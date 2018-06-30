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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
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19
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 2 тайм
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–4 П2–6.6
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.3 П2–7.9
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1 - B2—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
Франция
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Килиан Мбаппе
4
3
7
Серхио Агуэро
4
2
8
Йерри Мина
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Ахмед Муса
3
2
11
Джон Стоунс
3
2
12
Филиппе Коутиньо
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Луис Суарес
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Эден Азар
2
2
17
Мохамед Салах
2
2
18
Лука Модрич
3
2
19
Андреас Гранквист
3
2
20
Майл Единак
3
2
21
Антуан Гризманн
4
2
22
Юссеф Эн-Несири
1
1
23
Фелипе Балой
1
1
24
Йосип Дрмич
2
1
25
Яго Аспас
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Аднан Янузай
1
1
28
Кендаль Уостон
1
1
29
Милан Бадель
1
1
30
Хосе Игнасио Начо
1
1
31
Рикарду Куарежма
2
1
32
Миши Батшуайи
2
1
33
Дилан Бронн
2
1
34
Анте Ребич
2
1
35
Халид Бутаиб
2
1
36
Юссуф Поульсен
2
1
37
Джесси Лингард
2
1
38
Дрис Мертенс
3
1
39
Александр Головин
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Маркос Рохо
3
1
53
Юрий Газинский
3
1
54
Ирвин Лосано
3
1
55
Анхель Ди Мария
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
М'Байе Ньянг
3
1
58
Блерим Джемаили
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Иван Перишич
3
1
63
Альфред Финнбогасон
3
1
64
Александр Митрович
3
1
65
Иско
3
1
66
Неймар
3
1
67
Александар Коларов
3
1
68
Бенжамен Павар
3
1
69
Габриэль Меркадо
3
1
70
Гжегож Крыховяк
3
1
71
Гранит Джака
3
1
72
Ким Юнь Квон
3
1
73
Кристиан Эриксен
3
1
74
Людвиг Аугустинсон
3
1
75
Садио Мане
3
1
76
Салем Аль-Доссари
3
1
77
Тони Кроос
3
1
78
Тьяго Силва
3
1
79
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
80
Хавьер Эрнандес
3
1
81
Эдинсон Кавани
3
1
82
Лионель Месси
4
1
83
Синдзи Кагава
2
1
84
Карим Ансарифард
3
1
85
Фержани Сасси
3
1
86
Карлос Вела
3
1
87
Виктор Мозес
3
1
88
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
89
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Уругвай Португалия

ЧМ-2018. Кавани выбивает Португалию с турнира. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Сочи встречаются сборные Уругвая и Португалии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
1/8 финала  |   30 июня 21:00   |  2 тайм
Уругвай
Сборная Уругвая
2:1
< Сборная Португалии
Португалия
Стадион «Стадион Фишт», Сочи | Главный судья: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика)
Кавани 7'
Кавани 62'
Пепе 55'
Подробная статистика матча
Сборная Уругвая
Основные составы
Сборная Португалии
1 (в)   Фернандо Муслера
22 (з)   Мартин Касерес
2 (з)   Хосе Мария
3 (з)   Диего Годин
17 (п)   Диего Лашальт
14 (п)   Лукас Торрейра
8 (п)   Наитан Нандес
6 (п)   Родриго Бентанкур 63'
15 (п)   Матиас Весино
9 (н)   Луис Суарес
21 (н)   Эдинсон Кавани 7' 62'
1 (в)   Руй Патрисиу
15 (з)    Рикарду
5 (з)   Рафаэль Геррейро
3 (з)    Пепе 55'
6 (з)   Жозе Фонте
14 (п)   Вилльям Карвалью
11 (п)   Бернарду Силва
23 (п)   Адриен Силва 65'
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
10 (п)   Жоау Мариу
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
12 (в)   Мартин Кампанья
23 (в)   Мартин Сильва
4 (з)   Гильермо Варела
13 (з)   Гастон Сильва
16 (з)   Максимильяно Перейра
19 (з)   Себастьян Коатес
7 (п)   Кристиан Родригес 63'
5 (п)   Карлос Санчес
10 (п)   Хиорхьян де
20 (п)    Уррета
11 (н)   Кристиан 
18 (н)   Максимилиано Гомес
12 (в)   Антони Лопеш
22 (в)    Бету
2 (з)   Бруну Алвеш
13 (з)   Рубен Диаш
19 (з)   Мариу Руй
21 (з)    Седрик
4 (п)   Мануэл Фернандеш
8 (п)   Жоау Моутинью
16 (п)   Бруну Фернандеш
20 (н)   Рикарду Куарежма 65'
9 (н)   Андре Силва
18 (н)   Желсон Мартинш
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'68

Пошел навал на штрафную Уругвая, однако там все наглухо закрыто — это стихия южноамериканской команды.

'66

И тут же ответ Португалии: Рикарду Куарежма поменял Адриена Силву.

'64

Замена у номинальных хозяев: Бентанкур уступил свое место на поле Кристиану Родригесу.

'62

Как они это делают? Казалось, что уже все — прижаты уругвайцы к своим воротам и в лучшем случае до овертайма дотерпят. Однако южноамериканцы взяли и забили в какой-то, на первый взгляд, не самой опасной атаке. И благодарить за это нужно Кавани — выдающийся обводящий удар с линии штрафной явно войдет во всевозможные топы!!!

'62

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! Невероятно!!! Вновь Уругвай забил!!!!

'59

Дальний удар Гуэдеша самоотверженно заблокировал один из защитников Уругвая — но давление на ворота Муслеры продолжается!

'57

После результативного удара Пепе сразу же пошел активный футбол в Сочи — наконец-то забегали уругвайцы, позволив увеличить темп и европейцам.

'55

Отличный навес с углового, возможно, излишнее внимание к Роналду и превосходные прыжок с ударом от Пепе — и вот уже на табло воцарился равный счет!

'55

ГООООООООООООООООООООООООООЛ!!! Отыгралась Португалия!!! 1:1!!! Пепе забил!!!

'54

Пошла игра у Португалии! Прекрасная комбинация, включившая в себя 10+ передач, доставила очень много проблем Уругваю и едва не привела к голу — Роналду бил с разворота уже из пределов штрафной, но завершилось все лишь простым угловым.

'52

Геррейро пробил издали — очень мимо.

'50

Неплохую размашистую атаку провели португальцы — в ее концовке Мариу классно простреливал на Роналду, однако защита справилась.

'48

Суарес показал невероятную нацеленность на гол, остановившись в сантиметрах от результативного перехвата — слишком уж заигрались у своих ворот Патрисиу и Фонте. Обошлось.

'46

Началась вторая половина матча!

'45+3

Все, перерыв! На паузу команды уходят при счете 1:0 в пользу Уругвая — единственный мяч в ходе первого тайма провел Кавани после навеса Суареса. Отдохнем чуть-чуть!

'45+2

Кавани! Очень сложный мяч каким-то образом сумел обработать нападающий вблизи чужих ворот, после чего еще и пробить каким-то образом смог из борьбы с острого угла! Впрочем, неточно.

'45+1

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

'44

Как оказалось позднее, правильное решение приняли европейцы — Луис здесь откровенно симулировал.

'42

Суарес со страшным криком упал на газон — как сначала показалось, после жуткого удара по голове в исполнении Геррейро. При этом Португалия, не услышав свистка от судьи, не стала выбивать мяч за пределы поля (правда, забить во временном большинстве не сумели номинальные гости).

'40

Нельзя не отметить, что у игроков сборной Португалии (не считая перманентно закрытого Роналду) от слова «совсем» не получаются обводки один в один. А иначе плотную оборону Уругвая ведь можно и не вскрыть!

'38

Ой. Очень страшный стык только что случился — Гуэдеш и Годин не поделили «второй этаж», столкнувшись головами. К счастью, по итогам никто серьезно не пострадал.

'36

Кажется, что уже перерыва ждут португальцы — заметно выдохлись они на сочинской жаре, и это действительно проблема.

'34

Что-то пристрастился Суарес сегодня к навесам — очередная верховая передача на партнера только что едва не завершилась очень опасным ударом. Повезло тут португальцам, что Касерес не является самым высоким футболистом в мире.

'32

Плохой удар у Роналду вышел в итоге. «Стенка» прервала попытку Криштиану.

'31

А вот это ошибка!!! Максимально опрометчивый фол Бентанкура — и теперь КриРо будет бить примерно с той «точки», с которой недавно испанцев расстроил!

'29

Роналду пока что напрочь закрыт — на все 100 процентов отрабатывают его опекуны.

'27

Буквально поражает уверенность и собранность уругвайцев — кажется, что в каждом из движений вообще всех игроков команды можно разглядеть некую авторитетность по сравнению с визави.

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии, 30 июня 2018 года

'25

Нет, так ситуацию не исправить! Неплохая подача от Роналду не дошла до адресата по вине защитников уругвайцев.

'24

Теперь уже у ворот Уругвая перспективный стандарт объявлен — постарался Бернарду Силва, классно ушедший от опекуна и заставивший того сфолить.

'22

Патрисиу! Хитро низом пробил Суарес почти в самый угол — но голкипер потащил!

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии, 30 июня 2018 года

'21

Шанс для номинальных хозяев! Штрафной будет исполнять Суарес — тут, конечно, не так близко, как в матче против России, но все же.

'19

Ух! В самый последний момент сняли мяч с головы Роналду защитники Уругвая после подачи с фланга! А ведь в противном случае тут бы случился гол!

'17

Еще и в простых эпизодах чемпионы Европы много ошибаются... Роналду, спасай!

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии, 30 июня 2018 года

'15

Перешла игра на половину поля Уругвая, но тот такому развитию событий, кажется, только рад — свободных зон стало больше, тогда как в позиционном нападении португальцы пока что неубедительны.

'13

Немного «плывет» защита европейцев — только что едва это не привело к опасному удару Сауреса. Впрочем, сами же оборонцы здесь и исправились — заблокирована была попытка Луиса.

'11

Опасно! А вот и ответ Португалии! После подачи со стандарта Фонте перевисел опекуна и пробил! Чуть-чуть мимо, правда.

'9

Видно, что несколько обескуражены португальцы — явно не так они планировали начать этот матч. Неужели и Роналду уже после 1/8 финала поедет домой???

'7

А вот и индивидуальное мастерство сработало!!! Кавани красиво перевел на Суареса, Луис обработал и навесил в штрафную — а там уже был все тот же Эдинсон, в цирковом прыжке переправивший мяч в сетку!!! 1:0!

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии, 30 июня 2018 года

'7

ГОООООООООЛ!!! Уругвай забил!!! Кавани открыл счет!!!

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии, 30 июня 2018 года

'6

Роналду низом пробил из-за пределов штрафной — Муслера был на месте, легко справившись с не самым страшным «выстрелом» КриРо.

'5

Заработали уругвайцы угловой — было напряженно в штрафной Португалии, однако до удара дело не дошло, хоть и Годин очень старался.

'3

Очень активно начала матч Португалия — видимо, настроены европейцы на быстрый гол. Это и правильно — первый мяч принесет его авторам невероятное преимущество.

'1

Стартовал матч!

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии, 30 июня 2018 года

20:57

Судит сегодняшний матч Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики. Для него это, кстати, уже третья игра на этом чемпионате. Всего он показал шесть желтых карточек и ни одной красной.

20:55

Вышли команды на поле! Звучат национальные гимны Уругвая и Португалии.

20:45

Ранее сборные Уругвая и Португалии встречались между собой лишь дважды: одну победу в своем активе имеют португальцы, и еще раз команды сыграли вничью. Примечательно, что сегодняшняя игра станет для двух команд первой официальной.

20:43

Победитель сегодняшней встречи сыграет в четвертьфинале мундиаля с командой Франции, которая ранее обыграла сборную Аргентины со счетом 4:3.

20:41

Сборная Португалии: Вратарь: Руй Патрисиу Рикарду, Рафаэль Геррейро, Пепе, Жозе Фонте, Вилльям Карвалью, Бернарду Силва, Адриен Силва, Гонсалу Гуэдеш, Жоау Мариу, Криштиану Роналду.

20:40

Стартовые составы команд! Сборная Уругвая:

Вратарь: Фернандо Муслера Мартин Касерес, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Диего Лашальт, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино Фалеро, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

20:36

Сама игра начнется в 21.00 по московскому времени.

20:35

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Уругвая и Португалии.