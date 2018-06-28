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Ревет стадион, потому что резко оживилась игра — и вновь сенегальцы наносят удар. А колумбийский вратарь ловит мяч намертво.
Очередной навал на ворота Колумбии. Но Оспина на месте.
Разбилась сейчас игра на эпизоды.
С преимуществом африканской команды проходит матч.
Так, теперь штрафной исполняют сенегальцы, но с фланга. Прямо в руки вратарю Оспине прилетает мяч.
Ничего себе! Мажич смотрит видео, и отменяет собственное решение! Таки нет пенальти!
Пенальти! Провал в центре штрафной колумбийцев приводит к сносу Садио Мане. Мажич указывает на «точку»!
Безумствуют на трибунах колумбийцы, но и сенегальские фанаты шумны. Бьют в барабаны!
Напомним, Сенегал во второй раз участвует в финальной сессии ЧМ. В 2002 году они дошли до четвертьфинала, а нынешний наставник Сиссе тогда капитанил. «Львы Теранги» до сих пор не проиграли ни одного матча на групповой стадии в истории своих выступлений!
Право на штрафной заработали колумбийцы...
Уже по паре раз очутились в противоположных штрафных соперники...
Очень жарко в Самаре. Однако же обе команды привычны и не к такому пеклу. Южане!
Сенегал — последняя надежда Африки с прицелом на плей-офф. Тунис, Нигерия, Египет и Марокко либо уже закончили турнирный путь, или же потеряли даже теоретические шансы.
По аутам он летает.
Да уж, совсем не держится мяч у противоборствующих сторон.
Много борьбы на поле, сумбура. Привыкают команды друг к другу.
Прозвучал стартовый свисток на «Самара Арене»!
Сербский рефери Милорад Мажич обслужит игру.
Положение в этой группе крайне запутано.
В зеленом сыграют сенегальцы.
А вот кого определил в состав один из главных секс-символов ЧМ-2018 Алиу Сиссе. Сенегал: Хадим Н'Диайе, Ламин Гассама, Юссуф Сабали, Салиф Сане, Калиду Кулибали, Шейку Куйяте, Идрисса Гейе, Исмаила Сарр, М'Байе Ньянг, Садио Мане, Бальде Кейта.
Колумбийцы, ведомые аргентинским наставником Хосе Пекерманом, объявили свой состав! Колумбия: Давид Оспина, Сантьяго Арьяс, Хоан Мохика, Йерри Мина, Давинсон Санчес, Андрес Урибе, Хуан Куадрадо, Карлос Санчес, Хуан Кинтеро, Хамес Родригес, Радамель Фалькао.
Матч начнется в 17:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Сенегала и Колумбии.