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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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30
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02
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08
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 0:2 2 тайм
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.9 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 Бразилия—G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
0:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Филиппе Коутиньо
4
2
16
Неймар
4
2
17
Луис Суарес
4
2
18
Эден Азар
2
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Лука Модрич
4
2
21
Андреас Гранквист
3
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Юссеф Эн-Несири
1
1
25
Фелипе Балой
1
1
26
Йосип Дрмич
2
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
2
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Миши Батшуайи
2
1
34
Дилан Бронн
2
1
35
Рикарду Куарежма
3
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Хосе Игнасио Начо
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Такаси Инуи
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Хуан Куадрадо
3
1
46
Юйа Осако
3
1
47
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
48
Хуан Кинтеро
3
1
49
Ян Беднарек
3
1
50
Маркос Рохо
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Юссуф Поульсен
3
1
63
Александар Коларов
3
1
64
Бенжамен Павар
3
1
65
Габриэль Меркадо
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Людвиг Аугустинсон
3
1
70
Садио Мане
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
74
Хосе Мария Хименес
3
1
75
Паулиньо
4
1
76
Марио Манджукич
3
1
77
Александр Головин
3
1
78
Иван Ракитич
4
1
79
Ирвин Лосано
4
1
80
Хавьер Эрнандес
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Тьяго Силва
4
1
85
Иско
4
1
86
Кристиан Эриксен
4
1
87
Синдзи Кагава
2
1
88
Карим Ансарифард
3
1
89
Фержани Сасси
3
1
90
Виктор Мозес
3
1
91
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
92
Сальман Аль-Фаридж
3
1
93
Карлос Вела
4
1
Бельгия Япония

ЧМ-2018. Япония сенсационно побеждает Бельгию. LIVE

Онлайн-трансляция ЧМ-2018 Бельгия — Япония

Сборная Бельгии сражается против команды Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   02 июля 21:00   |  2 тайм
Бельгия
Сборная Бельгии
0:2
< Сборная Японии
Япония
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Маланг Дьедиу (Сенегал)
Сибасаки 40'
Харагуси 48'
Инуи 52'
Подробная статистика матча
Сборная Бельгии
Основные составы
Сборная Японии
1 (в)   Тибо Куртуа
15 (з)   Томас Менье
5 (з)   Ян Вертонген
4 (з)   Венсан Компани
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
11 (п)   Янник Карраско
7 (п)   Кевин Де
6 (п)   Аксель Витсель
10 (п)   Эден Азар
9 (н)   Ромелу Лукаку
14 (н)   Дрис Мертенс
1 (в)   Эйдзи Кавасима
19 (з)   Хироки Сакаи
5 (з)   Юто Нагатомо
22 (з)   Майя Йосида
3 (з)   Гэн Сёдзи
7 (п)   Гаку Сибасаки 40'
17 (п)   Макото Хасебе
10 (п)   Синдзи Кагава
14 (п)   Такаси Инуи 52'
8 (н)   Генки Харагуси 48'
15 (н)   Юйа Осако
Запасной состав
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Коэн Кастельс
3 (з)   Томас Вермален
20 (з)   Анга Дедрик
8 (п)   Маруан Феллайни
16 (п)   Торган Азар
17 (п)   Юри Тилеманс
18 (п)   Аднан Янузай
19 (п)   Мусса Дембеле
22 (п)   Насер Шадли
23 (п)   Леандер Дендонкер
21 (н)   Миши Батшуайи
12 (в)   Масааки Хигасигути
23 (в)   Косукэ Накамура
2 (з)   Наомити Уэда
6 (з)   Ватару Эндо
20 (з)   Томоаки Макино
21 (з)   Готоку Сакаи
16 (п)   Хотару Ямагути
18 (п)   Рёта Осима
4 (н)   Кейсуке Хонда
11 (н)   Такаси Усами
9 (н)   Синдзи Окадзаки
13 (н)   Йосинори Муто
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'62

Лукаку выскакивает между двумя защитниками и бьет после навеса с фланга от Менье — мимо!

'60

Бельгийцы в шоке. Кажется, не понимают, что вообще делать теперь. Полчаса до конца!

'58

Прессингуют японцы впереди, и нарушают правила.

'55

В это сложно поверить, но блестяще выступившая в группе Бельгия может покинуть турнир уже по итогам 1/8 финала.

'54

Фантастика сейчас происходит в Ростове! Отбиваясь весь первый тайм, Япония забила два шикарных гола после перерыва и находится в шаге от 1/4 финала.

'52

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! А-а-а-а-а-а, грядет главная сенсация ЧМ-2018!!! Япония забивает второй гол! Инуи жахнул из-за штрафной, и безупречно попал. Брависсимо!

'49

Бельгия, что ты делаешь?! Едва Азар не сравнял счет в следующей же атаке, но, пробивая без сопротивления из штрафной, поразил лишь штангу. Ох!

'48

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Вау, Япония открывает счет!!! Харагуси получил мяч из глубины, сделал паузу, отклеившись от опекуна Фертонгена, и необразимо пробил в дальний угол, прямо под штангу. Не у дел остался Куртуа, ну кто мог такое себе представить?!

'47

Продолжается все в привычном ключе. Японцы стойко держат оборону.

'46

Стартует второй тайм. На поле выходят команды.

Перерыв

Первый тайм окончен. Счет не открыт — 0:0. Япония оборонялась, Бельгия атаковала. Защита атаку пока превосходит.

'45+1

Лукаку пробил издали — несильно.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, 2 июля 2018 года

'45+1

Одну минуту компенсировал арбитр.

'44

Охо-хо! Едва-едва Куртуа не забросил мяч в свои ворота! После слабенького удара и рикошета выпустил мяч из рук, и тот чуть не заполз в сетку между его ног. Мог повторить «подвиг» Де Хеа!

'42

Самоотверженно гасят японцы все атаки.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, 2 июля 2018 года

'40

Фол на Азаре недалеко от штрафной, за что «горчичник» получает Сибасаки. Удар неудачный, правда.

'38

Совсем теперь не переходит середину поля Япония.

'36

Тактическое течение игры пока не предполагает ярких событий.

'34

Ох как Инуи оказался в чужой штрафной! Но в одиночку придумать что-то дельное было сложно.

'32

Атаку за атакой проводят бельгийцы. Японцы терпят...

'30

Две трети тайма позади. Не самое увлекательное зрелище пока что.

'28

Явная доминация бельгийцев, которые на порядок лучше.

'27

Карраско теперь врывается... Ох, сложно Японии.

'26

Самый опасный момент случился в середине первого тайма. И идут вперед японцы теперь. Правда, быстро теряют мяч.

'24

Момент Лукаку! После подачи с фланга не смог нормально пробить из вратарской, а затем не преуспел и на добивании.

'22

Совсем не держится мяч у японцев. Глубоко сели они.

'20

Скорости чуть подросли у нас. Японцы играют на отбой, а Бельгия пытается искать счастье во фланговых атаках.

'18

Компани поборолся и пробил — мимо цели.

'16

Вновь характерный момент: в момент приема мяча Лукаку его держат аж двое, если не трое соперников. И все равно изловчился пробить бельгиец. Будет угловой.

'13

Де Брейне в центре поля пытается выцеливать, — но неудачно.

'12

Пока по части зрелищности дебют уступает матчу Бразилия — Мексика, конечно.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, 2 июля 2018 года

'11

От ворот играет Кавасима. Сенегальский рефери останавливает игру в центре поля. мяч уже у бельгийцев.

'10

Мартенс хорош у «красных дьяволов». Настырен, заряжен на борьбу.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, 2 июля 2018 года

'8

Опасная атака могла получиться сейчас у бельгийцев. Но не пустили в штрафную Карраско.

'6

Как-то не слишком активны команды на первых минутах. Чего-то ждут...

'4

Картинка игры вырисовывается тем временем: Бельгия владеет мячом, Япония будет действовать на контратаках.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, 2 июля 2018 года

'3

Лукаку попытался ускориться впервые в матче. За ним следят аж двое соперников!

'2

Удар по воротам Куртуа — вот так начало! Мимо ворот, правда, ушел мяч.

'1

И делает это — поехали! Первое действие — японцы зарабатывают аут.

20:59

Главный судья Маланг Дьедиу готовится дать стартовый свисток...

20:45

Япония: Эйдзи Кавасима, Хироки Сакаи, Юто Нагатомо, Майя Йосида, Гэн Седзи, Гаку Сибасаки, Макото Хасебе, Синдзи Кагава, Такаси Инуи, Генки Харагуси, Юйа Осако.

20:30

Составы команд. Бельгия: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд, Янник Карраско, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 20:30 по московскому времени.

10:00

Сборная Бельгии сразится против национальной команды Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.