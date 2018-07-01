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Атака сборной России левым флангом, Зобнин падает в борьбе с Пике, но Кюйперс показывает, что фола не было. Удар от испанских ворот.
Дзюба выигрывает верховое единоборство после заброса Игнашевича из глубины, но партнеры не поняли и не подобрали скидку.
Попытка дальнего удара от Романа Зобнина — очень неточно.
Очень важно было не пропустить быстрый гол. Нам это не удалось, но нужно играть дальше. Россия идет в атаку.
Асенсио вырезал идеальную и резкую подачу на дальнюю штангу, а в жесткой борьбе Сергея Игншевич и Серхио Рамоса мяч от ноги нашего защитника залетел прямо в угол ворот Акинфеева.
Жирков на фланге очень жестко влетел в Начо. Лежит испанский защитник, а наш ветеран счастливым образом избегает желтой карточки. Но будет опасный штрафной!
Немножко отжали игру от своих ворот, атаки у нас не получаются, но тут важно, что Россия не только обороняется.
Могла хорошая контратака получиться у российской сборной, но немного сфальшивили в передаче вперед.
Испания на этом турнире много подает в штрафную, пробует эту тактику уже и сейчас, но пока российские футболисты обороняются уверенно.
Подача у Самедова вышла так себе, мяч вынесли из штрафной, но недалеко. Жирков пробил на подборе с лета — заблокировали!
Головин пробросил мяч мимо Серхио Рамоса, промчался по правому флангу и попытался сделать подачу в чужую штрафную, заработав первый в матче угловой!
Испания, конечно, давит, а Россия совсем без мяча, но соперники ошибаются в контроле при позиционных атаках.
Все-таки при обороне 5-4-1 расставляются наши футболисты. Самедов играет в полузащите справа, а Кузяев ближе к левому флангу. Испания контролирует мяч тотально.
Матч стартовал ожидаемо: испанцы контролируют мяч, но не без нервов и не без ошибок!
При Черчесове мы против Испании провели свой лучший матч с грандами, сыграв в ноябре со счетом 3:3 с дублем Федора Смолова. Нужно повторить те эмоции и ощущения и постараться улучшить результат. Команды уже на поле, играют гимны.
Вот так расстановки команд рисует ФИФА. По испанцам вопросов нет, хотя, строго говоря, там тоже будет несколько иное расположение. Почему наша схема, скорее всего, будет иной, мы уже рассказали.
Сегодняшнюю встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с голландцем Бьорном Кюйперсом. На этом чемпионате мира он отработал в поле уже в двух поединках. Это матчи Египет — Уругвай (0:1) и Бразилия — Коста-Рика (2:0), а на встрече Нигерия — Аргентина (1:2) он был резервным рефери. В первом матче турнира он показал две желтых карточки, а во втором дал три предупреждения. Удалений не выписывал. Был интересный эпизод в игре бразильцев. Там Кюйперс поставил пенальти на Неймаре во втором тайме при счете 0:0, но отменил решение после видеопросмотра с помощью системы VAR.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что у России есть шансы обыграть сегодня Испанию.
«Разумеется, для этого необходимы правильный настрой, максимальная концентрация и отдача. Но все это у российских футболистов есть. Каждая сборная, пробившаяся в плей-офф мундиаля, вправе рассчитывать на выход в следующий круг. Шансы полностью равны, 50 на 50. Разумеется, Испания играет намного техничнее, ее мастерство владения мячом неоспоримо. Но это не значит, что сборная России должна выходить на поле в статусе мальчиков для битья. Необходимо лишь подобрать правильный подход», — сказал итальянский специалист.
Сборная России, конечно, андердог в этом матче, но наши парни настраиваются на битву и вполне могут навязать Испании сопротивление. Ну а там уже и до борьбы за победу недалеко! Это плей-офф! Такого в истории сборной России на чемпионатах мира еще никогда не было!
Команды активно разминаются на газоне «Лужников», а трибуны стадиона постепенно заполняются. Народу уже много. Немало перуанцев с российскими флажками в руках, кстати!
Немного интересной и обнадеживающей статистики: сборная Испании еще никогда не побеждала на чемпионатах мира хозяев. В 1934 году в Италии она дважды встречалась с «голубой эскадрой» — 1:1, 0:1. В 1956 году в Бразилии была разгромлена Селесао — 1:6. Ну а в 2002 году в четвертьфинале мундиаля испанцев выбили из борьбы южнокорейцы — 0:0 и 3-5 в серии пенальти. Хотя судейство того поединка было просто возмутительным, из песни слова не выкинешь.
И еще одна немаловажная деталь. Если что-то пойдет не так, Черчесов может перевернуть схему одной заменой: если выпустить, скажем, Дениса Черышева вместо Федора Кудряшова, то наше сочетание сразу же легко трансформируется в уже привычные 4-5-1. А при особо активных действиях Черышева и Самедова — в 4-3-3.
Так что не удивляйтесь, если на самом деле сборная России выйдет на матч по схеме 6-3-1! Четырьмя центральными защитниками справа налево окажутся Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Федор Кудряшов. По краям расположатся Александр Самедов и Юрий Жирков. Они должны будут держать линию в обороне и, по возможности и при необходимости, поддерживать атаку на краях. Роман Зобнин, Далер Кузяев и Александр Головин составят максимально работоспособный и довольно креативный треугольник в центре поля, хотя, если это будет иранский вариант, они расположатся в линию. Ну а Артем Дзюба будет в роли Сердара Азмуна — цепляться за все мячи и — это особенно важно — максимально напрягать Серджи Бускетса и мешать великолепному опорному полузащитнику «Барселоны» создавать игру Красной фурии.
Теперь к составу России. Здесь все очень интересно и сложно. Вроде как мы возвращаемся к игре в три центральных защитника. Так мы играли только до ЧМ. Хотя, похоже, что на самом деле мы увидим иной вариант. Станислав Черчесов уже приучил, что работает по соперникам, максимально играя на их слабостей. У испанцев слабостей немного, но затруднить игру им можно. Это максимально сделал в игре второго тура Иран. И хотя команда Йерро только у него и выиграла на групповой стадии (1:0), та игра далась ей сложнее всего. У России при выполнении плана на матч должны появиться шансы.
Очевидно, выбор Фернандо Йерро сделан специально под матч с Россией, причем с использованием опыта ноябрьской контрольной встречи (3:3), когда командой еще руководил Хулен Лопетеги. Тогда Асенсио был в старте и сыграл просто блестяще.
Что ж, надо разобраться с составами. Начнем с номинальных хозяев поля, то есть с испанцев. У них все достаточно просто. Стандартная расстановка, состав тоже стандартный. Почти. Вместо Карвахаля, как в первом матче с португальцами, справа в защите вышел Начо. Он тогда забил, но привез пенальти и решающий штрафной. В центре между Лукасом Васкесом и Коке выбор пал на более опытного игрока «Атлетико». Состав полностью бы повторил сочетание из игры против Португалии, если бы не выход Марко Асенсио вместо Андреса Иньесты. Молодой креативщик из «Реала» еще не играл на ЧМ-2018 в старте, Иньеста не оставался в запасе. Все когда-то бывает в первый раз.
Переваривая последние сведения, предлагаем вам ознакомиться с превью сегодняшнего игрового дня на ЧМ-2018.
Честно говоря, даже предположить было сложно столько неожиданностей... Если у Испании она всего одна (отсутствие в старте Иньесты), то вот у нашей команды хоть отбавляй — на замене матч начнет Черышев почему-то, попадание в старт Курдяшова и схема с пятью защитниками... В общем, удивил Черчесов, конечно.
Сборная России: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.
Сборная Испании. Стартовый состав: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Сильва, Иско, Коста.
Ого! Уже известны стартовые составы команд на матч!!!
Наверное, об этом уже все и так знают, но все же — всего через 80 минут сборная России начнет свой первый матч плей-офф чемпионата мира в истории! При этом, конечно же, отечественная команда и ранее проводила важнейшие матчи на крупных турнирах — о них вы можете узнать из специального
Отметим, что сам поединок начнется в 17:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная России сразится с национальной командой Испании.