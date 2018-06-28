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Англичане заработали опасный штрафной. Александера-Арнольда уже нет, Рашфорд у мяча.
Бельгийцы перебрались с мячом на половину поля соперника. Феллайни очень сильно навесил в штрафную — мяч перелетел через всех, но на противоположном фланге его все-таки подхватил Шадли.
Александер-Арнольд навесил на дальнюю штангу, последовала скидка в центр штрафной, но Куртуа оказался первым на мяче.
Варди заработал опасный штрафной. Александер-Арнольд уже по традиции встал у мяча.
Бельгийцы выполнили навес со «стандарта» на дальнюю штангу, но Дайер исправил свою ошибку в предыдущем эпизоде, разгадав замысел соперника и перехватив снаряд в воздухе.
Феллайни заработал перспективный штрафной, блестящим дриблингом заставив сфолить Дайера.
Дайер подхватил мяч в центре поля после ошибки бельгийцев и быстро отправил его длинной передачей в атаку. Там партнеры попытались организовать удар по воротам, сделав навес и скидку в штрафной, но «красные дьяволы» отбились.
Главный тренер бельгийцев Мартинес требует от своей команды высокого прессинга! Можно только поаплодировать «красным дьяволам» за то, что они стремятся подарить зрителям шоу.
Бельгийцы вышли в ответную атаку. «Три льва» грамотно обороняются, пока соперник ищет способы проникнуть в штрафную.
Бельгийцы аккуратно контролируют мяч на своей половине поля. Англичане не выбрасываются на соперника. Впрочем, подопечные Роберто Мартинеса и сами с большой охотой наведываются в чужие владения, но пока без моментов — в случае чего мяч быстро возвращается назад.
Рашфорд попытался на финте обыграть Боята, но мощному защитнику все равно — он просто оттеснил соперника корпусом и забрал мяч.
Прямо сейчас таблица группы G выглядит вот так:
Фил Джонс мощно пробил с правого фланга — мяч пролетел выше ворот.
Вермален вернулся на поле. К счастью, все в порядке.
Пока Вермалену оказывают помощь, англичане, следуя принципам фэйр-плей, вернули мяч Бельгии.
Вермален лежит на газоне: защитник столкнулся с Варди в воздухе так, что даже хлынула кровь — похоже, он разбил голову.
Александер-Арнольд пробил со «стандарта», но попал в «стенку» из игроков.
Лофтус-Чик заработал опасный «стандарт» по центру перед штрафной, прорвавшись между двумя защитниками и вынудив их сфолить.
Снова Рашфорд зажигает! На скорости обыграл двух защитников в штрафной и готовился нанести удар, но затем из-за его спины вырос Дендонкер и выбил мяч из-под ног.
Бельгийцы с ходу кинулись в высокий прессинг, англичане демонстрируют чудеса техники и сохраняют мяч.
Конец тайма проходит относительно спокойно. Что англичане, что бельгийцы контролируют мяч, не стесняясь задерживаться на своей половине поля. Зрители посвистывают.
Бельгийцы контролируют мяч под прессингом соперника — получается красиво. Зрители одобрительно ухают на каждый точный пас.
Варди пошел на Куртуа и попытался в прыжке перехватить мяч после длинной передачи, однако высоченный голкипер вытянул руки и зафиксировал снаряд.
Шадли подал на линию штрафной, и Торган Азар постарался пробить с лета, но мяч прошел мимо створа — почти параллельно воротам.
Любопытный факт: перед этим матчем один из лидеров сборной Бельгии Ромелу Лукаку произносил мотивационную речь, несмотря на то что остался в запасе.
Торган Азар выполнил подачу с углового, но она ни к чему не привела. Англичане тут же улетели в контратаку, и Рашфорд навесил в штрафную на Варди. Тот задел мяч макушкой, но акцентированного удара не получилось.
Янузай пробил издали, но защитники заблокировали этот удар, переведя мяч на угловой.
Александер-Арнольд навесил на ближнюю штангу, но Куртуа выбил мяч на угловой — уже третий для англичан.
Лофтус-Чик так навесил с правого фланга, что мяч чуть не угодил в «девятку». Был бы очень красивый и очень курьезный гол.
Англичане переместились на чужую половину поля и заработали аут. Кажется, что команды ходят в атаку вахтовым методом: сначала одни, потом другие. По очереди дают друг другу отдыхать. Никто не пытается добиться долгосрочного преимущества, задавить соперника.
Болельщики сборной Бельгии тем временем поздравляют на трибунах Кевина де Брейне, которому сегодня исполняется 27 лет.
Тилеманс попытался выполнить заброс на Шадли, но английские защитники прервали эту передачу.
Бельгийцы большими силами перешли на чужую половину поля и активно перепасовываются около штрафной «трех львов».
Александер-Арнольд подал со «стандарта», но бельгийцы без труда выиграли воздух и вынесли мяч из штрафной.
Феллайни откровенно свалил Рубена Лофтус-Чика в центре поля, прервав опасную контратаку. Арбитр пока обходится без желтых карточек.
Бельгийцы решили ответить своей атакой: последовал заброс на Батшуайи, тот скинул на Феллайни, но габаритный полузащитник не сумел грамотно подработать мяч — соперник выбил снаряд у него из-под ног.
Варди внезапно выпилил великолепную длинную передачу с правого фланга на Рашфорда, который врывался в штрафную! Маркусу не хватило чуть-чуть скорость, чтобы опередить Куртуа в борьбе за мяч.
Александер-Арнольд электричкой пронесся по флангу и навесил в штрафную. Там уже караулил Варди, который нанес удар головой, но неудачно — мяч прошел мимо створа.
Последовал навес на дальнюю штангу, бельгийцы отбились. Впрочем, вскоре мяч достался Рашфорду, который зарядил издали, и снаряд рикошетом ушел на очередной угловой.
Англичане заработали угловой. Александер-Арнольд будет подавать.
Англичане снова довели мяч до чужой штрафной, но два нападающих не смогли разобраться, кто должен идти на снаряд, и Куртуа оказался там первым.
В кои-то веки бельгийцы завладели мячом. Младший брат Эдена Азара Торган ввел снаряд из-за боковой. «Красные дьяволы» продолжают искать свой момент.
Англичане активно контролируют мяч на чужой половине поля, желая порадовать своих фанатов красивым футболом. Бельгийцы пока такими порывами не отличаются и, кажется, абсолютно спокойно чувствуют себя в роли обороняющихся.
Англичане развели с центра поля и начали перекатывать мяч на своей половине поля. Даже дошли до вратаря. Пикфорд направил партнеров в атаку длинной передачей на чужую половину поля, но те не сумели зацепиться за мяч.
Исполняются гимны команд! До старта всего несколько минут.
В группе G уже все ясно: Англия и Бельгия обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира. У обеих команд по шесть очков, а у их соперников по квартету — Панамы и Туниса — ноль. В этой встрече решается только, кто выйдет с первого места в группе.
Состав сборной Бельгии: Куртуа, Дендонкер, Боята, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллайни, Т. Азар, Тилеманс, Янузай, Батшуайи.
Состав сборной Англии: Пикфорд, Александер-Арнольд, Джонс, Стоунс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Рашфорд, Варди.
Встреча начнется в 21.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Англии и Бельгии.