуйте, уважаемые читатели. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Швеции и Швейцарии.