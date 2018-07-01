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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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25
26
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30
01
02
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:0 1 тайм
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.9 X–3.2 П2–4.7
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.47 X–4.5 П2–8.1
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.38 X–4.7 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.9 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Серхио Агуэро
4
2
9
Йерри Мина
2
2
10
Артём Дзюба
3
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
3
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Яго Аспас
2
1
27
Кейсуке Хонда
2
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
1
1
31
Хосе Игнасио Начо
1
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Рикарду Куарежма
3
1
35
Анте Ребич
2
1
36
Халид Бутаиб
2
1
37
Юссуф Поульсен
2
1
38
Джесси Лингард
2
1
39
Дрис Мертенс
3
1
40
Александр Головин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Хосе Мария Хименес
3
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Синдзи Кагава
2
1
85
Карим Ансарифард
3
1
86
Фержани Сасси
3
1
87
Карлос Вела
3
1
88
Виктор Мозес
3
1
89
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
90
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Испания Россия

Матч всей жизни: Испания вышла вперед против России. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Испания — Россия

Сборная России играет с национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая проходит на московском стадионе «Лужники».
1/8 финала  |   01 июля 17:00   |  1 тайм
Испания
Сборная Испании
1:0
< Сборная России
Россия
Стадион «Стадион Лужники», Москва | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Игнашевич 11' (авт)
Подробная статистика матча
Сборная Испании
Основные составы
Сборная России
1 (в)   Давид де
4 (з)   Хосе Игнасио
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Серхио Рамос
5 (п)   Серхио Бускетс
21 (п)   Давид Сильва
8 (п)    Коке
22 (п)    Иско
20 (п)   Марко Асенсио
19 (н)   Диего Коста
1 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
13 (з)   Фёдор Кудряшов
4 (з)   Сергей Игнашевич 11'
3 (з)   Илья Кутепов
18 (з)   Юрий Жирков
7 (п)   Далер Кузяев
11 (п)   Роман Зобнин
19 (п)   Александр Самедов
17 (п)   Александр Головин
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
13 (в)   Кепа Аррисабалага
23 (в)   Пепе Рейна
2 (з)   Даниэль 
12 (з)   Альваро Одриосола
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
16 (з)   Начо Монреаль
6 (п)   Андрес Иньеста
7 (п)    Сауль
10 (п)   Тьяго Алькантара
11 (н)   Лукас Васкес
9 (н)    Родриго
17 (н)   Яго Аспас
12 (в)   Андрей Лунёв
20 (в)   Владимир Габулов
5 (з)   Андрей Семёнов
14 (з)   Владимир Гранат
6 (п)   Денис Черышев
8 (п)   Юрий Газинский
9 (п)   Алан Дзагоев
15 (п)   Алексей Миранчук
16 (п)   Антон Миранчук
21 (п)   Александр Ерохин
10 (н)   Фёдор Смолов
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'16

Атака сборной России левым флангом, Зобнин падает в борьбе с Пике, но Кюйперс показывает, что фола не было. Удар от испанских ворот.

'15

Дзюба выигрывает верховое единоборство после заброса Игнашевича из глубины, но партнеры не поняли и не подобрали скидку.

'14

Попытка дальнего удара от Романа Зобнина — очень неточно.

'14

Очень важно было не пропустить быстрый гол. Нам это не удалось, но нужно играть дальше. Россия идет в атаку.

'12

Асенсио вырезал идеальную и резкую подачу на дальнюю штангу, а в жесткой борьбе Сергея Игншевич и Серхио Рамоса мяч от ноги нашего защитника залетел прямо в угол ворот Акинфеева.

'12

ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Сергей Игнашевич в свои ворота — 1:0!

'11

Жирков на фланге очень жестко влетел в Начо. Лежит испанский защитник, а наш ветеран счастливым образом избегает желтой карточки. Но будет опасный штрафной!

'9

Немножко отжали игру от своих ворот, атаки у нас не получаются, но тут важно, что Россия не только обороняется.

'8

Могла хорошая контратака получиться у российской сборной, но немного сфальшивили в передаче вперед.

'7

Испания на этом турнире много подает в штрафную, пробует эту тактику уже и сейчас, но пока российские футболисты обороняются уверенно.

'5

Подача у Самедова вышла так себе, мяч вынесли из штрафной, но недалеко. Жирков пробил на подборе с лета — заблокировали!

'5

Головин пробросил мяч мимо Серхио Рамоса, промчался по правому флангу и попытался сделать подачу в чужую штрафную, заработав первый в матче угловой!

'4

Испания, конечно, давит, а Россия совсем без мяча, но соперники ошибаются в контроле при позиционных атаках.

'3

Все-таки при обороне 5-4-1 расставляются наши футболисты. Самедов играет в полузащите справа, а Кузяев ближе к левому флангу. Испания контролирует мяч тотально.

'2

Матч стартовал ожидаемо: испанцы контролируют мяч, но не без нервов и не без ошибок!

'1

Поеееехали! Матч начался!

17:00

При Черчесове мы против Испании провели свой лучший матч с грандами, сыграв в ноябре со счетом 3:3 с дублем Федора Смолова. Нужно повторить те эмоции и ощущения и постараться улучшить результат. Команды уже на поле, играют гимны.

16:55

Вот так расстановки команд рисует ФИФА. По испанцам вопросов нет, хотя, строго говоря, там тоже будет несколько иное расположение. Почему наша схема, скорее всего, будет иной, мы уже рассказали.

16:50

Сегодняшнюю встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с голландцем Бьорном Кюйперсом. На этом чемпионате мира он отработал в поле уже в двух поединках. Это матчи Египет — Уругвай (0:1) и Бразилия — Коста-Рика (2:0), а на встрече Нигерия — Аргентина (1:2) он был резервным рефери. В первом матче турнира он показал две желтых карточки, а во втором дал три предупреждения. Удалений не выписывал. Был интересный эпизод в игре бразильцев. Там Кюйперс поставил пенальти на Неймаре во втором тайме при счете 0:0, но отменил решение после видеопросмотра с помощью системы VAR.

16:45

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что у России есть шансы обыграть сегодня Испанию.

«Разумеется, для этого необходимы правильный настрой, максимальная концентрация и отдача. Но все это у российских футболистов есть. Каждая сборная, пробившаяся в плей-офф мундиаля, вправе рассчитывать на выход в следующий круг. Шансы полностью равны, 50 на 50. Разумеется, Испания играет намного техничнее, ее мастерство владения мячом неоспоримо. Но это не значит, что сборная России должна выходить на поле в статусе мальчиков для битья. Необходимо лишь подобрать правильный подход», — сказал итальянский специалист.

16:40

Сборная России, конечно, андердог в этом матче, но наши парни настраиваются на битву и вполне могут навязать Испании сопротивление. Ну а там уже и до борьбы за победу недалеко! Это плей-офф! Такого в истории сборной России на чемпионатах мира еще никогда не было!

16:35

Команды активно разминаются на газоне «Лужников», а трибуны стадиона постепенно заполняются. Народу уже много. Немало перуанцев с российскими флажками в руках, кстати!

16:30

Немного интересной и обнадеживающей статистики: сборная Испании еще никогда не побеждала на чемпионатах мира хозяев. В 1934 году в Италии она дважды встречалась с «голубой эскадрой» — 1:1, 0:1. В 1956 году в Бразилии была разгромлена Селесао — 1:6. Ну а в 2002 году в четвертьфинале мундиаля испанцев выбили из борьбы южнокорейцы — 0:0 и 3-5 в серии пенальти. Хотя судейство того поединка было просто возмутительным, из песни слова не выкинешь.

16:25

И еще одна немаловажная деталь. Если что-то пойдет не так, Черчесов может перевернуть схему одной заменой: если выпустить, скажем, Дениса Черышева вместо Федора Кудряшова, то наше сочетание сразу же легко трансформируется в уже привычные 4-5-1. А при особо активных действиях Черышева и Самедова — в 4-3-3.

16:20

Так что не удивляйтесь, если на самом деле сборная России выйдет на матч по схеме 6-3-1! Четырьмя центральными защитниками справа налево окажутся Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Федор Кудряшов. По краям расположатся Александр Самедов и Юрий Жирков. Они должны будут держать линию в обороне и, по возможности и при необходимости, поддерживать атаку на краях. Роман Зобнин, Далер Кузяев и Александр Головин составят максимально работоспособный и довольно креативный треугольник в центре поля, хотя, если это будет иранский вариант, они расположатся в линию. Ну а Артем Дзюба будет в роли Сердара Азмуна — цепляться за все мячи и — это особенно важно — максимально напрягать Серджи Бускетса и мешать великолепному опорному полузащитнику «Барселоны» создавать игру Красной фурии.

16:15

Теперь к составу России. Здесь все очень интересно и сложно. Вроде как мы возвращаемся к игре в три центральных защитника. Так мы играли только до ЧМ. Хотя, похоже, что на самом деле мы увидим иной вариант. Станислав Черчесов уже приучил, что работает по соперникам, максимально играя на их слабостей. У испанцев слабостей немного, но затруднить игру им можно. Это максимально сделал в игре второго тура Иран. И хотя команда Йерро только у него и выиграла на групповой стадии (1:0), та игра далась ей сложнее всего. У России при выполнении плана на матч должны появиться шансы.

16:10

Очевидно, выбор Фернандо Йерро сделан специально под матч с Россией, причем с использованием опыта ноябрьской контрольной встречи (3:3), когда командой еще руководил Хулен Лопетеги. Тогда Асенсио был в старте и сыграл просто блестяще.

16:05

Что ж, надо разобраться с составами. Начнем с номинальных хозяев поля, то есть с испанцев. У них все достаточно просто. Стандартная расстановка, состав тоже стандартный. Почти. Вместо Карвахаля, как в первом матче с португальцами, справа в защите вышел Начо. Он тогда забил, но привез пенальти и решающий штрафной. В центре между Лукасом Васкесом и Коке выбор пал на более опытного игрока «Атлетико». Состав полностью бы повторил сочетание из игры против Португалии, если бы не выход Марко Асенсио вместо Андреса Иньесты. Молодой креативщик из «Реала» еще не играл на ЧМ-2018 в старте, Иньеста не оставался в запасе. Все когда-то бывает в первый раз.

16:00

Переваривая последние сведения, предлагаем вам ознакомиться с превью сегодняшнего игрового дня на ЧМ-2018.

15:55

Честно говоря, даже предположить было сложно столько неожиданностей... Если у Испании она всего одна (отсутствие в старте Иньесты), то вот у нашей команды хоть отбавляй — на замене матч начнет Черышев почему-то, попадание в старт Курдяшова и схема с пятью защитниками... В общем, удивил Черчесов, конечно.

15:50

Сборная России: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.

15:47

Сборная Испании. Стартовый состав: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Сильва, Иско, Коста.

15:45

Ого! Уже известны стартовые составы команд на матч!!!

15:40

Наверное, об этом уже все и так знают, но все же — всего через 80 минут сборная России начнет свой первый матч плей-офф чемпионата мира в истории! При этом, конечно же, отечественная команда и ранее проводила важнейшие матчи на крупных турнирах — о них вы можете узнать из специального материала «Газеты.Ru».

15:35

Отметим, что сам поединок начнется в 17:00 по московскому времени.

15:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная России сразится с национальной командой Испании.