В последний раз в официальном матче сегодняшние соперники встречались еще в далеком 1995 году в рамках отбора чемпионата Европы — и тогда была зафиксирована нулевая ничья. Учитывая игру команд на этом ЧМ, повторение того исхода (и не только в основное время) не станет особой сенсацией.