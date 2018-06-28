- 302261 просмотр Сборная Германии покидает чемпионат мира
- 247752 просмотра Скончалась беременная женщина, которую сбил сотрудник «Синергии»
- 212648 просмотров Онлайн-трансляция 14-го игрового дня чемпионата мира — 2018
- 171911 просмотров Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
- 171719 просмотров Иностранные СМИ рассуждают о силе российской сборной и русском языке
- 170703 просмотра Стал известен соперник России в матче плей-офф ЧМ-2018
- 164879 просмотров Водитель, сбивший насмерть женщину в Туапсе, оказался успешным бизнесменом
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'77
'77
'72
'70
Родригес пробил от линии штрафной, попав точно в Маслуси.
'68
Наггез прошёл по флангу и навесил в штрафную — мяч улетел за пределы поля.
'66
'65
К счастью для африканцев, может продолжить игру Маслуси.
'64
Авила слева навесил в штрафную, Маслуси попытался выбить мяч кулаками, но столкнулся с Барсенасом, который ещё и пробил мячом в него. Лежит вратарь на газоне, держась руками за лицо. А голкиперов в запасе у Туниса нет, между прочим.
'62
Хазри из правой части штрафной пробил низом. Кто-то из защитников чуть коснулся мяча, но на траекторию это почти не повлияло, и вратарь спокойно забрал его в руки.
'61
По количеству выполненных передач Тунис почти в три раза превосходит Панаму, по точным передачам — в три с лишним раза.
'59
Хаддади на скорости ворвался в штрафную, но мяч у него выбили.
'58
Пенедо уверенно сыграл на выходе после подачи ещё одного углового.
'56
'56
'55
Бадри пробил после навеса с углового — правее ворот.
'54
Пауза перед угловым. Торресу оказывают медицинскую помощь.
'53
Снова Бен Юссеф на острие, теперь уже после сольного прохода — на этот раз голкипер в прыжке отразил удар и перевёл мяч на угловой!
'51
'48
Мачадо в жёсткий подкат сзади против соперника шёл, но, к счастью, толком до него не дотянулся.
'46
'46
'46
'46
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+3
А перед началом игры болельщики сборной Панамы устроили шествие.
'45+3
Отправляются отдыхать футболисты. Тунис гораздо больше контролировал мяч (74 на 26 процентов в итоге), атаковал тоже больше — но забила в итоге Панама, пусть и с рикошетом. Исторической для Панамы может стать эта победа, конечно. Кстати, на победу Панамы никто не ставил.
'45+1
Пенедо! Хазри из штрафной пробил в левый угол после своего же заблокированного удара, но голкипер в прыжке потащил этот удар! А затем Торрес опередил Бен Юссефа и вынес мяч.
'45
Две минуты добавил главный арбитр к первому тайму.
'44
'42
Хазри ворвался в штрафную и пробил с ходу — выше ворот.
'40
Скири слишком сильную передачу в штрафную выполнил, никто из партнёров не успел замкнуть передачу.
'38
Бен Юссеф в штрафной выиграл борьбу за мяч после навеса и пробил головой — немного правее штанги получилось!
'36
Авила навесил со штрафного, защитники выбили мяч.
'35
Наггез нарушил правила в борьбе с соперником на подступах к штрафной.
'33
'32
Маслуси легко справился с ударом Гомеса низом, пришедшимся почти по центру ворот.
'30
Барсенас рано ускорился и в момент разрезающей передачи партнёра оказался в офсайде.
'28
Бен Юссеф с правого фланга неудачно навесил в штрафную, сорвалась у него подача.
'26
Панаме, конечно, индивидуального мастерства не хватает. Нередко случаются потери мяча после дальних передач, да и с обыгрышем соперников один в один далеко не всегда получается успешно.
'24
Гомес в штрафной получил мяч от Барсенаса, но обыграть соперника не смог — отобрали у него мяч.
'22
Слити пробил в касание из штрафной после сильной передачи Скири, но попал прямо во вратаря.
'20
В основном Тунис контролирует мяч — 68 на 32 процента владения мячом сейчас.
'18
Хазри выпрыгнул из-за спины Годоя после навеса справа и пробил головой в ближний угол — Пенедо среагировал и накрыл мяч в падении!
'16
Шалали с левого фланга навесил в центр штрафной, Хазри попытался пробить в касание, однако его удар был заблокирован.
'14
Хорошая передача на того же Торреса прошла на левый фланг, но Габриэль был в офсайде.
'12
Габриэль Торрес откликнулся на навес в штрафную и пробил головой — левее ворот получилось.
'11
Слити пробил ножницами в падении от линии штрафной, но мяч полетел на трибуны.
'9
Авила сильно пробил из-за пределов штрафной. Голкипер Туниса удара не ждал, но мяч намного выше ворот полетел.
'7
Подача со штрафного не получилась точной, но мяч остался у Туниса, и Юссеф опасно пробил в ближний угол — Пенедо в прыжке спас команду!
'5
Авила придержал соперника руками. Штрафной назначен.
'3
Напомню, что обе команды проиграли свои предыдущие матчи и лишились шансов на плей-офф. В 1/8 финала вышли Англия и Бельгия, а участники нашей игры просто постараются блеснуть на чемпионате мира напоследок.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе G: Панама – Тунис. Начало встречи запланировано на 28 июня в 21:00 по московскому времени.