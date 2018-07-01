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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
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18
19
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1 2 тайм
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.45 X–4.65 П2–8.35
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.35 X–5 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.9 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1(3:4)
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Яго Аспас
3
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Миши Батшуайи
2
1
32
Дилан Бронн
2
1
33
Рикарду Куарежма
3
1
34
Анте Ребич
2
1
35
Халид Бутаиб
2
1
36
Юссуф Поульсен
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Хосе Игнасио Начо
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Иван Ракитич
3
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Паулиньо
3
1
44
Такаси Инуи
3
1
45
Хосе Паоло Герреро
3
1
46
Марко Ройс
3
1
47
Хуан Куадрадо
3
1
48
Юйа Осако
3
1
49
Хуан Кинтеро
3
1
50
Ян Беднарек
3
1
51
Маркос Рохо
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Анхель Ди Мария
3
1
55
Ола Тойвонен
3
1
56
М'Байе Ньянг
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Радамель Фалькао
3
1
59
Андре Каррильо
3
1
60
Шердан Шакири
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Александр Митрович
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Бенжамен Павар
3
1
67
Габриэль Меркадо
3
1
68
Гжегож Крыховяк
3
1
69
Гранит Джака
3
1
70
Ким Юнь Квон
3
1
71
Кристиан Эриксен
3
1
72
Людвиг Аугустинсон
3
1
73
Садио Мане
3
1
74
Салем Аль-Доссари
3
1
75
Тони Кроос
3
1
76
Тьяго Силва
3
1
77
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
78
Хавьер Эрнандес
3
1
79
Хосе Мария Хименес
3
1
80
Александр Головин
3
1
81
Пепе
4
1
82
Лионель Месси
4
1
83
Иско
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Хорватия Дания

Кто выйдет на Россию: Хорватия бьется с Данией. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Хорватия — Дания

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии сражается с национальной командой Дании. Победитель этой встречи сыграет в четвертьфинале против российской команды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
1/8 финала  |   01 июля 21:00   |  2 тайм
Хорватия
Сборная Хорватии
1:1
< Сборная Дании
Дания
Стадион «Стадион Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
Манджукич 4'
Йоргенсен 1'
Подробная статистика матча
Сборная Хорватии
Основные составы
Сборная Дании
23 (в)   Даниэль Субашич
2 (з)   Шиме Врсалько
3 (з)   Иван Стринич
6 (з)   Деян Ловрен
21 (з)   Домагой Вида
7 (п)   Иван Ракитич
11 (п)   Марсело Брозович
10 (п)   Лука Модрич
4 (п)   Иван Перишич
18 (н)   Анте Ребич
17 (н)   Марио Манджукич 4'
1 (в)   Каспер Шмейхель
14 (з)   Хенрик Далсгор
5 (з)   Йонас Кнудсен
6 (з)   Андреас Кристенсен 46'
4 (з)   Симон Кьер
13 (з)   Матиас Занка 1'
10 (п)   Кристиан Эриксен
8 (п)   Томас Делейни
11 (н)   Мартин Брайтвайт
21 (н)   Андреас Корнелиус
20 (н)   Юссуф Поульсен
Запасной состав
1 (в)   Доминик Ливакович
12 (в)   Ловре Калинич
5 (з)   Ведран Чорлука
13 (з)   Тин Едвай
15 (з)   Дуйе Чалета-Цар
22 (з)   Йосип Пиварич
8 (п)   Матео Ковачич
14 (п)   Филип Брадарич
19 (п)   Милан Бадель
9 (н)   Андрей Крамарич
20 (н)   Марко Пьяца
16 (в)   Йонас Лоссль
22 (в)   Фредерик Реннов
3 (з)   Янник Вестергор
17 (з)   Йенс Ларсен
2 (п)   Микаэль Крон-Дели
7 (п)   Уильям Квист
15 (п)   Виктор Фишер
18 (п)   Лукас Лерагер
23 (п)   Пионе Систо
19 (н)   Лассе Шоне 46'
9 (н)   Николай Йоргенсен
12 (н)   Каспер Дольберг
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66

Еще одна замена у датчан: Николай Йоргенсен вышел вместо Корнелиуса.

'66

Делейни ударил по ногам Ракитичу в центре поля.

'65

Опасно выпрыгивал Манджукич после подачи Модрича, но опередили хорвата защитники.

'64

А вот и хорваты активизировались в атаке. Перишич заработал угловой.

'63

Делейни набрал высокую скорость и ворвался в штрафную, пробежав около 30-ти метров с мячом. Сделал он пас на Брайтвайта, но у того удар не получился.

'61

Кьер выполнил классную диагональ на Поульсена, тот мяч обработал, сместился в центр и сделал скидку на Корнелиуса. Датский нападающий, заваливаясь, все же смог сделать обратный пас, но Поульсен, пытаясь выбрать позицию для удара, мяч потерял.

'59

Немного завозился с мячом Ребич, но все-таки смог сделать пас на Перишича. Тот выполнил навес с фланга в штрафную, но опять слишком высокой оказалась передача.

'55

Брайтвайт вошел в штрафную и попытался то ли пробить, то ли прострелить. Мяч срезался с ноги датчанина и улетел далеко на трибуны.

Замена произошла в перерыве. Лассе Шоне вышел вместо Кристенсена.

'53

Эриксен классно развернулся перед штрафной и сделал скидку на Брайтвайта. Тот забросил на Кнудсена, но не успел догнать мяч защитник. Слишком сильной была передача.

'51

Манджукич оказался в офсайде.

'50

Корнелиус пытался «проткнуть» мяч в ворота Хорватии, но Субашич сыграл спокойно и опасность нейтрализовал.

'48

Перишич выполнил подачу в штрафную, но мяч перелетел абсолютно всех и ушел за лицевую линию.

'46

Начался второй тайм!

'45+2

И все, завершился первый тайм! 1:1 — на гол Йоргенсена ответил Манджукич. Перерыв.

'45+1

Оказали медицинскую помощь Манджукичу. Сможет он продолжить игру.

'45

Одну минуту к основному времени матча добавили.

'45

Манджукич получил по ногам от Йоргенсена. Лежит хорватский нападающий на газоне, держится за ногу.

'44

Опасно! Стринич хитро замахнулся на навес, а сделал передачу низом на Ракитича! Тот вошел в штрафную и пробил по воротам. Слабым удар получился, правда. Шмейхель без труда мяч поймал.

'42

Эриксен технично пробил с краю штрафной, слегка попав в крестовину! Возможно, даже передачу пытался сделать именитый датчанин, но получилось опасно.

'41

Организовали датчане позиционную атаку, пошла она через левый фланг, но передачу на Кнудсена вовремя прервал Врсалько, выполнив классный подкат.

'39

Модрич выполнил навес с правого фланга, и выиграл верховую борьбу Ловрен. Чуть-чуть неточным оказался удар защитника «Ливерпуля»!

'38

Далсгор свалил Ребича не по правилам. Штрафной.

'36

Кьер оказался под сильным прессингом со стороны хорватского нападающего и едва мяч не потерял. Однако удалось сделать точную передачу на правый фланг атаки.

'35

Перишич открывался в центре штрафной под передачу Ловрена. Навес хорватского защитника оказался слишком сильным.

'34

Эриксен решился на дальний удар — очень неточно получилось.

'33

Стринич взял игру на себя и вошел в штрафную площадь соперника. Оттеснил Кристенсен хорвата, заставив того нарушить правила.

Эпизод матча Хорватия -- Дания

'32

Врсалько навесил с правого фланга, Кьер выиграл верховую борьбу и мяч вынес. На подборе оказался Перишич, но его дальний удар был заблокирован.

'31

Делейни скинул мяч на Коренлиуса. Вида перехватил передачу. Угловой.

'28

ОПАСНО! Выручил свою команду Шмейхель, который отразил несколько ударов подряд! В конце концов, Перишич оказался один метрах в пяти от ворот, но не смог точно пробить. Мяч ушел далеко выше.

'27

Момент! Брайтвайт убежал от Ловрена и пробил в Субашича! Мяч отскочил от вратаря в датчанина и улетел за лицевую линию. Опасно сейчас было.

'24

Ни к чему опасному стандарт этот не привел.

'23

Эриксен получил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и пробил, но попал в защитника. Мяч ушел на угловой.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен

'22

Перешич на левом фланге накрутил Далсгора и прострелил во вратарскую. Кьер передачу прервал.

'20

Манджукич упал в штрафной площади! Просит хорват у арбитра хотя бы посмотреть повтор. Утверждает он, что его хватали за футболку. На Питана покачал головой и потребовал продолжить игру.

'19

Модрич сделал передачу на Перишича, который с левого фланга сместился в центр и пробил! Защитник заблокировал удар.

'18

Неожиданно потеряли мяч хорватские защитники у своей штрафной, на что среагировал Эриксен. Но, видимо, такого подарка датчанин не ждал, и сразу же мяч у него отобрали.

'16

Взяли хорваты мяч под свой контроль. Игра в основном идет через Модрича.

'15

А теперь сам Модрич вошел в штрафную и попытался прострелить. Попал в ногу защитнику, и мяч ушел в аут.

'13

Модрич сделал пас на Ребича, тот предпринял попытку навесить в штрафную. Высокой получилась передача.

'12

Перишич мощно пробил, но попал в голову Делейни, стоявшего в «стенке».

'11

Врсалько сделал пас на Ребича, тот попытался войти в штрафную, но получил по ногам. Будет опасный штрафной.

'9

Решили повторить датчане свой трюк и вбросили аут далеко в штрафную. Справились с «подачей» хорватские защитники и мяч вынесли.

'8

Немного успокоились команды, пытаются они понять, что происходит на поле.

'6

Что ж, вот это начало! Вот это чемпионат мира! Пожалуй, заново начинается игра.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании, 1 июля 2018 года

'4

И ГОООООЛ! Отыгрываются хорваты сразу же! Мяч от Врсалько попал к Манджукича и тот, положив корпус, пробил в ближний угол! 1:1!

'3

Очень неожиданное развитие событий. Хорваты вышли на поле в качестве фаворитов, но теперь им уже нужно отыгрываться.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании, 1 июля 2018 года

'2

ГОООООООООООЛ! Первая же атака сборной Дании завершается взятием ворот! Это Матиас Занка Йоргенсен! Вбросили датчане аут, мяч дошел до вратарской, там Делейни отпасовал на Йоргенсена, который «щечкой» пробил по центру. Мяч попал в Субашича и отрикошетил в ворота!

'1

Матч начался!

20:55

Вышли команды на поле! Звучат национальные гимны Хорватии и Дании.

20:47

Обслуживает сегодняшнюю встречу аргентинская бригада арбитров во главе с рефери Нестором Питаной. Для него это уже третий матч на этом чемпионате. В его активе семь показанных желтых карточек и один назначенный пенальти.

20:41

Сборная Дании:

Вратарь: Каспер Шмейхель Хенрик Далсгор, Йонас Кнудсен, Андреас Кристенсен, Симон Кьер, Матиас Занка Йоргенсен, Кристиан Эриксен, Томас Делейни, Мартин Брайтвайт, Андреас Корнелиус, Юссуф Поульсен.

20:40

Стартовые составы команд! Сборная Хорватии: Вратарь: Даниэль Субашич Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Иван Перишич, Анте Ребич, Марио Манджукич.

20:37

Победитель встречи сыграет в четвертьфинале со сборной России, которая ранее в серии пенальти обыграла Испанию!

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России, 1 июля 2018 года

20:36

Сама игра начнется в 21.00 мск.

20:35

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018, в котором встречаются команды Хорватии и Дании.