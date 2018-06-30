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- 109854 просмотра Онлайн-трансляция 16-го дня чемпионата мира по футболу — 2018
На этот раз Банега выполнил подачу. Справились с ней французы.
Ди Мария пробил из-за штрафной с правой ноги. Мяч попал в спину французскому защитнику и ушел на угловой.
Вновь Мбаппе разрывает оборону Аргентины! Последовал запрос из центра поля, Мбаппе убежал от Тальяфико, а тому оставалось только нарушать правила. Опасный штрафной будет. Метров 20 до ворот.
Ди Мария выполнил подачу с углового, но Мбаппе мяч вынес.
Но атакует при этом сборная Аргентина. Преимущественно через правый фланг.
Обескураживающее начало для аргентинцев. Учитывая выступление команды Хорхе Сампаоли на этом турнире, отыграться им будет крайне сложно.
ПЕНАЛЬТИ! В ворота Аргентины! Мбаппе выдал сумасшедший рывок со своей половины поля. На огромной скорости он вошел в штрафную и подтолкнул его Рохо. Показалось, что фол был вне штрафной площади... Но арбитр указал на «точку».
Юмтити выбил мяч из-под ног у Месси. Хорошо знает манеру игры аргентинца француз. Как никак в одном клубе играют.
Маскерано подкатился под Мбаппе и нарушил правила.
Последовал заброс из глубины поля на Месси. Слишком сильный пас получился, Льорис забрал мяч в руки.
На сегодняшней встрече присутствует Диего Марадона. Ну, а как же без него?
Ди Мария получил мяч на левом фланге и выполнил навес в штрафную. Очень неточно получилось.
Последовала подача в штрафную площадь, но Варан передачу прервал.
Матюиди жестко встретил Месси, врезав ему по ногам. Штрафной.
И первый фол в самом начале матча. Жиру нарушил правила в центре поля.
Вышли команды на поле! Звучат государственные гимны Франции и Аргентины.
Победитель сегодняшнего матча сыграет с представителем пары Уругвай — Португалия. Их встреча состоится сегодня же, но позже — в 21.00 мск.
И сборная Аргентины:
Вратарь: Франко Армани Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Хавьер Маскерано, Эвер Банега, Энцо Перес, Анхель Ди Мария, Кристиан Павон, Лионель Месси.
Стартовые составы команд! Сборная Франции:
Вратарь: Уго Льорис Бенжамен Павар, Лукас-Франсуа Эрнандес, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Поль Погба, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн.
Начало игры в 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира в России, в котором встречаются команды Франции и Аргентины!