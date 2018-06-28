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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:0 1 тайм
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:0 1 тайм
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.6 X–3 П2–3.25
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.4 X–3.7 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.5 X–4.1 П2–7.3
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–3.05 П2–2.55
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:10:0
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
0:02:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:20:0
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
0:01:20:3
2
0
0
2
1-5
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Филиппе Коутиньо
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Йосип Дрмич
2
1
20
Миши Батшуайи
1
1
21
Яго Аспас
2
1
22
Кейсуке Хонда
2
1
23
Йерри Мина
1
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Хуан Куадрадо
2
1
30
Хуан Кинтеро
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
М'Байе Ньянг
2
1
37
Радамель Фалькао
2
1
38
Дрис Мертенс
2
1
39
Вахби Хазри
2
1
40
Юйа Осако
2
1
41
Такаси Инуи
2
1
42
Килиан Мбаппе
3
1
43
Александр Головин
2
1
44
Гжегож Крыховяк
2
1
45
Маркос Рохо
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Хосе Мария Хименес
2
1
50
Иван Ракитич
3
1
51
Паулиньо
3
1
52
Хосе Паоло Герреро
3
1
53
Марко Ройс
3
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Ирвин Лосано
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Тьяго Силва
3
1
74
Хавьер Эрнандес
3
1
75
Эдинсон Кавани
3
1
76
Синдзи Кагава
2
1
77
Фержани Сасси
2
1
78
Карим Ансарифард
3
1
79
Антуан Гризманн
3
1
80
Карлос Вела
3
1
81
Виктор Мозес
3
1
82
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
83
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Япония Польша

Последний аккорд: Польша бьется с «самураями». LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира Япония — Польша

Сборная Польши, уже лишившаяся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, встречается с командой Японии в рамках заключительного тура группового этапа «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа H  |   28 июня 17:00   |  1 тайм
Япония
Сборная Японии
0:0
< Сборная Польши
Польша
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград | Главный судья: Жанни Сиказве (Замбия)
Подробная статистика матча
Сборная Японии
Основные составы
Сборная Польши
1 (в)   Эйдзи Кавасима
21 (з)   Готоку Сакаи
5 (з)   Юто Нагатомо
20 (з)   Томоаки Макино
22 (з)   Майя Йосида
19 (з)   Хироки Сакаи
16 (п)   Хотару Ямагути
7 (п)   Гаку Сибасаки
11 (н)   Такаси Усами
13 (н)   Йосинори Муто
9 (н)   Синдзи Окадзаки
22 (в)   Лукаш Фабиански
18 (з)   Бартош Берешиньски
3 (з)   Артур Енджейчик
15 (з)   Камил Глик
5 (з)   Ян Беднарек
6 (п)   Яцек Горальски
10 (п)   Гжегож Крыховяк
19 (п)   Пётр Зелиньски
21 (п)   Рафал Кужава
11 (н)   Камил Гросицки
9 (н)   Роберт Левандовски
Запасной состав
12 (в)   Масааки Хигасигути
23 (в)   Косукэ Накамура
2 (з)   Наомити Уэда
3 (з)   Гэн Сёдзи
6 (з)   Ватару Эндо
10 (п)   Синдзи Кагава
14 (п)   Такаси Инуи
17 (п)   Макото Хасебе
18 (п)   Рёта Осима
4 (н)   Кейсуке Хонда
8 (н)   Генки Харагуси
15 (н)   Юйа Осако
1 (в)   Войцех Щенсны
12 (в)   Бартош Бьялковски
2 (з)   Михал Паздан
4 (з)   Тьяго Сионек
20 (з)   Лукаш Пищек
8 (п)   Кароль Линетти
13 (п)   Мацей Рыбусь
16 (п)   Якуб Блащиковски
17 (п)   Славомир Пешко
7 (н)   Аркадиуш Милик
14 (н)   Лукаш Теодорчик
23 (н)   Давид Ковнацки
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Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
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'25

Польша вновь убежала в атаку, но Кужава пробил в защитника!

'23

После навеса с углового головой пробил Глик! Голкипер поймал мяч, но возможный гол все равно не был бы засчитан — произошел фол в нападении.

'21

Мог быть опасный момент! Камил Гросицки навесил в штрафную, где Рафал Кужава готов был замыкать в касание, но защитник в последний момент оттер его от мяча и выбил снаряд на угловой!

'19

«Самураи» тоже попытались действовать длинными передачами, как в начале этого тайма поляки. Тоже ничего не вышло. Не хватает мастерства, чтобы доставить мяч в нужную точку, — соперник перехватывает.

'17

Вот это да! Защитник японцев Готоку Сакаи решился на дальний удар — и ведь попал в створ, голкиперу Лукашу Фабиански пришлось припадать к земле, чтобы сделать сейв.

'15

Поляки раненым зверем кинулись вперед — как-то несолидно прижиматься к воротам в матче со сборной Японии, пусть эта команда и выбралась на первое место в группе H. Однако «самураи» так дисциплинированно занимают правильные позиции, что ничего опасного создать не получается.

'14

Ух, нападающий японцев Йосинори Муто внезапно перехватил мяч прямо в чужой штрафной! В результате получился опасный момент: последовал навес на Синдзи Окадзаки, который пробил головой с нескольких метров — мимо створа!

'12

В кои-то веки Япония завладела мячом на чужой половине поля — трибуны мгновенно оживились и закричали. Однако защитник «самураев» Юто Нагатомо выполнил слишком сильный навес в штрафную — мяч перелетел через всех игроков и ушел в аут.

'10

«Белые орлы» пытаются действовать длинными передачами, но японцы пока грамотно действуют на перехвате. Игра замедлилась.

'8

После взрывного начала игра несколько успокоилась. Команды по очереди контролируют мяч без опасных моментов.

'6

Подопечные Адама Навалки прибрали мяч себе и перекатывали его на подступах к штрафной, однако японцы перекрыли все зоны, не дав выполнить прострел или навес.

'4

Полузащитник Гаку Сибасаки выполнил неточную передачу и потерял мяч в центре поля! Поляки быстро разогнали контратаку, однако до удара так и не дошло: «самураи» успели выбить снаряд прямо из-под ног нападающего в своей штрафной.

'2

Игра пошла очень горячая с самого начала! Поляки быстро заработали угловой, последовал навес, но японцы дисциплинированно отбились.

'1

Матч начался! Ждем интересной игры и голов!

16:55

У Польши уже нет шансов пробиться в плей-офф (она стала первой из европейских сборных, кого постигла такая участь), а вот у Японии все в полном порядке.

16:50

Расклад в группе H в данный момент просто невероятный: Япония с четырьмя очками занимает первое место, второй — Сенегал (4), третья — Колумбия (3) и Польша — последняя (0).

16:45

Состав сборной Японии: Эйдзи Кавасима, Юто Нагатомо, Гаку Сибасаки, Синдзи Окадзаки, Такаси Усами, Йосинори Муто, Хотару Ямагути, Хироки Сакаи, Томоаки Макино, Готоку Сакаи, Майя Йосида.

16:40

Стартовый состав сборной Польши: Лукаш Фабиански, Артур Енджейчик, Ян Беднарек, Яцек Горальски, Роберт Левандовски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Петр Зелиньски, Рафал Кужава.

16:35

Сам матч начнется в 17.00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Японии и Польши.