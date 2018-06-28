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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 2 тайм
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 2 тайм
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.3
21:00 G1—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
Япония
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Йерри Мина
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Луис Суарес
3
2
12
Сон Хын Мин
3
2
13
Эден Азар
2
2
14
Мохамед Салах
2
2
15
Лука Модрич
3
2
16
Андреас Гранквист
3
2
17
Майл Единак
3
2
18
Юссеф Эн-Несири
1
1
19
Фелипе Балой
1
1
20
Йосип Дрмич
2
1
21
Миши Батшуайи
1
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Анте Ребич
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Дрис Мертенс
2
1
35
Вахби Хазри
2
1
36
Килиан Мбаппе
3
1
37
Александр Головин
2
1
38
Маркос Рохо
2
1
39
Стивен Цубер
2
1
40
Хосе Мария Хименес
2
1
41
Иван Ракитич
3
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Паулиньо
3
1
44
Такаси Инуи
3
1
45
Хосе Паоло Герреро
3
1
46
Марко Ройс
3
1
47
Хуан Куадрадо
3
1
48
Юйа Осако
3
1
49
Хуан Кинтеро
3
1
50
Ян Беднарек
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Ирвин Лосано
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Радамель Фалькао
3
1
57
Андре Каррильо
3
1
58
Шердан Шакири
3
1
59
Иван Перишич
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Иско
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Гжегож Крыховяк
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Хавьер Эрнандес
3
1
76
Эдинсон Кавани
3
1
77
Синдзи Кагава
2
1
78
Фержани Сасси
2
1
79
Карим Ансарифард
3
1
80
Антуан Гризманн
3
1
81
Карлос Вела
3
1
82
Виктор Мозес
3
1
83
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
84
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Панама Тунис

Саранск прощается с ЧМ: Тунис перевернул игру с Панамой. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира Панама — Тунис

Сборная Туниса встречается с командой Панамы в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Саранске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G  |   28 июня 21:00   |  2 тайм
Панама
Сборная Панамы
1:2
< Сборная Туниса
Тунис
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Наваф Шукралла (Манама, Бахрейн)
Мерия 33' (авт)
Авила 78'
Сасси 44'
Бен Юссеф 51'
Хазри 66'
Бадри 71'
Подробная статистика матча
Сборная Панамы
Основные составы
Сборная Туниса
1 (в)   Хайме Пенедо
13 (з)   Адольфо Мачадо
17 (з)   Луис Овалье
5 (з)   Роман Торрес 56'
4 (з)   Фидель Эскобар
19 (п)   Рикадо Авила 78'
6 (п)   Габриэль Гомес
8 (п)   Эдгар Барсенас
20 (п)   Анибал Годой
21 (п)   Хосе Родригес
9 (н)   Габриэль Торрес 46'
16 (в)   Аймен Маслуси
21 (з)   Хамди Наггез
5 (з)   Уссама Хаддади
6 (з)   Рами Бедуи
17 (п)   Эйе Скири
4 (п)   Яссин Мерия 33'
20 (п)   Гилане Шалали
13 (п)   Фержани Сасси 46' 44'
23 (п)   Наим Слити 77'
10 (н)   Вахби Хазри 66'
8 (н)   Фахреддин Бен 51'
Запасной состав
12 (в)   Жозе де
22 (в)   Алекс Родригес
3 (з)   Харольд Каммингс 46'
15 (з)   Эрик Дэвис
23 (з)   Фелипе Балой
14 (п)   Валентин Пиментель
18 (н)   Луис Техада 56'
7 (н)   Блас Перес
16 (н)   Абдьель Арройо
3 (з)   Йоан Беналуань
12 (з)   Али Малул
15 (п)   Ахмед Халил 77'
7 (п)   Саиф-Эдин Хауи
14 (п)   Мохамед Бен
18 (п)   Бассем Срарфи
9 (н)   Анис Бадри 46' 71'
19 (н)   Сабер Хелифа
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'77
Халил вместо Слити.
'77
Вторая замена у Туниса.
'72
Бадри получил жёлтую карточку.
'70
Родригес пробил от линии штрафной, попав точно в Маслуси.
'68
Наггез прошёл по флангу и навесил в штрафную — мяч улетел за пределы поля.
'66
ГОЛ! Хаддади из левой части штрафной здорово прострелил через вратарскую мимо голкипера, а на дальней штанге Хазри спокойно замкнул передачу, переправив мяч в пустую сетку!
'65
К счастью для африканцев, может продолжить игру Маслуси.
'64
Авила слева навесил в штрафную, Маслуси попытался выбить мяч кулаками, но столкнулся с Барсенасом, который ещё и пробил мячом в него. Лежит вратарь на газоне, держась руками за лицо. А голкиперов в запасе у Туниса нет, между прочим.
'62
Хазри из правой части штрафной пробил низом. Кто-то из защитников чуть коснулся мяча, но на траекторию это почти не повлияло, и вратарь спокойно забрал его в руки.
'61
По количеству выполненных передач Тунис почти в три раза превосходит Панаму, по точным передачам — в три с лишним раза.
'59
Хаддади на скорости ворвался в штрафную, но мяч у него выбили.
'58
Пенедо уверенно сыграл на выходе после подачи ещё одного углового.
'56
Техада его заменил.
'56
Не может Роман продолжать игру.
'55
Бадри пробил после навеса с углового — правее ворот.
'54
Пауза перед угловым. Торресу оказывают медицинскую помощь.
'53
Снова Бен Юссеф на острие, теперь уже после сольного прохода — на этот раз голкипер в прыжке отразил удар и перевёл мяч на угловой!
'51
ГОЛ! Хазри в правой части штрафной получил мяч и прострелил во вратарскую на Бен Юссефа, который в касание вколотил мяч в сетку!
'48
Мачадо в жёсткий подкат сзади против соперника шёл, но, к счастью, толком до него не дотянулся.
'46
Каммингс вместо Торреса.
'46
У Панамы тоже замена.
'46
Бадри вместо него.
'46
Сасси не вышел на второй тайм.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+3
А перед началом игры болельщики сборной Панамы устроили шествие.
'45+3
Отправляются отдыхать футболисты. Тунис гораздо больше контролировал мяч (74 на 26 процентов в итоге), атаковал тоже больше — но забила в итоге Панама, пусть и с рикошетом. Исторической для Панамы может стать эта победа, конечно. Кстати, на победу Панамы никто не ставил.
'45+1
Пенедо! Хазри из штрафной пробил в левый угол после своего же заблокированного удара, но голкипер в прыжке потащил этот удар! А затем Торрес опередил Бен Юссефа и вынес мяч.
'45
Две минуты добавил главный арбитр к первому тайму.
'44
Сасси получил жёлтую карточку за то, что заехал сопернику по ногам в подкате.
'42
Хазри ворвался в штрафную и пробил с ходу — выше ворот.
'40
Скири слишком сильную передачу в штрафную выполнил, никто из партнёров не успел замкнуть передачу.
'38
Бен Юссеф в штрафной выиграл борьбу за мяч после навеса и пробил головой — немного правее штанги получилось!
'36
Авила навесил со штрафного, защитники выбили мяч.
'35
Наггез нарушил правила в борьбе с соперником на подступах к штрафной.
'33
ГОЛ! Хосе Родригес за пределами штрафной получил мяч от Торреса, обработал его и сильно пробил в правый угол, но попал в Мерию, от которого мяч срикошетил в другую сторону, застав вратаря врасплох. Засчитано это за очередной автогол на нынешнем чемпионате мира.
'32
Маслуси легко справился с ударом Гомеса низом, пришедшимся почти по центру ворот.
'30
Барсенас рано ускорился и в момент разрезающей передачи партнёра оказался в офсайде.
'28
Бен Юссеф с правого фланга неудачно навесил в штрафную, сорвалась у него подача.
'26
Панаме, конечно, индивидуального мастерства не хватает. Нередко случаются потери мяча после дальних передач, да и с обыгрышем соперников один в один далеко не всегда получается успешно.
'24
Гомес в штрафной получил мяч от Барсенаса, но обыграть соперника не смог — отобрали у него мяч.
'22
Слити пробил в касание из штрафной после сильной передачи Скири, но попал прямо во вратаря.
'20
В основном Тунис контролирует мяч — 68 на 32 процента владения мячом сейчас.
'18
Хазри выпрыгнул из-за спины Годоя после навеса справа и пробил головой в ближний угол — Пенедо среагировал и накрыл мяч в падении!
'16
Шалали с левого фланга навесил в центр штрафной, Хазри попытался пробить в касание, однако его удар был заблокирован.
'14
Хорошая передача на того же Торреса прошла на левый фланг, но Габриэль был в офсайде.
'12
Габриэль Торрес откликнулся на навес в штрафную и пробил головой — левее ворот получилось.
'11
Слити пробил ножницами в падении от линии штрафной, но мяч полетел на трибуны.
'9
Авила сильно пробил из-за пределов штрафной. Голкипер Туниса удара не ждал, но мяч намного выше ворот полетел.
'7
Подача со штрафного не получилась точной, но мяч остался у Туниса, и Юссеф опасно пробил в ближний угол — Пенедо в прыжке спас команду!
'5
Авила придержал соперника руками. Штрафной назначен.
'3
Напомню, что обе команды проиграли свои предыдущие матчи и лишились шансов на плей-офф. В 1/8 финала вышли Англия и Бельгия, а участники нашей игры просто постараются блеснуть на чемпионате мира напоследок.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе G: Панама – Тунис. Начало встречи запланировано на 28 июня в 21:00 по московскому времени.