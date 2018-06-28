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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 2 тайм
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 2 тайм
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.3
21:00 G1—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3.05 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
Япония
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Йерри Мина
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Луис Суарес
3
2
12
Сон Хын Мин
3
2
13
Эден Азар
2
2
14
Мохамед Салах
2
2
15
Лука Модрич
3
2
16
Андреас Гранквист
3
2
17
Майл Единак
3
2
18
Юссеф Эн-Несири
1
1
19
Фелипе Балой
1
1
20
Йосип Дрмич
2
1
21
Миши Батшуайи
1
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Анте Ребич
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Дрис Мертенс
2
1
35
Вахби Хазри
2
1
36
Килиан Мбаппе
3
1
37
Александр Головин
2
1
38
Маркос Рохо
2
1
39
Стивен Цубер
2
1
40
Хосе Мария Хименес
2
1
41
Иван Ракитич
3
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Паулиньо
3
1
44
Такаси Инуи
3
1
45
Хосе Паоло Герреро
3
1
46
Марко Ройс
3
1
47
Хуан Куадрадо
3
1
48
Юйа Осако
3
1
49
Хуан Кинтеро
3
1
50
Ян Беднарек
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Ирвин Лосано
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Радамель Фалькао
3
1
57
Андре Каррильо
3
1
58
Шердан Шакири
3
1
59
Иван Перишич
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Иско
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Гжегож Крыховяк
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Хавьер Эрнандес
3
1
76
Эдинсон Кавани
3
1
77
Синдзи Кагава
2
1
78
Фержани Сасси
2
1
79
Карим Ансарифард
3
1
80
Антуан Гризманн
3
1
81
Карлос Вела
3
1
82
Виктор Мозес
3
1
83
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
84
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Англия Бельгия

Звездные войны: Бельгия забила Англии красивейший мяч. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира Англия — Бельгия

Сборная Англии встречается с командой Бельгии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G  |   28 июня 21:00   |  2 тайм
Англия
Сборная Англии
0:1
< Сборная Бельгии
Бельгия
Стадион «Стадион Калининград», Калининград | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Тилеманс 19'
Дендонкер 33'
Янузай 51'
Подробная статистика матча
Сборная Англии
Основные составы
Сборная Бельгии
1 (в)   Джордан Пикфорд
22 (з)   Трент Александер-Арнольд 79'
3 (з)   Дэнни Роуз
5 (з)   Джон Стоунс 46'
16 (з)   Фил Джонс
15 (з)   Гари Кэхилл
21 (п)   Рубен Лофтус-Чик
4 (п)   Эрик Дайер
17 (п)   Фабиан Делф
19 (н)   Маркус Рашфорд
11 (н)   Джейми Варди
1 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Томас Вермален 74'
20 (з)   Анга Дедрик
22 (п)   Насер Шадли
17 (п)   Юри Тилеманс 19'
23 (п)   Леандер Дендонкер 33'
8 (п)   Маруан Феллайни
19 (п)   Мусса Дембеле
16 (п)   Торган Азар
18 (п)   Аднан Янузай 51'
21 (н)   Миши Батшуайи
Запасной состав
13 (в)   Джек Батлэнд
23 (в)   Ник Поуп
6 (з)   Гарри Магир 46'
2 (з)   Кайл Уолкер
12 (з)   Киран Триппьер
18 (п)   Эшли Янг
7 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Деле Алли
10 (п)   Рахим Стерлинг
14 (н)   Дэнни Уэлбек 79'
9 (н)   Гарри Кейн
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Коэн Кастельс
4 (з)   Венсан Компани 74'
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (з)   Ян Вертонген
15 (з)   Томас Менье
6 (п)   Аксель Витсель
7 (п)   Кевин Де
11 (п)   Янник Карраско
10 (п)   Эден Азар
9 (н)   Ромелу Лукаку
14 (н)   Дрис Мертенс
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'80

Англичане заработали опасный штрафной. Александера-Арнольда уже нет, Рашфорд у мяча.

'78

Замена в составе сборной Англии: вместо защитника Александера-Арнольда выходит нападающий Дэнни Уэлбек. «Три льва» явно не хотят проигрывать. На счету уходящего игрока, кстати, девять ключевых передач — просто потрясающий показатель.

'77

Бельгийцы перебрались с мячом на половину поля соперника. Феллайни очень сильно навесил в штрафную — мяч перелетел через всех, но на противоположном фланге его все-таки подхватил Шадли.

'76

Александер-Арнольд навесил на дальнюю штангу, последовала скидка в центр штрафной, но Куртуа оказался первым на мяче.

'75

Варди заработал опасный штрафной. Александер-Арнольд уже по традиции встал у мяча.

'74

Замена в составе сборной Бельгии: вместо пострадавшего Вермалена выходит Венсан Компани.

'73

Бельгийцы выполнили навес со «стандарта» на дальнюю штангу, но Дайер исправил свою ошибку в предыдущем эпизоде, разгадав замысел соперника и перехватив снаряд в воздухе.

'72

Феллайни заработал перспективный штрафной, блестящим дриблингом заставив сфолить Дайера.

'70

Дайер подхватил мяч в центре поля после ошибки бельгийцев и быстро отправил его длинной передачей в атаку. Там партнеры попытались организовать удар по воротам, сделав навес и скидку в штрафной, но «красные дьяволы» отбились.

'69

Главный тренер бельгийцев Мартинес требует от своей команды высокого прессинга! Можно только поаплодировать «красным дьяволам» за то, что они стремятся подарить зрителям шоу.

'68

Бельгийцы вышли в ответную атаку. «Три льва» грамотно обороняются, пока соперник ищет способы проникнуть в штрафную.

'66

Момент! Англичане могли сравнять счет! Рашфорд выскочил один на один после великолепной передачи Варди и перекинул Куртуа, но каким-то образом не попал в створ! Арбитр назначает угловой — видимо, голкипер все-таки сумел задеть мяч. Это суперсейв!

'64

Бельгийцы аккуратно контролируют мяч на своей половине поля. Англичане не выбрасываются на соперника. Впрочем, подопечные Роберто Мартинеса и сами с большой охотой наведываются в чужие владения, но пока без моментов — в случае чего мяч быстро возвращается назад.

'63

Рашфорд попытался на финте обыграть Боята, но мощному защитнику все равно — он просто оттеснил соперника корпусом и забрал мяч.

'62

Прямо сейчас таблица группы G выглядит вот так:

'61

Фил Джонс мощно пробил с правого фланга — мяч пролетел выше ворот.

'59

Вермален вернулся на поле. К счастью, все в порядке.

'58

Пока Вермалену оказывают помощь, англичане, следуя принципам фэйр-плей, вернули мяч Бельгии.

'56

Вермален лежит на газоне: защитник столкнулся с Варди в воздухе так, что даже хлынула кровь — похоже, он разбил голову.

'54

Александер-Арнольд пробил со «стандарта», но попал в «стенку» из игроков.

'52

Лофтус-Чик заработал опасный «стандарт» по центру перед штрафной, прорвавшись между двумя защитниками и вынудив их сфолить.

'51

ГОООООЛ!!! Янузай обводящим ударом зарядил в дальнюю «девятку» с края штрафной и попал! Пикфорд красиво вытянулся в прыжке, но не сумел спасти свою команду! 1:0 в пользу Бельгии!

'50

Снова Рашфорд зажигает! На скорости обыграл двух защитников в штрафной и готовился нанести удар, но затем из-за его спины вырос Дендонкер и выбил мяч из-под ног.

'49

Опасно! Рашфорд получил мяч в чужой штрафной и попытался закрутить в дальнюю «девятку», но подкрут не удался и мяч пролетел мимо ворот.

'48

Бельгийцы с ходу кинулись в высокий прессинг, англичане демонстрируют чудеса техники и сохраняют мяч.

'46

Второй тайм стартовал! Ждем голов!

'46

Замена в составе сборной Англии: вместо Джона Стоунса вышел Гарри Магир — тож защитник.

'45

Арбитр дал свисток на перерыв! Ну что ж, команды в принципе радуют нас привлекательным футболом и очень качественными по исполнению атаками, однако счет в этой встрече, к сожалению, пока не открыт.

'45

Великолепная передача на Фабиана Делфа! Полузащитник забежал в штрафной за спину Боята и был готов замкнуть в касание, но опытный защитник все-таки опередил его и выбил снаряд.

'44

Конец тайма проходит относительно спокойно. Что англичане, что бельгийцы контролируют мяч, не стесняясь задерживаться на своей половине поля. Зрители посвистывают.

'42

Бельгийцы контролируют мяч под прессингом соперника — получается красиво. Зрители одобрительно ухают на каждый точный пас.

'40

Варди пошел на Куртуа и попытался в прыжке перехватить мяч после длинной передачи, однако высоченный голкипер вытянул руки и зафиксировал снаряд.

'39

Шадли подал на линию штрафной, и Торган Азар постарался пробить с лета, но мяч прошел мимо створа — почти параллельно воротам.

'38

Любопытный факт: перед этим матчем один из лидеров сборной Бельгии Ромелу Лукаку произносил мотивационную речь, несмотря на то что остался в запасе.

'37

Торган Азар выполнил подачу с углового, но она ни к чему не привела. Англичане тут же улетели в контратаку, и Рашфорд навесил в штрафную на Варди. Тот задел мяч макушкой, но акцентированного удара не получилось.

'36

Янузай пробил издали, но защитники заблокировали этот удар, переведя мяч на угловой.

'35

После навеса с углового Лофтус-Чик здорово пробил головой! Мяч ударился о землю и рикошетом пролетел очень близко от левой штанги.

'34

Александер-Арнольд навесил на ближнюю штангу, но Куртуа выбил мяч на угловой — уже третий для англичан.

'33

Вторая желтая карточка в матче: защитник Дендонкер сделал подножку Роузу, который разогнался по левому флангу. Будет опасный штрафной.

'31

Лофтус-Чик так навесил с правого фланга, что мяч чуть не угодил в «девятку». Был бы очень красивый и очень курьезный гол.

'29

Англичане переместились на чужую половину поля и заработали аут. Кажется, что команды ходят в атаку вахтовым методом: сначала одни, потом другие. По очереди дают друг другу отдыхать. Никто не пытается добиться долгосрочного преимущества, задавить соперника.

'27

Опасно! После навеса в штрафную мяч достался Феллайни, который мощно пробил в левый нижний угол, но попал в защитника! Если бы там не было игрока, Пикфорду было бы очень сложно сотворить сейв в такой ситуации!

'26

Батшуайи на дриблинге прорвался в штрафную и нанес удар, однако попал в ногу Стоунза, который вовремя кинулся в подкат. Будет угловой.

'25

Болельщики сборной Бельгии тем временем поздравляют на трибунах Кевина де Брейне, которому сегодня исполняется 27 лет.

'24

Тилеманс попытался выполнить заброс на Шадли, но английские защитники прервали эту передачу.

'23

Бельгийцы большими силами перешли на чужую половину поля и активно перепасовываются около штрафной «трех львов».

'21

Александер-Арнольд подал со «стандарта», но бельгийцы без труда выиграли воздух и вынесли мяч из штрафной.

'20

А вот теперь без «горчичника» не обойтись: Тилеманс наказан за то, что с нарушением правил остановил набирающего скорость Роуза возле своей штрафной. Будет штрафной.

'18

Феллайни откровенно свалил Рубена Лофтус-Чика в центре поля, прервав опасную контратаку. Арбитр пока обходится без желтых карточек.

'17

Бельгийцы решили ответить своей атакой: последовал заброс на Батшуайи, тот скинул на Феллайни, но габаритный полузащитник не сумел грамотно подработать мяч — соперник выбил снаряд у него из-под ног.

'15

Варди внезапно выпилил великолепную длинную передачу с правого фланга на Рашфорда, который врывался в штрафную! Маркусу не хватило чуть-чуть скорость, чтобы опередить Куртуа в борьбе за мяч.

'14

Александер-Арнольд электричкой пронесся по флангу и навесил в штрафную. Там уже караулил Варди, который нанес удар головой, но неудачно — мяч прошел мимо створа.

'13

Опасно! После подачи с углового Гарри Кэхилл пробил головой — мяч пролетел впритирку со штангой!

'12

Последовал навес на дальнюю штангу, бельгийцы отбились. Впрочем, вскоре мяч достался Рашфорду, который зарядил издали, и снаряд рикошетом ушел на очередной угловой.

'11

Англичане заработали угловой. Александер-Арнольд будет подавать.

'10

Момент! Бельгийцы чуть не забили! После навеса в штрафную Феллайни сделал скидку на Батшуайи, тот в окружении двух защитников попытался протолкнуть мяч в сетку, однако Пикфорд заблокировал путь к своим воротам. Казалось, что момент закончился, как вдруг голкипер невероятным образом выпустил мяч из рук, и защитникам пришлось срочно выносить снаряд в поле.

'9

Англичане снова довели мяч до чужой штрафной, но два нападающих не смогли разобраться, кто должен идти на снаряд, и Куртуа оказался там первым.

'7

Опасно! Тилеманс неожиданно пробил по воротам англичан издали! Пикфорд с трудом отбил мяч в молниеносном прыжке!

'6

В кои-то веки бельгийцы завладели мячом. Младший брат Эдена Азара Торган ввел снаряд из-за боковой. «Красные дьяволы» продолжают искать свой момент.

'5

Подопечные Гарета Саутгейта разогнали очередную скоростную атаку, но Рашфорд угодил в офсайд.

'4

Англичане активно контролируют мяч на чужой половине поля, желая порадовать своих фанатов красивым футболом. Бельгийцы пока такими порывами не отличаются и, кажется, абсолютно спокойно чувствуют себя в роли обороняющихся.

'3

«Три льва» создали свой первый опасный момент! Варди подхватил мяч после ошибки соперника, прошел по правому флангу и прострелил в штрафную, но Куртуа подставил ногу и выбил снаряд из своих владений.

'2

Англичане развели с центра поля и начали перекатывать мяч на своей половине поля. Даже дошли до вратаря. Пикфорд направил партнеров в атаку длинной передачей на чужую половину поля, но те не сумели зацепиться за мяч.

'1

Стартовый свисток! Ждем страстного футбола и как можно больше голов — команды это могут.

20:55

Исполняются гимны команд! До старта всего несколько минут.

20:50

В группе G уже все ясно: Англия и Бельгия обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира. У обеих команд по шесть очков, а у их соперников по квартету — Панамы и Туниса — ноль. В этой встрече решается только, кто выйдет с первого места в группе.

20:45

Состав сборной Бельгии: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллайни, Т. Азар, Тилеманс, Янузай, Батшуайи.

20:40

Состав сборной Англии: Пикфорд, Александер-Арнольд, Джонс, Стоунс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рашфорд, Варди.

20:35

Встреча начнется в 21.00 мск.

20:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Англии и Бельгии.