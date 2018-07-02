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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
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30
01
02
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 0:0 1 тайм
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.37 X–4.8 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.95 X–2.95 П2–2.7
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
0:0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
4
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Яго Аспас
3
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
2
1
31
Миши Батшуайи
2
1
32
Дилан Бронн
2
1
33
Рикарду Куарежма
3
1
34
Халид Бутаиб
2
1
35
Джесси Лингард
2
1
36
Хосе Игнасио Начо
2
1
37
Дрис Мертенс
3
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Мусса Ваг
3
1
40
Паулиньо
3
1
41
Такаси Инуи
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Хуан Куадрадо
3
1
45
Юйа Осако
3
1
46
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
47
Хуан Кинтеро
3
1
48
Ян Беднарек
3
1
49
Маркос Рохо
3
1
50
Юрий Газинский
3
1
51
Ирвин Лосано
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Юссуф Поульсен
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Бенжамен Павар
3
1
66
Габриэль Меркадо
3
1
67
Гжегож Крыховяк
3
1
68
Гранит Джака
3
1
69
Ким Юнь Квон
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хавьер Эрнандес
3
1
77
Хосе Мария Хименес
3
1
78
Марио Манджукич
3
1
79
Александр Головин
3
1
80
Иван Ракитич
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Иско
4
1
85
Кристиан Эриксен
4
1
86
Синдзи Кагава
2
1
87
Карим Ансарифард
3
1
88
Фержани Сасси
3
1
89
Карлос Вела
3
1
90
Виктор Мозес
3
1
91
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
92
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Бразилия Мексика

ЧМ-2018. Бразилия и Мексика вышли на бой. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Бразилия — Мексика

Сборная Бразилии встречается с национальной командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира в России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/8 финала  |   02 июля 17:00   |  1 тайм
Бразилия
Сборная Бразилии
0:0
< Сборная Мексики
Мексика
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Подробная статистика матча
Сборная Бразилии
Основные составы
Сборная Мексики
1 (в)   Алисон Бекер
22 (з)   Лемос Консерва
6 (з)   Филипе Луис
2 (з)   Тьяго Силва
3 (з)   Жоао Миранда
5 (п)    Каземиро
15 (п)    Паулиньо
11 (п)   Филиппе Коутиньо
19 (п)    Виллиан
9 (н)   Габриэл Жезус
10 (н)    Неймар
13 (в)   Гильермо Очоа
21 (з)   Эдсон Альварес
4 (з)   Рафаэль Маркес
2 (з)   Уго Айяла
3 (з)   Карлос Сальседо
23 (п)   Хесус Гальярдо
16 (п)   Эктор Эррера
18 (п)   Андрес Гуардадо
14 (н)   Хавьер Эрнандес
11 (н)   Карлос Вела
22 (н)   Ирвин Лосано
Запасной состав
16 (в)   Рамос Кассио
23 (в)    Эдерсон
4 (з)   Педро Жеромел
12 (з)    Марсело
13 (з)    Маркиньос
14 (з)    Данило
8 (п)   Ренато Аугусто
17 (п)    Фернандиньо
18 (п)    Фред
21 (н)    Тайсон
20 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Хосе де
12 (в)   Альфредо Талавера
7 (з)   Мигель Лаюн
5 (п)   Эрик Гутьеррес
6 (п)   Хонатан дос
8 (п)   Марко Фабиан
20 (п)   Хавьер Акино
9 (н)   Рауль Хименес
10 (н)   Джовани дос
17 (н)   Хесус Корона
19 (н)   Орибе Перальта
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'13

Очередной выпад мексиканцев, сколько уже их было за менее чем четверть часа! И снова углового добились. Подача, правда, получилась плохой.

'12

Бразильцев сейчас в принципе не видно на поле. Первым номером играет Мексика.

'11

Чичарито рвется по бровке, но останавливают его уже в штрафной. Ох, жарища!

'9

Второй угловой в матче подают мексиканцы. Эпизод оканчивается столкновением Чичарито с Алисоном. Вратарь без претензий.

'8

Левым флангом классно идут вперед мексиканцы. Быстрый прорыв все же остановили, но в позиционное наступление перешли подопечные Хуана Карлоса Осорио.

'5

Очень эмоциональное у нас начало! Мексиканцы сейчас героически отоборонялись. Тем не менее, потеряли мяч и дали пробить с линии штрафной — Очоа отбил в сторону. Есть первый момент!

'4

В центр поля переместились события.

'3

Пришлось Алисону вступать в игру. Оглушить натиском стараются центрально-американцы южных.

'2

Ох, невероятно активно начали мексиканцы! Уже бьют по воротам, зарабатывают угловой.

'1

Начали!

17:00

В традиционном зеленом цвете сыграют мексиканцы, бразильцы — тоже в классическом желто-синем.

16:59

Отгремели национальные гимны, и рефери из Италии Джанлука Рокки готовится дать стартовый свисток.

16:45

Неймар и Чичарито — главные звезды. Как сложится их противостояние?

16:40

А вот кого отобрал в основу Тите. Бразилия: Алисон Бекер, Лемос Консерва Фагнер, Филипе Луис, Тьяго Силва, Жоао Миранда, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

16:30

Состав сборной Мексики вашему вниманию. Мексика: Гильермо Очоа, Эдсон Альварес, Рафаэль Маркес, Уго Айяла, Карлос Сальседо, Хесус Гальярдо, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвинг Лосано.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 16:30 по московскому времени.

10:00

Сборная Бразилии встретится с национальной командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.