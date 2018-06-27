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Опасно могло быть! Как и в первом тайме последовал заброс на Эмболо, тот мяч скинул, но никого на подборе не оказалось.
Овьедо грубо сфолил на Шакири. Можно было «вручить» костариканцу желтую карточку, но нет. Арбитр прощает.
Джака сделал пас на левый фланг, там открылся Родригес. Швейцарец выполнил подачу в штрафную, но очень неточно. Никого там кроме Овьедо не оказалось.
В параллельном матче сборная Бразилии забила еще один мяч. Проигрывают сербы 0:2 и, вероятно, не смогут они уже отыграться.
Не очень удачно сыграл Зоммер: вышел вратарь во время углового, чтобы прервать передачу, но до мяча дотянулся. Оставил он свои ворота пустыми, но замкнуть передачу никто не сумел.
Классная атака сборной Коста-Рики. Долго перекатывали они мяч вдоль линии обороны, но в итоге перевели его на левый фланг. Там Овьедо вошел в штрафную и прострелил, но угодил в защитника. Могло получиться опасно.
Кэмпбелл упал на газон и просил у судьи назначить штрафной. Говорит Клеман Турпен костариканцу подниматься.
Родригес пошел в обыгрыш на углу чужой штрафной, но мяч потерял.
К слову, даже ничья на данный момент позволяет швейцарцам выйти в плей-офф. Сербия все также проигрывает Бразилии.
Кендаль Уостон — автор первого гола Коста-Рики на чемпионате мира в России!
Не везет костариканцам. Их сборная остается единственной на турнире, которая ни разу не забила.
Последовала передача из глубины поля в разрез на Эмболо. Тянулся к мячу швейцарец, но Джанкарло Гонсалес вовремя выбил перевел мяч на угловой.
Ответил на этот удар своим выстрелом Родригес! Выше ворот.
Овьедо грубо сыграл против Шакири и врезал ему по ноге.
Статистика первой половины встречи.
Джемаили испортил всю атаку, сделав крайне небрежный пас вдоль штрафной.
Опасно могло быть! Ушли костариканцы в контратаку два три. Колиндрес увидел свободную зону и отпасовал Кэмбпелла. Тот сделал передачу на дальнюю штангу, но замкнуть ее не смог его партнер.
Лихштайнер предпринял попытку исполнить подачу с фланга. Неточно.
Изменения в параллельном матче. Бразилия открыла счет в игре с Сербией. Таким образом, на данный момент из группы выходят бразильцы и швейцарцы.
Шакири получил локтем в бок. Лежит швейцарец на газоне.
Арбитр объясняет Кэмпбеллу, что ему стоит играть аккуратнее, иначе в следующий раз он получит желтую карточку. Немного борьбы сегодня, кстати.
Швейцарцы долго пытались перейти на чужую половину поля, и в итоге последовал заброс в сторону штрафной. Мяч потерян.
Исполнил стандарт Шакири. Навас выбил мяч кулаками.
Лихштайнер предпринял попытку навесить в штрафную с правого фланга. Заработал угловой.
Гусман сфолил на Эмболо в центре поля.
И снова Зоммер! Перехватил он мяч после подачи со углового.
Овьедо пробил в дальний угол! Спас свою команду Зоммер. Вновь приходится вступать в игру швейцарскому голкиперу. Перевел он мяч на угловой.
Все в порядке с ним. Может продолжить игру 16-й номер сборной Коста-Рики.
Навас, выбивая мяч кулаками, задел собственного защитника. Сбил дыхание Гамбоа.
Прибрали мяч к себе швейцарцы, стараясь сбить атакующий темп Коста-Рики.
Родригес сфолил на Руисе. Много ошибок допускают швейцарцы в центре поля.
Колиндрес приложился из-за пределов штрафной площади. Выше ворот.
Кэмпбелл попытался прострелить вдоль ворот, но на месте Зоммер.
И сразу же штрафной в начале матча. Шакири подошел к мячу, но его передачу в сторону дальней штанги никто замкнуть не сумел.
Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Швейцарии и Коста-Рики.
Напомним, что два полузащитника швейцарской сборной Шакири и Джака рисковали получить двухматчевую дисквалификацию за поведение во время празднования голов в ворота команды Сербии в предыдущем туре. Тогда швейцарцы албанского происхождения скрестили руки перед грудью, изобразив орла, который, предположительно, обозначал герб Албании. За это оба игроа получили штраф в размере десяти тысяч швейцарских франков.
Сборная Коста-Рики:
Вратарь: Кейлор Навас Кристиан Гамбоа, Брайан Овьедо, Кендаль Уостон, Джанкарло Гонсалес, Джонни Акоста, Сельсо Борхес, Давид Гусман, Брайан Руис, Хоэль Кэмпбелл, Даниэль Колиндрес.
Вашему вниманию стартовые составы команд. Сборная Швейцарии:
Вратарь: Ян Зоммер Штефан Лихштайнер, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Шердан Шакири, Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Брил Эмболо, Марио Гавранович.
Игра начнется в 21.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Швейцарии и Коста-Рики.