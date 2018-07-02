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Очередной выпад мексиканцев, сколько уже их было за менее чем четверть часа! И снова углового добились. Подача, правда, получилась плохой.
Бразильцев сейчас в принципе не видно на поле. Первым номером играет Мексика.
Чичарито рвется по бровке, но останавливают его уже в штрафной. Ох, жарища!
Левым флангом классно идут вперед мексиканцы. Быстрый прорыв все же остановили, но в позиционное наступление перешли подопечные Хуана Карлоса Осорио.
В центр поля переместились события.
Пришлось Алисону вступать в игру. Оглушить натиском стараются центрально-американцы южных.
Ох, невероятно активно начали мексиканцы! Уже бьют по воротам, зарабатывают угловой.
Начали!
В традиционном зеленом цвете сыграют мексиканцы, бразильцы — тоже в классическом желто-синем.
Отгремели национальные гимны, и рефери из Италии Джанлука Рокки готовится дать стартовый свисток.
Неймар и Чичарито — главные звезды. Как сложится их противостояние?
А вот кого отобрал в основу Тите. Бразилия: Алисон Бекер, Лемос Консерва Фагнер, Филипе Луис, Тьяго Силва, Жоао Миранда, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Состав сборной Мексики вашему вниманию. Мексика: Гильермо Очоа, Эдсон Альварес, Рафаэль Маркес, Уго Айяла, Карлос Сальседо, Хесус Гальярдо, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвинг Лосано.
Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 16:30 по московскому времени.
Сборная Бразилии встретится с национальной командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.