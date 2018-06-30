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Пошел навал на штрафную Уругвая, однако там все наглухо закрыто — это стихия южноамериканской команды.
Как они это делают? Казалось, что уже все — прижаты уругвайцы к своим воротам и в лучшем случае до овертайма дотерпят. Однако южноамериканцы взяли и забили в какой-то, на первый взгляд, не самой опасной атаке. И благодарить за это нужно Кавани — выдающийся обводящий удар с линии штрафной явно войдет во всевозможные топы!!!
Дальний удар Гуэдеша самоотверженно заблокировал один из защитников Уругвая — но давление на ворота Муслеры продолжается!
После результативного удара Пепе сразу же пошел активный футбол в Сочи — наконец-то забегали уругвайцы, позволив увеличить темп и европейцам.
Отличный навес с углового, возможно, излишнее внимание к Роналду и превосходные прыжок с ударом от Пепе — и вот уже на табло воцарился равный счет!
Геррейро пробил издали — очень мимо.
Неплохую размашистую атаку провели португальцы — в ее концовке Мариу классно простреливал на Роналду, однако защита справилась.
Суарес показал невероятную нацеленность на гол, остановившись в сантиметрах от результативного перехвата — слишком уж заигрались у своих ворот Патрисиу и Фонте. Обошлось.
Как оказалось позднее, правильное решение приняли европейцы — Луис здесь откровенно симулировал.
Суарес со страшным криком упал на газон — как сначала показалось, после жуткого удара по голове в исполнении Геррейро. При этом Португалия, не услышав свистка от судьи, не стала выбивать мяч за пределы поля (правда, забить во временном большинстве не сумели номинальные гости).
Нельзя не отметить, что у игроков сборной Португалии (не считая перманентно закрытого Роналду) от слова «совсем» не получаются обводки один в один. А иначе плотную оборону Уругвая ведь можно и не вскрыть!
Ой. Очень страшный стык только что случился — Гуэдеш и Годин не поделили «второй этаж», столкнувшись головами. К счастью, по итогам никто серьезно не пострадал.
Кажется, что уже перерыва ждут португальцы — заметно выдохлись они на сочинской жаре, и это действительно проблема.
Что-то пристрастился Суарес сегодня к навесам — очередная верховая передача на партнера только что едва не завершилась очень опасным ударом. Повезло тут португальцам, что Касерес не является самым высоким футболистом в мире.
Плохой удар у Роналду вышел в итоге. «Стенка» прервала попытку Криштиану.
А вот это ошибка!!! Максимально опрометчивый фол Бентанкура — и теперь КриРо будет бить примерно с той «точки», с которой недавно испанцев расстроил!
Роналду пока что напрочь закрыт — на все 100 процентов отрабатывают его опекуны.
Буквально поражает уверенность и собранность уругвайцев — кажется, что в каждом из движений вообще всех игроков команды можно разглядеть некую авторитетность по сравнению с визави.
Нет, так ситуацию не исправить! Неплохая подача от Роналду не дошла до адресата по вине защитников уругвайцев.
Теперь уже у ворот Уругвая перспективный стандарт объявлен — постарался Бернарду Силва, классно ушедший от опекуна и заставивший того сфолить.
Шанс для номинальных хозяев! Штрафной будет исполнять Суарес — тут, конечно, не так близко, как в матче против России, но все же.
Еще и в простых эпизодах чемпионы Европы много ошибаются... Роналду, спасай!
Перешла игра на половину поля Уругвая, но тот такому развитию событий, кажется, только рад — свободных зон стало больше, тогда как в позиционном нападении португальцы пока что неубедительны.
Немного «плывет» защита европейцев — только что едва это не привело к опасному удару Сауреса. Впрочем, сами же оборонцы здесь и исправились — заблокирована была попытка Луиса.
Видно, что несколько обескуражены португальцы — явно не так они планировали начать этот матч. Неужели и Роналду уже после 1/8 финала поедет домой???
А вот и индивидуальное мастерство сработало!!! Кавани красиво перевел на Суареса, Луис обработал и навесил в штрафную — а там уже был все тот же Эдинсон, в цирковом прыжке переправивший мяч в сетку!!! 1:0!
Роналду низом пробил из-за пределов штрафной — Муслера был на месте, легко справившись с не самым страшным «выстрелом» КриРо.
Очень активно начала матч Португалия — видимо, настроены европейцы на быстрый гол. Это и правильно — первый мяч принесет его авторам невероятное преимущество.
Судит сегодняшний матч Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики. Для него это, кстати, уже третья игра на этом чемпионате. Всего он показал шесть желтых карточек и ни одной красной.
Вышли команды на поле! Звучат национальные гимны Уругвая и Португалии.
Ранее сборные Уругвая и Португалии встречались между собой лишь дважды: одну победу в своем активе имеют португальцы, и еще раз команды сыграли вничью. Примечательно, что сегодняшняя игра станет для двух команд первой официальной.
Победитель сегодняшней встречи сыграет в четвертьфинале мундиаля с командой Франции, которая ранее обыграла сборную Аргентины со счетом 4:3.
Сборная Португалии: Вратарь: Руй Патрисиу Рикарду, Рафаэль Геррейро, Пепе, Жозе Фонте, Вилльям Карвалью, Бернарду Силва, Адриен Силва, Гонсалу Гуэдеш, Жоау Мариу, Криштиану Роналду.
Стартовые составы команд! Сборная Уругвая:
Вратарь: Фернандо Муслера Мартин Касерес, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Диего Лашальт, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино Фалеро, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.
Сама игра начнется в 21.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Уругвая и Португалии.