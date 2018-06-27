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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
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19
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 2 тайм
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 1:1 2 тайм
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.6 X–3.2 П2–2.8
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.75
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.75 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 E1—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:11:1
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:21:10:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
Мексика
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Миши Батшуайи
1
1
20
Яго Аспас
2
1
21
Кейсуке Хонда
2
1
22
Йерри Мина
1
1
23
Милан Бадель
1
1
24
Хосе Игнасио Начо
1
1
25
Рикарду Куарежма
2
1
26
Дилан Бронн
2
1
27
Хуан Куадрадо
2
1
28
Хуан Кинтеро
2
1
29
Анте Ребич
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Радамель Фалькао
2
1
36
Дрис Мертенс
2
1
37
Вахби Хазри
2
1
38
Юйа Осако
2
1
39
Такаси Инуи
2
1
40
Килиан Мбаппе
3
1
41
Неймар
2
1
42
Александар Коларов
2
1
43
Александр Головин
2
1
44
Александр Митрович
2
1
45
Гжегож Крыховяк
2
1
46
Гранит Джака
2
1
47
Маркос Рохо
2
1
48
Мусса Ваг
2
1
49
Садио Мане
2
1
50
Стивен Цубер
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Иван Ракитич
3
1
54
Хосе Паоло Герреро
3
1
55
Марко Ройс
3
1
56
Юрий Газинский
3
1
57
Ирвин Лосано
3
1
58
Ола Тойвонен
3
1
59
Андре Каррильо
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Иско
3
1
63
Ким Юнь Квон
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Людвиг Аугустинсон
3
1
67
Салем Аль-Доссари
3
1
68
Тони Кроос
3
1
69
Хавьер Эрнандес
3
1
70
Эдинсон Кавани
3
1
71
Синдзи Кагава
2
1
72
Фержани Сасси
2
1
73
Карим Ансарифард
3
1
74
Антуан Гризманн
3
1
75
Карлос Вела
3
1
76
Виктор Мозес
3
1
77
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
78
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Сербия Бразилия

Прощай, Россия: Бразилия лишает сербов шансов на ЧМ. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира Сербия — Бразилия

Сборная Сербии встречается с командой Бразилии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. В самом начале матча травму получил Марсело, однако пентакампеоны быстро отомстили сопернику голом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа E  |   27 июня 21:00   |  2 тайм
Сербия
Сборная Сербии
0:2
< Сборная Бразилии
Бразилия
Стадион «Стадион Спартак», Москва | Главный судья: Алиреза Фагани (Кашмар, Иран)
Ляич 33'
Матич 48'
Митрович 70'
Паулиньо 36'
Тьяго Силва 68'
Подробная статистика матча
Сборная Сербии
Основные составы
Сборная Бразилии
1 (в)   Владимир Стойкович
2 (з)   Антонио Рукавина
11 (з)   Александар Коларов
15 (з)   Никола Миленкович
13 (з)   Милош Велькович
21 (п)   Неманья Матич 48'
10 (п)   Душан Тадич
20 (п)   Сергей Милинкович-Савич
17 (п)   Филип  82'
9 (н)   Александр Митрович 70'
22 (н)   Адем Ляич 75' 33'
1 (в)   Алисон Бекер
22 (з)   Лемос Консерва
12 (з)    Марсело 10'
2 (з)   Тьяго Силва 68'
3 (з)   Жоао Миранда
5 (п)    Каземиро
15 (п)    Паулиньо 66' 36'
11 (п)   Филиппе Коутиньо 80'
19 (п)    Виллиан
9 (н)   Габриэл Жезус
10 (н)    Неймар
Запасной состав
12 (в)   Предраг Райкович
23 (в)   Марко Дмитрович
3 (з)   Душко Тошич
5 (з)   Урош 
6 (з)   Бранислав Иванович
14 (з)   Милан Родич
7 (п)   Андрия Живкович 75'
18 (п)   Неманья Радоньич 82'
4 (п)   Лука Миливоевич
16 (п)   Марко Груич
8 (н)   Александар Прийович
19 (н)   Лука Йович
16 (в)   Рамос Кассио
23 (в)    Эдерсон
6 (з)   Филипе Луис 10'
4 (з)   Педро Жеромел
13 (з)    Маркиньос
17 (п)    Фернандиньо 66'
8 (п)   Ренато Аугусто 80'
18 (п)    Фред
21 (н)    Тайсон
20 (н)   Роберто Фирмино
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'83

Виллиан прострелил в штрафную с правого фланга: мяч рикошетом от защитника достался Неймару, который попытался направить снаряд в створ, но все-таки не попал. Сложно было пробить прицельно в такой ситуации.

'82

Сербия сразу же отвечает своей заменой: вместо полузащитника Филипа Костича появляется нападающий Неманья Радоньич.

'80

Замена в составе сборной Бразилии: Коутиньо уходит отдыхать (фанаты аплодируют ему за прекрасную голевую передачу в случае с мячом Паулиньо), а вместо него появляется Ренато Аугусто.

'78

Каземиро решил зарядить с очень дальней дистанции — мяч свалился с ноги и просвистел на трибуны.

'76

Неймар проник в штрафную с левого фланга, но его оттерли от мяча, слегка толкнув рукой. Арбитр не стал реагировать.

'74

Замена в составе сборной Сербии: вместо нападающего Ляича вышел полузащитник Андрия Живкович.

'72

Опасно! После навеса с углового Филипе Луис пробил по воротам, но Стойкович сложился и забрал мяч!

'71

Митрович тем временем получил желтую за эмоциональные разговоры.

'70

Неймар стрелой пронесся по левому флангу и отдал в центр на Коутиньо. Тот подработал мяч себе под правую ноги и попытался зарядить в дальний угол, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.

'68

ГОООООЛ!!! Бразилия удваивает свое преимущество! Тьяго Силва отклеился от Матича во время подачи с углового и расстрелял головой ближний угол! 2:0!

'66

Замена в составе сборной Бразилии: вместо автора единственного пока гола Паулиньо вышел опорник Фернандиньо.

'64

Теперь очередь сербов подавать: Рукавина навесил с правого фланга, Алисон вынес прямо на Митровича, но тот не сумел попасть в створ — Силва вырос на пути мяча.

'62

На этот раз подачу с углового выполнил Виллиан, но сербы снова отбились.

'61

Неймар подавал с углового на ближнюю штангу, но защитники «белых орлов» снова выбили за лицевую.

'59

А вот и бразильцы активизировались: Коутиньо отпасовал на Неймара, который ворвался в штрафную площадь и нанес удар в ближний угол, но Стойкович отбил ногой!

'57

Коларов навесил в штрафную с углового, но пентакампеоны вынесли мяч.

'56

Миранда отправил мяч на угловой после навеса Ляича.

'54

Снова пошли навесы у сербов: только что это пытался провернуть Милинкович-Савич, но бразильцы выиграли борьбу за мяч.

'52

Ляич пытался выйти на ударную позицию, обыгравшись в «стеночку» с Тадичем, но Каземиро сделал перехват.

'50

Коларов попытался прострелить в штрафную с левого фланга, но попал в ногу сопернику.

'48

Жезус на скорости влетел в штрафную соперника, но Неманья Матич въехал ему в ногу, прервав потенциально голевую атаку, за что и получил желтую карточку.

'47

Бразильцы пытаются действовать тонкими передачами, сербы активно прессингуют и время от времени фолят — пока что в игре команд особенно ничего не поменялось по сравнению с первой половиной встречи.

'46

Второй тайм стартовал! Ждем еще голов и, может быть, интриги!

'45+2

Вышли разминаться запасные команд.

'45+2

Звучит свисток об окончании первого тайма! Бразилия переигрывает сербов со счетом 1:0. Визуально казалось, что «белые орлы» более активны и уже наиграли на гол, но сказался класс пентакампеонов: идеальная передача Коутиньо позволила Паулиньо открыть счет, одним касанием перебросив вратаря. К слову, в самом начале тайма бразильцы лишились своего основного левого защитника Марсело из-за травмы. Однако заменивший его Филипе Луис пока справляется со своими обязанностями. Посмотрим, как будут развиваться события во втором тайме, а пока — отдыхать!

'45

Сербы пытаются как-то исправить ситуацию, но пока что бразильцы успешно справляются с их атаками. Тем временем к основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'43

Очередной угловой в исполнении сербов. Подачу выполнил Ляич, и верховую борьбу за мяч выиграл Каземиро.

'41

После подачи с углового Алисон уже по традиции выбил мяч кулаком. Снаряд отскочил к Тадичу, который зарядил выше ворот.

'39

Сербы снова забрасывают штрафную соперника навесами. Филипе Луис сумел выбил мяч на угловой прямо перед носом у Милинковича-Савича.

'37

Сербы спокойно контролируют мяч на своей половине поля, видимо, пытаясь собраться с мыслями.

'35

ГООООЛ!!! Бразилия открывает счет! Паулиньо ворвался в штрафную и в одно касание перебросил мяч через Стойковича после длинной передачи Коутиньо! 1:0!

'34

Ух, опасно! Душан Тадич сделал заброс в штрафную бразильцев, и Митрович попытался пробить через себя, но не сумел сложиться как следует и запустил мяч сильно выше ворот.

'32

Последовал навес в штрафную, однако бразильцы отбились и выбежали в молниеносную контратаку! Адем Ляич откровенно свалил Неймара, чтобы прервать этот контрвыпад, за что получил желтую карточку.

'31

Александр Митрович получил ногой по лицу от Тьяго Силвы — тот опасно выбил мяч. Будет штрафной.

'29

Опасно! Жезус здорово убежал в свободную зону после длинного паса партнера, уложил финтом на газон одного защитника и пробил, однако свою ногу вовремя подставил другой оборонец сербов.

'27

Сербские болельщики тем временем оригинально выражают свое желание пробиться в плей-офф «Мы русских одних не бросим».

'25

Опасно! Неймар с Жезусом элегантно обыграли всю защиту сербов: Габриэл протолкнул мяч между ног опекуну, и Неймар отправил снаряд в дальний угол, но Стойкович задел его рукой и переправил на угловой!

'24

Бразильцы завладели мячом и теперь пытаются несколько успокоить темп игры, перепасовываясь на своей половине поля.

'22

Последовала опасная подача в центр штрафной, и Алисон был вынужден сыграть кулаком, чтобы выбить мяч. А могло быть опасно.

'21

Своей активностью сербы заработали угловой.

'19

«Белые орлы» издевательски перепасовывались в середине поля, время от времени показывая чудеса дриблинга, — и бразильцы так и не смогли отобрать! Пока что сербы выглядят гораздо интереснее.

'18

Коутиньо опасно сыграл в касание на Паулиньо, и тот попытался выйти один на один, но голкипер Стойкович прочитал ситуацию и вовремя вышел из ворот, чтобы забрать мяч.

'17

Сербы активнее давят, а бразильцы вынуждены действовать пока только на контратаках. Кажется, что-то пошло не так,

'15

После навеса с углового сербы не нанесли удара и подарили мяч сопернику, однако тут же отвоевали его обратно и пошли в позиционную атаку.

'14

Милош Велькович нанес удар из-за пределов штрафной — рикошетом от игрока бразильцев мяч ушел на угловой.

'12

Последовала высокая подача в исполнении сербов, и Алисон вынес мяч рукой из своей штрафной.

'11

Пентакампеоны осадили штрафную сербов и перепасовываются возле нее. Внутрь проникнуть пока не получается. В итоге Виллиан теряет мяч, и Куотиньо вынужден фолить.

'10

Вынужденная замена в составе Бразилии: вместо травмированного Марсело вышел Филипе Луис.

'9

Что-то не то происходит с Марсело: он внезапно остановился и пошел вдоль бровки. Его уже готов заменить Филипе Луис. Что произошло, абсолютно непонятно.

'7

Сербы ответили на резкое начало в исполнении бразильцев: Рукавина навесил на дальнюю штангу, но партнеры не сумели пробить.

'5

Снова активничает Неймар, только на этот раз он отпасовал на Жезуса, а не на Коутиньо. Впрочем, лучше от этого не стало — Габриэл забрался в офсайд.

'3

Неймар совершил классный рывок в штрафную и сделал пас на Коутиньо. Тот нанес удар по воротам, но там неловко, что попал в Габриэля Жезуса.

'1

Стартовый свисток прозвучал! Желаем удачи командам и ждем побольше голов!

20:59

Расклад в группе таков: в случае победы Бразилия выйдет в плей-офф с первого места, но вообще ей достаточно и ничьей. А вот сербам обязательно нужно побеждать и надеяться на чудо.

20:57

Стартовый состав сборной Сербии: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матчи, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Ляич.

20:55

Стартовый состав сборной Бразилии: Алисон, Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.

20:50

Игра начнется в 21.00 мск.

20:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Сербии и Бразилии.