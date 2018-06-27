Курсы валют$ 63.15 (+0.043) 73.29 (-0.192)
Москва: +26°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 0:0 1 тайм
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:0 1 тайм
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.3 X–4.3 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.55 X–3.65 П2–7.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.25 П2–2.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.75
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.65 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:00:02:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:10:0
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
0:01:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:20:00:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Мохамед Салах
2
2
13
Лука Модрич
3
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Милан Бадель
1
1
22
Хосе Игнасио Начо
1
1
23
Рикарду Куарежма
2
1
24
Дилан Бронн
2
1
25
Марко Ройс
2
1
26
Хуан Куадрадо
2
1
27
Хуан Кинтеро
2
1
28
Анте Ребич
2
1
29
Ирвин Лосано
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Ола Тойвонен
2
1
35
М'Байе Ньянг
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Килиан Мбаппе
3
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Маркос Рохо
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Иван Ракитич
3
1
58
Хосе Паоло Герреро
3
1
59
Юрий Газинский
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Иско
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Салем Аль-Доссари
3
1
67
Эдинсон Кавани
3
1
68
Карлос Вела
2
1
69
Синдзи Кагава
2
1
70
Фержани Сасси
2
1
71
Карим Ансарифард
3
1
72
Андреас Гранквист
2
1
73
Антуан Гризманн
3
1
74
Виктор Мозес
3
1
75
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
76
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Мексика Швеция

Мексика и Швеция: битва за место на ЧМ-2018. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа ЧМ-2018 Мексика — Швеция

Сборная Мексики встречается с командой Швеции в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа F  |   27 июня 17:00   |  1 тайм
Мексика
Сборная Мексики
0:0
< Сборная Швеции
Швеция
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
Гальярдо 1'
Ларссон 26'
Подробная статистика матча
Сборная Мексики
Основные составы
Сборная Швеции
13 (в)   Гильермо Очоа
21 (з)   Эдсон Альварес
3 (з)   Карлос Сальседо
15 (з)   Эктор Морено
7 (з)   Мигель Лаюн
23 (п)   Хесус Гальярдо 1'
18 (п)   Андрес Гуардадо
16 (п)   Эктор Эррера
14 (н)   Хавьер Эрнандес
11 (н)   Карлос Вела
22 (н)   Ирвин Лосано
1 (в)   Робин Ольсен
2 (з)   Микаэль Лустиг
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
3 (з)   Виктор Линделёф
4 (з)   Андреас Гранквист
7 (п)   Себастьян Ларссон 26'
17 (п)   Виктор Классон
8 (п)   Олбин Экдаль
10 (п)   Эмиль Форсберг
20 (н)   Ола Тойвонен
9 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
1 (в)   Хосе де
12 (в)   Альфредо Талавера
2 (з)   Уго Айяла
4 (з)   Рафаэль Маркес
5 (п)   Эрик Гутьеррес
6 (п)   Хонатан дос
8 (п)   Марко Фабиан
20 (п)   Хавьер Акино
9 (н)   Рауль Хименес
10 (н)   Джовани дос
17 (н)   Хесус Корона
19 (н)   Орибе Перальта
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
5 (з)   Мартин Ольссон
14 (з)   Филип Хеландер
16 (з)   Эмиль Крафт
18 (з)   Понтус Янссон
13 (п)   Густав Свенссон
15 (п)   Оскар Хильемарк
19 (п)   Маркус Рохден
21 (п)   Джимми Дурмаз
11 (н)   Йон Гвидетти
22 (н)   Исаак Телин
Видео дня
Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'33

Классный перевод с фланга последовал на Форсберга, тот положил корпус и пробил. Но сильно выше ворот мяч улетел.

'31

Опасно! Берг вытянул свою ногу и пробил мыском из вратарской под перекладину, но Очоа вовремя среагировал и перевел мяч на угловой!

'30

Нет, не будет пенальти. Посмотрел арбитр повтор и указал на угол поля. Угловой все-таки!

'29

Опа! Возможно, было нарушение в штрафной площади. Арбитр будет смотреть видеоповтор на предмет игры рукой Чичарито в своей штрафной площади.

'28

Опасно могло быть! Форсберг пробил в сторону дальнего угла, но удар заблокирован. Угловой.

'27

Тойвонена завалили в центре поля. Много фолов в первой половине тайма.

'25

Ларссон получил желтую карточку за жесткий фол против Лосано. Пропустит швед следующий матч, если, конечно, его команда продолжит участие в турнире.

'23

Затяжную атаку устроили мексиканцы, но в конце концов Чичарито и Вела друг друга не поняли и мяч потеряли.

'21

Перехватили мексиканцы инициативу. Все чаще именно они подходят к штрафной площади соперника. И угловой зарабатывает Вела.

'19

Чичарито получил локтем от Гранквиста по затылку.

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес

'17

Опасно! Потеряли шведы мяч у своей штрафной, его в итоге получил Вела, подработал себе под левую и мгновенно пробил в дальний угол! Красиво получилось, но немного неточно.

'15

Чичарито вышел на свободную зону, мог пройти дальше и пробить, решил сделать передачу, но очень неточно.

'14

Форсберг получил мяч у штрафной, хотел сделать проникающую передачу вперед, но она была заблокирована. В результате решил в касание пробить, но получилось выше ворот.

'12

Опасно! Гранквист выиграл верховую борьбу, скинув мяч на Берга, тот через себя пробил, но слабо и неточно. Очоа на всякий случай прыгнул в ближний угол.

'11

Классон заработал первый угловой в сегодняшнем матче.

'10

Лаюн получил мяч на правом фланге атаки, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Мимо ворот.

'8

Гальярдо вбросил мяч из аута в штрафную площадь, но Гранквист опасность сразу же устранил и вынес «круглого» подальше.

'7

Классон сфолил на Лосано в центре поля. Много борьбы с первых минут матча.

'5

Форсберг нанес прямой удар по воротам, но Очоа вовремя среагировал и отбил мяч.

'4

Сейчас спорный момент произошел: арбитр назначил штрафной за то, что Очоа взял мяч за пределами штрафной площади. Хотя на повторе видно, что мяч был на линии...

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа

'2

Момент! Экдаль после подачи Ларссона со штрафного прострелил вдоль ворот, но Форсберг не смог замкнуть передачу.

'1

И сразу же нарушение и желтая карточка! Это Гальярдо в верховой борьбе сфолил на Тойвонене.

'1

Матч начался!

16:55

Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Мексики и Швеции.

16:51

У сборной Швеции дела обстоят несколько иначе: у «викингов» и команды Германии по три набранных очка, но «Бундестим» опережает шведов по дополнительным показателям. Для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 Швеции нужно сегодня побеждать и ждать осечки немцев в параллельном матче.

16:50

Мексика располагается на первом месте в турнирной таблице группы F. Для выхода в плей-офф ей необходимо сегодня не проиграть.

16:47

Матч состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». На этом столица Урала прощается с чемпионатом мира.

16:43

Сборная Швеции:

Вратарь: Робин Ольсен Микаэль Лустиг, Людвиг Аугустинсон, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Себастьян Ларссон, Виктор Классон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Ола Тойвонен, Маркус Берг.

16:40

Ознакомимся со стартовыми составами команд. Сборная Мексики: Вратарь: Гильермо Очоа. Эдсон Альварес, Карлос Сальседо, Эктор Морено, Мигель Лаюн, Хесус Гальярдо, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвин Лосано.

16:36

Игра начнется в 17.00 мск.

16:35

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Мексики и Швеции.