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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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30
01
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:0 1 тайм
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:0 1 тайм
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.6 X–3 П2–3.25
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.4 X–3.7 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.3
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–3.05 П2–2.55
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:10:0
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
0:02:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:20:0
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
0:01:20:3
2
0
0
2
1-5
0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Филиппе Коутиньо
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Йосип Дрмич
2
1
20
Миши Батшуайи
1
1
21
Яго Аспас
2
1
22
Кейсуке Хонда
2
1
23
Йерри Мина
1
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Хуан Куадрадо
2
1
30
Хуан Кинтеро
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
М'Байе Ньянг
2
1
37
Радамель Фалькао
2
1
38
Дрис Мертенс
2
1
39
Вахби Хазри
2
1
40
Юйа Осако
2
1
41
Такаси Инуи
2
1
42
Килиан Мбаппе
3
1
43
Александр Головин
2
1
44
Гжегож Крыховяк
2
1
45
Маркос Рохо
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Хосе Мария Хименес
2
1
50
Иван Ракитич
3
1
51
Паулиньо
3
1
52
Хосе Паоло Герреро
3
1
53
Марко Ройс
3
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Ирвин Лосано
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Тьяго Силва
3
1
74
Хавьер Эрнандес
3
1
75
Эдинсон Кавани
3
1
76
Синдзи Кагава
2
1
77
Фержани Сасси
2
1
78
Карим Ансарифард
3
1
79
Антуан Гризманн
3
1
80
Карлос Вела
3
1
81
Виктор Мозес
3
1
82
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
83
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Сенегал Колумбия

Сербский судья назначил и отменил пенальти в ворота Колумбии. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира Сенегал — Колумбия

Сборная Колумбии встречается с командой Сенегала в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа H  |   28 июня 17:00   |  1 тайм
Сенегал
Сборная Сенегала
0:0
< Сборная Колумбии
Колумбия
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Милорад Мажич (Врбас, Сербия)
Подробная статистика матча
Сборная Сенегала
Основные составы
Сборная Колумбии
16 (в)   Хадим Н'Диайе
21 (з)   Ламин Гассама
12 (з)   Юссуф Сабали
6 (з)   Салиф Сане
3 (з)   Калиду Кулибали
8 (п)   Шейку Куйяте
5 (п)   Идрисса Гейе
18 (н)   Исмаила Сарр
19 (н)   М'Байе Ньянг
10 (н)   Садио Мане
20 (н)   Бальде Кейта
1 (в)   Давид Оспина
4 (з)   Сантьяго Арьяс
17 (з)   Хоан Мохика
13 (з)   Йерри Мина
23 (з)   Давинсон Санчес
15 (п)   Андрес Урибе
11 (п)   Хуан 
6 (п)   Карлос Санчес
20 (п)   Хуан Кинтеро
10 (п)   Хамес Родригес
9 (н)   Радамель Фалькао
Запасной состав
1 (в)   Абдулайе Диалло
23 (в)   Альфред Гомис
2 (з)   Адама Мбенге
22 (з)   Мусса Ваг
4 (п)   Кара Мбоджи
11 (п)   Шейк Ндойе
13 (п)   Альфред Н'Диайе
17 (п)   Баду Н'Диайе
7 (н)   Мусса Соу
9 (н)   Маме Бирам
14 (н)   Мусса Конате
15 (н)   Диафра Сахо
12 (в)   Камило 
22 (в)   Хосе Куадрадо
2 (з)   Кристиан Сапата
3 (з)   Оскар Мурильо
18 (з)   Фарид Диас
5 (п)   Вилмар Барриос
16 (п)   Хефферсон Лерма
21 (п)   Хосе Искьердо
7 (н)   Карлос Бакка
14 (н)   Луис Мурьель
19 (н)   Мигель Борха
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Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'28

Ревет стадион, потому что резко оживилась игра — и вновь сенегальцы наносят удар. А колумбийский вратарь ловит мяч намертво.

'27

Очередной навал на ворота Колумбии. Но Оспина на месте.

'24

Разбилась сейчас игра на эпизоды.

'22

С преимуществом африканской команды проходит матч.

'20

Так, теперь штрафной исполняют сенегальцы, но с фланга. Прямо в руки вратарю Оспине прилетает мяч.

'18

Ничего себе! Мажич смотрит видео, и отменяет собственное решение! Таки нет пенальти!

'17

Пенальти! Провал в центре штрафной колумбийцев приводит к сносу Садио Мане. Мажич указывает на «точку»!

'16

Безумствуют на трибунах колумбийцы, но и сенегальские фанаты шумны. Бьют в барабаны!

'14

Напомним, Сенегал во второй раз участвует в финальной сессии ЧМ. В 2002 году они дошли до четвертьфинала, а нынешний наставник Сиссе тогда капитанил. «Львы Теранги» до сих пор не проиграли ни одного матча на групповой стадии в истории своих выступлений!

'12

Долго-долго шептались колумбийцы, потом целились... И вратарь Н'Диайе достал мяч из нижнего угла. Первый острый момент!

'10

Право на штрафной заработали колумбийцы...

'8

Уже по паре раз очутились в противоположных штрафных соперники...

'6

Очень жарко в Самаре. Однако же обе команды привычны и не к такому пеклу. Южане!

'5

Сенегал — последняя надежда Африки с прицелом на плей-офф. Тунис, Нигерия, Египет и Марокко либо уже закончили турнирный путь, или же потеряли даже теоретические шансы.

'4

По аутам он летает.

'3

Да уж, совсем не держится мяч у противоборствующих сторон.

'2

Много борьбы на поле, сумбура. Привыкают команды друг к другу.

'1

Прозвучал стартовый свисток на «Самара Арене»!

16:59

Сербский рефери Милорад Мажич обслужит игру.

16:58

Положение в этой группе крайне запутано.

16:46

В зеленом сыграют сенегальцы.

16:45

А вот кого определил в состав один из главных секс-символов ЧМ-2018 Алиу Сиссе. Сенегал: Хадим Н'Диайе, Ламин Гассама, Юссуф Сабали, Салиф Сане, Калиду Кулибали, Шейку Куйяте, Идрисса Гейе, Исмаила Сарр, М'Байе Ньянг, Садио Мане, Бальде Кейта.

16:40

Колумбийцы, ведомые аргентинским наставником Хосе Пекерманом, объявили свой состав! Колумбия: Давид Оспина, Сантьяго Арьяс, Хоан Мохика, Йерри Мина, Давинсон Санчес, Андрес Урибе, Хуан Куадрадо, Карлос Санчес, Хуан Кинтеро, Хамес Родригес, Радамель Фалькао.

16:35

Матч начнется в 17:00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Сенегала и Колумбии.