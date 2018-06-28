В группе G уже все ясно: Англия и Бельгия обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира. У обеих команд по шесть очков, а у их соперников по квартету — Панамы и Туниса — ноль. В этой встрече решается только, кто выйдет с первого места в группе.