Напомним, что два полузащитника швейцарской сборной Шакири и Джака рисковали получить двухматчевую дисквалификацию за поведение во время празднования голов в ворота команды Сербии в предыдущем туре. Тогда швейцарцы албанского происхождения скрестили руки перед грудью, изобразив орла, который, предположительно, обозначал герб Албании. За это оба игроа получили штраф в размере десяти тысяч швейцарских франков.