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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 2 тайм
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 1:1 2 тайм
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.6 X–3.2 П2–2.8
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.75
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.75 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 E1—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:11:1
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:21:10:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
Мексика
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Миши Батшуайи
1
1
20
Яго Аспас
2
1
21
Кейсуке Хонда
2
1
22
Йерри Мина
1
1
23
Милан Бадель
1
1
24
Хосе Игнасио Начо
1
1
25
Рикарду Куарежма
2
1
26
Дилан Бронн
2
1
27
Хуан Куадрадо
2
1
28
Хуан Кинтеро
2
1
29
Анте Ребич
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Радамель Фалькао
2
1
36
Дрис Мертенс
2
1
37
Вахби Хазри
2
1
38
Юйа Осако
2
1
39
Такаси Инуи
2
1
40
Килиан Мбаппе
3
1
41
Неймар
2
1
42
Александар Коларов
2
1
43
Александр Головин
2
1
44
Александр Митрович
2
1
45
Гжегож Крыховяк
2
1
46
Гранит Джака
2
1
47
Маркос Рохо
2
1
48
Мусса Ваг
2
1
49
Садио Мане
2
1
50
Стивен Цубер
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Иван Ракитич
3
1
54
Хосе Паоло Герреро
3
1
55
Марко Ройс
3
1
56
Юрий Газинский
3
1
57
Ирвин Лосано
3
1
58
Ола Тойвонен
3
1
59
Андре Каррильо
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Иско
3
1
63
Ким Юнь Квон
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Людвиг Аугустинсон
3
1
67
Салем Аль-Доссари
3
1
68
Тони Кроос
3
1
69
Хавьер Эрнандес
3
1
70
Эдинсон Кавани
3
1
71
Синдзи Кагава
2
1
72
Фержани Сасси
2
1
73
Карим Ансарифард
3
1
74
Антуан Гризманн
3
1
75
Карлос Вела
3
1
76
Виктор Мозес
3
1
77
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
78
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Швейцария Коста-Рика

Отличились все: Коста-Рика впервые забила на ЧМ-2018. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа ЧМ-2018 Швейцария — Коста-Рика

Сборная Швейцарии встречается с командой Коста-Рики в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа E  |   27 июня 21:00   |  2 тайм
Швейцария
Сборная Швейцарии
1:1
< Сборная Коста-Рики
Коста-Рика
Стадион «Стадион Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Джемаили 31'
Лихтштайнер 37'
Закария 75'
Шёр 83'
Гамбоа 11'
Кэмпбелл 29'
Уостон 56'
Подробная статистика матча
Сборная Швейцарии
Основные составы
Сборная Коста-Рики
1 (в)   Ян Зоммер
2 (з)   Штефан Лихтштайнер 37'
13 (з)   Рикардо Родригес
22 (з)   Фабиан Шёр 83'
5 (з)   Мануэль Аканджи
10 (п)   Гранит Джака
23 (п)   Шердан Шакири 81'
11 (п)   Валон Бехрами 60'
15 (п)   Блерим Джемаили 31'
7 (н)   Брил Эмболо
18 (н)   Марио Гавранович 69'
1 (в)   Кейлор Навас
16 (з)   Кристиан Гамбоа 11'
8 (з)   Брайан Овьедо
19 (з)   Кендаль Уостон 56'
3 (з)   Джанкарло Гонсалес
2 (з)   Джонни Акоста
5 (п)   Сельсо Борхес
20 (п)   Давид Гусман
10 (н)   Брайан Руис
12 (н)   Хоэль Кэмпбелл 29'
9 (н)   Даниэль Колиндрес 81'
Запасной состав
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Роман Бюрки
6 (з)   Михаэль Ланг 81'
3 (з)   Жак Франсуа
4 (з)   Нико Эльведи
20 (з)   Йохан Джуру
17 (п)   Денис Закария 60' 75'
8 (п)   Ремо Фройлер
16 (п)   Желсон Фернандеш
19 (н)   Йосип Дрмич 69'
9 (н)   Харис Сеферович
18 (в)   Патрик Пембертон
23 (в)   Леонель Морейра
4 (з)   Иан Смит
6 (з)   Оскар Дуарте
15 (з)   Франсиско Кальво
22 (з)   Кеннер Гутьеррес
13 (п)   Родни Уоллес 81'
7 (п)   Кристиан Боланьос
11 (п)   Хоан Венегас
14 (п)   Рэндалл 
17 (п)   Ельцин Техеда
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'83

Шер сфолил на Гусмане и получил желтую карточку. Пропустит швейцарец матч 1/8 финала.

'81

И первая замена у Коста-Рики. Родни Уоллес сменил Колиндреса.

'80

Последняя замена у Швейцарии. Шакири, прихрамывая, поле покинул. Вместо него вышел Михаэль Ланг.

'78

Какой ответ от Коста-Рики! Кэмбпелл обыграл, кажется, всю Швейцарию, но в последний момент техника его подвела и нанести удар по воротам он толком не сумел. Зато Борхесу удар удался, Зоммер отбил мяч прямо перед собой.

'77

А вот сейчас опасно! Эмболо навесил в сторону вратарской, там Дрмич выпрыгнул выше всех и пробил, но попал в перекладину!

'76

Опасно могло быть! Как и в первом тайме последовал заброс на Эмболо, тот мяч скинул, но никого на подборе не оказалось.

'75

А вот швейцарцев судья не прощает! Гамбоа выдал феноменальную скорость и помчался по флангу. Сорвал атаку Закари.

'74

Овьедо грубо сфолил на Шакири. Можно было «вручить» костариканцу желтую карточку, но нет. Арбитр прощает.

'73

Джака сделал пас на левый фланг, там открылся Родригес. Швейцарец выполнил подачу в штрафную, но очень неточно. Никого там кроме Овьедо не оказалось.

'70

В параллельном матче сборная Бразилии забила еще один мяч. Проигрывают сербы 0:2 и, вероятно, не смогут они уже отыграться.

'69

Не очень удачно сыграл Зоммер: вышел вратарь во время углового, чтобы прервать передачу, но до мяча дотянулся. Оставил он свои ворота пустыми, но замкнуть передачу никто не сумел.

'68

Еще одна замена у швейцарцев. Йосип Дрмич вышел вместо Гаврановича.

'66

Классная атака сборной Коста-Рики. Долго перекатывали они мяч вдоль линии обороны, но в итоге перевели его на левый фланг. Там Овьедо вошел в штрафную и прострелил, но угодил в защитника. Могло получиться опасно.

'64

Кэмпбелл упал на газон и просил у судьи назначить штрафной. Говорит Клеман Турпен костариканцу подниматься.

'62

Родригес пошел в обыгрыш на углу чужой штрафной, но мяч потерял.

'61

К слову, даже ничья на данный момент позволяет швейцарцам выйти в плей-офф. Сербия все также проигрывает Бразилии.

'59

Замена в составе сборной Швейцарии. Бехрами поле покинул и уступил место для Закарии.

'57

Кендаль Уостон — автор первого гола Коста-Рики на чемпионате мира в России!

'56

ГОООООЛ! Будто бы услышали меня костариканцы и реализовали очередной угловой!

'55

Не везет костариканцам. Их сборная остается единственной на турнире, которая ни разу не забила.

'53

Опасно! Колиндрес сделал скидку на Овьедо, но тот не попал по воротам!

'50

Последовала передача из глубины поля в разрез на Эмболо. Тянулся к мячу швейцарец, но Джанкарло Гонсалес вовремя выбил перевел мяч на угловой.

'49

Ответил на этот удар своим выстрелом Родригес! Выше ворот.

'48

Опасно! Исполнили угловой костариканцы, подача оказалась неточной, но не смогли швейцарские футболисты выбить мяч из штрафной. В итоге последовала повторная подача, мяч пришелся на ногу Кэмбпеллу. Тот мощно пробил с лету, но неточно!

'46

Овьедо грубо сыграл против Шакири и врезал ему по ноге.

'46

Стартовал второй тайм! Поехали!

'45+1

Статистика первой половины встречи.

'45+1

И ничего за это время не произошло. Звучит свисток на перерыв. 1:0 в пользу Швейцарии пока.

'45

Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

'43

Джемаили испортил всю атаку, сделав крайне небрежный пас вдоль штрафной.

'41

Опасно могло быть! Ушли костариканцы в контратаку два три. Колиндрес увидел свободную зону и отпасовал Кэмбпелла. Тот сделал передачу на дальнюю штангу, но замкнуть ее не смог его партнер.

'40

Лихштайнер предпринял попытку исполнить подачу с фланга. Неточно.

'37

Изменения в параллельном матче. Бразилия открыла счет в игре с Сербией. Таким образом, на данный момент из группы выходят бразильцы и швейцарцы.

'36

Опасно! Подавали костариканцы штрафной. Но Уостон немного не успел и не смог замкнуть передачу.

'34

Шакири получил локтем в бок. Лежит швейцарец на газоне.

'30

ГООООООЛ! ШВЕЙЦАРИЯ! Последовала подача в штрафную с правого фланга, Эмболо скинул мяч в центр, где оказался Джемаили. Блерим со всей силы вклотил мяч в пустые ворота! 1:0.

'29

Арбитр объясняет Кэмпбеллу, что ему стоит играть аккуратнее, иначе в следующий раз он получит желтую карточку. Немного борьбы сегодня, кстати.

'27

Швейцарцы долго пытались перейти на чужую половину поля, и в итоге последовал заброс в сторону штрафной. Мяч потерян.

'26

Исполнил стандарт Шакири. Навас выбил мяч кулаками.

'25

Лихштайнер предпринял попытку навесить в штрафную с правого фланга. Заработал угловой.

'24

Опасно! Очередная ошибка швейцарцев в центре поля. В итоге Коста-Рика убежала в контратаку 3 в 3, Колиндрес вошел в штрафную и нанес удар в сторону дальнего угла. Вовремя выставил ногу швейцарский защитник и заблокировал удар.

'21

Гусман сфолил на Эмболо в центре поля.

'20

И снова Зоммер! Перехватил он мяч после подачи со углового.

'19

Овьедо пробил в дальний угол! Спас свою команду Зоммер. Вновь приходится вступать в игру швейцарскому голкиперу. Перевел он мяч на угловой.

'17

Момент у Швейцарии! Гавранович нанес обводящий удар в дальний угол из-за пределов штрафной. Чуть-чуть не попал.

'15

Все в порядке с ним. Может продолжить игру 16-й номер сборной Коста-Рики.

'14

Навас, выбивая мяч кулаками, задел собственного защитника. Сбил дыхание Гамбоа.

'13

Прибрали мяч к себе швейцарцы, стараясь сбить атакующий темп Коста-Рики.

'11

Эмболо получил по ногам от Гамбоа. Жесткий фол. Желтая карточка костариканцу.

'10

Опасно! Решился на дальний удар костариканский полузащитник (вроде бы Руис это был) и попал в перекладину! Ух, жаркие первые 10 минут у нас! Нет, Колиндрес это был!

'8

Родригес сфолил на Руисе. Много ошибок допускают швейцарцы в центре поля.

'7

Колиндрес приложился из-за пределов штрафной площади. Выше ворот.

'6

И еще момент! И вновь Зоммер спасает свою команду после удара из вратарской зоны!

'5

Опасно! Потеряли швейцарцы мяч в центре поля, Кэмпбелл прошел к штрафной и пробил с левой ноги. Зоммер вытащил мяч из дальнего угла!

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер

'4

Кэмпбелл попытался прострелить вдоль ворот, но на месте Зоммер.

'2

И сразу же штрафной в начале матча. Шакири подошел к мячу, но его передачу в сторону дальней штанги никто замкнуть не сумел.

'1

Матч начался!

20:55

Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Швейцарии и Коста-Рики.

20:50

Напомним, что два полузащитника швейцарской сборной Шакири и Джака рисковали получить двухматчевую дисквалификацию за поведение во время празднования голов в ворота команды Сербии в предыдущем туре. Тогда швейцарцы албанского происхождения скрестили руки перед грудью, изобразив орла, который, предположительно, обозначал герб Албании. За это оба игроа получили штраф в размере десяти тысяч швейцарских франков.

20:49

Сборная Коста-Рики:

Вратарь: Кейлор Навас Кристиан Гамбоа, Брайан Овьедо, Кендаль Уостон, Джанкарло Гонсалес, Джонни Акоста, Сельсо Борхес, Давид Гусман, Брайан Руис, Хоэль Кэмпбелл, Даниэль Колиндрес.

20:47

Вашему вниманию стартовые составы команд. Сборная Швейцарии:

Вратарь: Ян Зоммер Штефан Лихштайнер, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Шердан Шакири, Валон Бехрами, Блерим Джемаили, Брил Эмболо, Марио Гавранович.

20:33

Игра начнется в 21.00 мск.

20:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Швейцарии и Коста-Рики.