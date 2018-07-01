Теперь к составу России. Здесь все очень интересно и сложно. Вроде как мы возвращаемся к игре в три центральных защитника. Так мы играли только до ЧМ. Хотя, похоже, что на самом деле мы увидим иной вариант. Станислав Черчесов уже приучил, что работает по соперникам, максимально играя на их слабостей. У испанцев слабостей немного, но затруднить игру им можно. Это максимально сделал в игре второго тура Иран. И хотя команда Йерро только у него и выиграла на групповой стадии (1:0), та игра далась ей сложнее всего. У России при выполнении плана на матч должны появиться шансы.