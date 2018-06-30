ПЕНАЛЬТИ! В ворота Аргентины! Мбаппе выдал сумасшедший рывок со своей половины поля. На огромной скорости он вошел в штрафную и подтолкнул его Рохо. Показалось, что фол был вне штрафной площади... Но арбитр указал на «точку».