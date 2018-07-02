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Лукаку выскакивает между двумя защитниками и бьет после навеса с фланга от Менье — мимо!
Бельгийцы в шоке. Кажется, не понимают, что вообще делать теперь. Полчаса до конца!
Прессингуют японцы впереди, и нарушают правила.
В это сложно поверить, но блестяще выступившая в группе Бельгия может покинуть турнир уже по итогам 1/8 финала.
Фантастика сейчас происходит в Ростове! Отбиваясь весь первый тайм, Япония забила два шикарных гола после перерыва и находится в шаге от 1/4 финала.
Продолжается все в привычном ключе. Японцы стойко держат оборону.
Стартует второй тайм. На поле выходят команды.
Первый тайм окончен. Счет не открыт — 0:0. Япония оборонялась, Бельгия атаковала. Защита атаку пока превосходит.
Лукаку пробил издали — несильно.
Одну минуту компенсировал арбитр.
Самоотверженно гасят японцы все атаки.
Совсем теперь не переходит середину поля Япония.
Тактическое течение игры пока не предполагает ярких событий.
Ох как Инуи оказался в чужой штрафной! Но в одиночку придумать что-то дельное было сложно.
Атаку за атакой проводят бельгийцы. Японцы терпят...
Две трети тайма позади. Не самое увлекательное зрелище пока что.
Явная доминация бельгийцев, которые на порядок лучше.
Карраско теперь врывается... Ох, сложно Японии.
Самый опасный момент случился в середине первого тайма. И идут вперед японцы теперь. Правда, быстро теряют мяч.
Совсем не держится мяч у японцев. Глубоко сели они.
Скорости чуть подросли у нас. Японцы играют на отбой, а Бельгия пытается искать счастье во фланговых атаках.
Компани поборолся и пробил — мимо цели.
Вновь характерный момент: в момент приема мяча Лукаку его держат аж двое, если не трое соперников. И все равно изловчился пробить бельгиец. Будет угловой.
Де Брейне в центре поля пытается выцеливать, — но неудачно.
Пока по части зрелищности дебют уступает матчу Бразилия — Мексика, конечно.
От ворот играет Кавасима. Сенегальский рефери останавливает игру в центре поля. мяч уже у бельгийцев.
Мартенс хорош у «красных дьяволов». Настырен, заряжен на борьбу.
Опасная атака могла получиться сейчас у бельгийцев. Но не пустили в штрафную Карраско.
Как-то не слишком активны команды на первых минутах. Чего-то ждут...
Картинка игры вырисовывается тем временем: Бельгия владеет мячом, Япония будет действовать на контратаках.
Лукаку попытался ускориться впервые в матче. За ним следят аж двое соперников!
Удар по воротам Куртуа — вот так начало! Мимо ворот, правда, ушел мяч.
И делает это — поехали! Первое действие — японцы зарабатывают аут.
Главный судья Маланг Дьедиу готовится дать стартовый свисток...
Япония: Эйдзи Кавасима, Хироки Сакаи, Юто Нагатомо, Майя Йосида, Гэн Седзи, Гаку Сибасаки, Макото Хасебе, Синдзи Кагава, Такаси Инуи, Генки Харагуси, Юйа Осако.
Составы команд. Бельгия: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд, Янник Карраско, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.
Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 20:30 по московскому времени.
Сборная Бельгии сразится против национальной команды Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.