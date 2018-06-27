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Виллиан прострелил в штрафную с правого фланга: мяч рикошетом от защитника достался Неймару, который попытался направить снаряд в створ, но все-таки не попал. Сложно было пробить прицельно в такой ситуации.
Каземиро решил зарядить с очень дальней дистанции — мяч свалился с ноги и просвистел на трибуны.
Неймар проник в штрафную с левого фланга, но его оттерли от мяча, слегка толкнув рукой. Арбитр не стал реагировать.
Неймар стрелой пронесся по левому флангу и отдал в центр на Коутиньо. Тот подработал мяч себе под правую ноги и попытался зарядить в дальний угол, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.
Теперь очередь сербов подавать: Рукавина навесил с правого фланга, Алисон вынес прямо на Митровича, но тот не сумел попасть в створ — Силва вырос на пути мяча.
На этот раз подачу с углового выполнил Виллиан, но сербы снова отбились.
Неймар подавал с углового на ближнюю штангу, но защитники «белых орлов» снова выбили за лицевую.
Коларов навесил в штрафную с углового, но пентакампеоны вынесли мяч.
Миранда отправил мяч на угловой после навеса Ляича.
Снова пошли навесы у сербов: только что это пытался провернуть Милинкович-Савич, но бразильцы выиграли борьбу за мяч.
Ляич пытался выйти на ударную позицию, обыгравшись в «стеночку» с Тадичем, но Каземиро сделал перехват.
Коларов попытался прострелить в штрафную с левого фланга, но попал в ногу сопернику.
Бразильцы пытаются действовать тонкими передачами, сербы активно прессингуют и время от времени фолят — пока что в игре команд особенно ничего не поменялось по сравнению с первой половиной встречи.
Вышли разминаться запасные команд.
Очередной угловой в исполнении сербов. Подачу выполнил Ляич, и верховую борьбу за мяч выиграл Каземиро.
После подачи с углового Алисон уже по традиции выбил мяч кулаком. Снаряд отскочил к Тадичу, который зарядил выше ворот.
Сербы снова забрасывают штрафную соперника навесами. Филипе Луис сумел выбил мяч на угловой прямо перед носом у Милинковича-Савича.
Сербы спокойно контролируют мяч на своей половине поля, видимо, пытаясь собраться с мыслями.
Александр Митрович получил ногой по лицу от Тьяго Силвы — тот опасно выбил мяч. Будет штрафной.
Сербские болельщики тем временем оригинально выражают свое желание пробиться в плей-офф «Мы русских одних не бросим».
Бразильцы завладели мячом и теперь пытаются несколько успокоить темп игры, перепасовываясь на своей половине поля.
Последовала опасная подача в центр штрафной, и Алисон был вынужден сыграть кулаком, чтобы выбить мяч. А могло быть опасно.
Своей активностью сербы заработали угловой.
«Белые орлы» издевательски перепасовывались в середине поля, время от времени показывая чудеса дриблинга, — и бразильцы так и не смогли отобрать! Пока что сербы выглядят гораздо интереснее.
Коутиньо опасно сыграл в касание на Паулиньо, и тот попытался выйти один на один, но голкипер Стойкович прочитал ситуацию и вовремя вышел из ворот, чтобы забрать мяч.
Сербы активнее давят, а бразильцы вынуждены действовать пока только на контратаках. Кажется, что-то пошло не так,
После навеса с углового сербы не нанесли удара и подарили мяч сопернику, однако тут же отвоевали его обратно и пошли в позиционную атаку.
Милош Велькович нанес удар из-за пределов штрафной — рикошетом от игрока бразильцев мяч ушел на угловой.
Последовала высокая подача в исполнении сербов, и Алисон вынес мяч рукой из своей штрафной.
Пентакампеоны осадили штрафную сербов и перепасовываются возле нее. Внутрь проникнуть пока не получается. В итоге Виллиан теряет мяч, и Куотиньо вынужден фолить.
Сербы ответили на резкое начало в исполнении бразильцев: Рукавина навесил на дальнюю штангу, но партнеры не сумели пробить.
Снова активничает Неймар, только на этот раз он отпасовал на Жезуса, а не на Коутиньо. Впрочем, лучше от этого не стало — Габриэл забрался в офсайд.
Неймар совершил классный рывок в штрафную и сделал пас на Коутиньо. Тот нанес удар по воротам, но там неловко, что попал в Габриэля Жезуса.
Расклад в группе таков: в случае победы Бразилия выйдет в плей-офф с первого места, но вообще ей достаточно и ничьей. А вот сербам обязательно нужно побеждать и надеяться на чудо.
Стартовый состав сборной Сербии: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матчи, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Ляич.
Стартовый состав сборной Бразилии: Алисон, Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.
Игра начнется в 21.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Сербии и Бразилии.