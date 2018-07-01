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Делейни ударил по ногам Ракитичу в центре поля.
Опасно выпрыгивал Манджукич после подачи Модрича, но опередили хорвата защитники.
А вот и хорваты активизировались в атаке. Перишич заработал угловой.
Делейни набрал высокую скорость и ворвался в штрафную, пробежав около 30-ти метров с мячом. Сделал он пас на Брайтвайта, но у того удар не получился.
Кьер выполнил классную диагональ на Поульсена, тот мяч обработал, сместился в центр и сделал скидку на Корнелиуса. Датский нападающий, заваливаясь, все же смог сделать обратный пас, но Поульсен, пытаясь выбрать позицию для удара, мяч потерял.
Немного завозился с мячом Ребич, но все-таки смог сделать пас на Перишича. Тот выполнил навес с фланга в штрафную, но опять слишком высокой оказалась передача.
Брайтвайт вошел в штрафную и попытался то ли пробить, то ли прострелить. Мяч срезался с ноги датчанина и улетел далеко на трибуны.
Эриксен классно развернулся перед штрафной и сделал скидку на Брайтвайта. Тот забросил на Кнудсена, но не успел догнать мяч защитник. Слишком сильной была передача.
Корнелиус пытался «проткнуть» мяч в ворота Хорватии, но Субашич сыграл спокойно и опасность нейтрализовал.
Перишич выполнил подачу в штрафную, но мяч перелетел абсолютно всех и ушел за лицевую линию.
Оказали медицинскую помощь Манджукичу. Сможет он продолжить игру.
Манджукич получил по ногам от Йоргенсена. Лежит хорватский нападающий на газоне, держится за ногу.
Организовали датчане позиционную атаку, пошла она через левый фланг, но передачу на Кнудсена вовремя прервал Врсалько, выполнив классный подкат.
Далсгор свалил Ребича не по правилам. Штрафной.
Кьер оказался под сильным прессингом со стороны хорватского нападающего и едва мяч не потерял. Однако удалось сделать точную передачу на правый фланг атаки.
Перишич открывался в центре штрафной под передачу Ловрена. Навес хорватского защитника оказался слишком сильным.
Эриксен решился на дальний удар — очень неточно получилось.
Стринич взял игру на себя и вошел в штрафную площадь соперника. Оттеснил Кристенсен хорвата, заставив того нарушить правила.
Врсалько навесил с правого фланга, Кьер выиграл верховую борьбу и мяч вынес. На подборе оказался Перишич, но его дальний удар был заблокирован.
Делейни скинул мяч на Коренлиуса. Вида перехватил передачу. Угловой.
Ни к чему опасному стандарт этот не привел.
Эриксен получил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и пробил, но попал в защитника. Мяч ушел на угловой.
Перешич на левом фланге накрутил Далсгора и прострелил во вратарскую. Кьер передачу прервал.
Манджукич упал в штрафной площади! Просит хорват у арбитра хотя бы посмотреть повтор. Утверждает он, что его хватали за футболку. На Питана покачал головой и потребовал продолжить игру.
Модрич сделал передачу на Перишича, который с левого фланга сместился в центр и пробил! Защитник заблокировал удар.
Неожиданно потеряли мяч хорватские защитники у своей штрафной, на что среагировал Эриксен. Но, видимо, такого подарка датчанин не ждал, и сразу же мяч у него отобрали.
Взяли хорваты мяч под свой контроль. Игра в основном идет через Модрича.
А теперь сам Модрич вошел в штрафную и попытался прострелить. Попал в ногу защитнику, и мяч ушел в аут.
Модрич сделал пас на Ребича, тот предпринял попытку навесить в штрафную. Высокой получилась передача.
Перишич мощно пробил, но попал в голову Делейни, стоявшего в «стенке».
Врсалько сделал пас на Ребича, тот попытался войти в штрафную, но получил по ногам. Будет опасный штрафной.
Решили повторить датчане свой трюк и вбросили аут далеко в штрафную. Справились с «подачей» хорватские защитники и мяч вынесли.
Немного успокоились команды, пытаются они понять, что происходит на поле.
Что ж, вот это начало! Вот это чемпионат мира! Пожалуй, заново начинается игра.
Очень неожиданное развитие событий. Хорваты вышли на поле в качестве фаворитов, но теперь им уже нужно отыгрываться.
Вышли команды на поле! Звучат национальные гимны Хорватии и Дании.
Обслуживает сегодняшнюю встречу аргентинская бригада арбитров во главе с рефери Нестором Питаной. Для него это уже третий матч на этом чемпионате. В его активе семь показанных желтых карточек и один назначенный пенальти.
Сборная Дании:
Вратарь: Каспер Шмейхель Хенрик Далсгор, Йонас Кнудсен, Андреас Кристенсен, Симон Кьер, Матиас Занка Йоргенсен, Кристиан Эриксен, Томас Делейни, Мартин Брайтвайт, Андреас Корнелиус, Юссуф Поульсен.
Стартовые составы команд! Сборная Хорватии: Вратарь: Даниэль Субашич Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Иван Перишич, Анте Ребич, Марио Манджукич.
Победитель встречи сыграет в четвертьфинале со сборной России, которая ранее в серии пенальти обыграла Испанию!
Сама игра начнется в 21.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018, в котором встречаются команды Хорватии и Дании.