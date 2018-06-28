Напомним, Сенегал во второй раз участвует в финальной сессии ЧМ. В 2002 году они дошли до четвертьфинала, а нынешний наставник Сиссе тогда капитанил. «Львы Теранги» до сих пор не проиграли ни одного матча на групповой стадии в истории своих выступлений!