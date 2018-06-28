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Польша вновь убежала в атаку, но Кужава пробил в защитника!
После навеса с углового головой пробил Глик! Голкипер поймал мяч, но возможный гол все равно не был бы засчитан — произошел фол в нападении.
«Самураи» тоже попытались действовать длинными передачами, как в начале этого тайма поляки. Тоже ничего не вышло. Не хватает мастерства, чтобы доставить мяч в нужную точку, — соперник перехватывает.
Поляки раненым зверем кинулись вперед — как-то несолидно прижиматься к воротам в матче со сборной Японии, пусть эта команда и выбралась на первое место в группе H. Однако «самураи» так дисциплинированно занимают правильные позиции, что ничего опасного создать не получается.
В кои-то веки Япония завладела мячом на чужой половине поля — трибуны мгновенно оживились и закричали. Однако защитник «самураев» Юто Нагатомо выполнил слишком сильный навес в штрафную — мяч перелетел через всех игроков и ушел в аут.
«Белые орлы» пытаются действовать длинными передачами, но японцы пока грамотно действуют на перехвате. Игра замедлилась.
После взрывного начала игра несколько успокоилась. Команды по очереди контролируют мяч без опасных моментов.
Подопечные Адама Навалки прибрали мяч себе и перекатывали его на подступах к штрафной, однако японцы перекрыли все зоны, не дав выполнить прострел или навес.
Игра пошла очень горячая с самого начала! Поляки быстро заработали угловой, последовал навес, но японцы дисциплинированно отбились.
У Польши уже нет шансов пробиться в плей-офф (она стала первой из европейских сборных, кого постигла такая участь), а вот у Японии все в полном порядке.
Расклад в группе H в данный момент просто невероятный: Япония с четырьмя очками занимает первое место, второй — Сенегал (4), третья — Колумбия (3) и Польша — последняя (0).
Состав сборной Японии: Эйдзи Кавасима, Юто Нагатомо, Гаку Сибасаки, Синдзи Окадзаки, Такаси Усами, Йосинори Муто, Хотару Ямагути, Хироки Сакаи, Томоаки Макино, Готоку Сакаи, Майя Йосида.
Стартовый состав сборной Польши: Лукаш Фабиански, Артур Енджейчик, Ян Беднарек, Яцек Горальски, Роберт Левандовски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Петр Зелиньски, Рафал Кужава.
Сам матч начнется в 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Японии и Польши.