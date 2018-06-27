Звучит свисток об окончании первого тайма! Бразилия переигрывает сербов со счетом 1:0. Визуально казалось, что «белые орлы» более активны и уже наиграли на гол, но сказался класс пентакампеонов: идеальная передача Коутиньо позволила Паулиньо открыть счет, одним касанием перебросив вратаря. К слову, в самом начале тайма бразильцы лишились своего основного левого защитника Марсело из-за травмы. Однако заменивший его Филипе Луис пока справляется со своими обязанностями. Посмотрим, как будут развиваться события во втором тайме, а пока — отдыхать!