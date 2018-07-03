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Попытались шведы убежать в контратаку, однако скорость и техника их сильно подвела — даже до удара для «галочки» дело тут не дошло.
Совсем вяло начали матч номинальные гости — даже обычная перепасовка между центральными защитниками без всякого прессинга у них не выходит.
Достаточно опасно было у ворот Швейцарии! Последовала подача со стандарта прямиком на Гранквиста, сумевшего оторваться от опекуна — классно скидывал под гол уже экс-футболист «Краснодара», однако швейцарцы все-таки выбили мяч из штрафной.
Напоследок напомним, что победитель этого противостояния в четвертьфинале сразится с триумфатором пары Англия — Колумбия (эти команды сыграют сегодня в 21:00 по московскому времени).
В последний раз в официальном матче сегодняшние соперники встречались еще в далеком 1995 году в рамках отбора чемпионата Европы — и тогда была зафиксирована нулевая ничья. Учитывая игру команд на этом ЧМ, повторение того исхода (и не только в основное время) не станет особой сенсацией.
Сборная Швейцарии. Стартовый состав: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Михаэль Ланг, Гранит Джака, Валон Бехрами, Рикардо Родригес, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Йосип Дрмич, Йохан Джуру, Шердан Шакири.
Сборная Швеции. Стартовый состав: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинсон, Олбин Экдаль, Маркус Берг, Эмиль Форсберг, Густав Свенссон, Виктор Классон, Ола Тойвонен.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящую игру.
Отметим, что сам поединок начнется в 17:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Швеции и Швейцарии.