Как они это делают? Казалось, что уже все — прижаты уругвайцы к своим воротам и в лучшем случае до овертайма дотерпят. Однако южноамериканцы взяли и забили в какой-то, на первый взгляд, не самой опасной атаке. И благодарить за это нужно Кавани — выдающийся обводящий удар с линии штрафной явно войдет во всевозможные топы!!!