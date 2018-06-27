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Классный перевод с фланга последовал на Форсберга, тот положил корпус и пробил. Но сильно выше ворот мяч улетел.
Нет, не будет пенальти. Посмотрел арбитр повтор и указал на угол поля. Угловой все-таки!
Опа! Возможно, было нарушение в штрафной площади. Арбитр будет смотреть видеоповтор на предмет игры рукой Чичарито в своей штрафной площади.
Опасно могло быть! Форсберг пробил в сторону дальнего угла, но удар заблокирован. Угловой.
Тойвонена завалили в центре поля. Много фолов в первой половине тайма.
Затяжную атаку устроили мексиканцы, но в конце концов Чичарито и Вела друг друга не поняли и мяч потеряли.
Перехватили мексиканцы инициативу. Все чаще именно они подходят к штрафной площади соперника. И угловой зарабатывает Вела.
Чичарито получил локтем от Гранквиста по затылку.
Чичарито вышел на свободную зону, мог пройти дальше и пробить, решил сделать передачу, но очень неточно.
Форсберг получил мяч у штрафной, хотел сделать проникающую передачу вперед, но она была заблокирована. В результате решил в касание пробить, но получилось выше ворот.
Классон заработал первый угловой в сегодняшнем матче.
Лаюн получил мяч на правом фланге атаки, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Мимо ворот.
Гальярдо вбросил мяч из аута в штрафную площадь, но Гранквист опасность сразу же устранил и вынес «круглого» подальше.
Классон сфолил на Лосано в центре поля. Много борьбы с первых минут матча.
Сейчас спорный момент произошел: арбитр назначил штрафной за то, что Очоа взял мяч за пределами штрафной площади. Хотя на повторе видно, что мяч был на линии...
Момент! Экдаль после подачи Ларссона со штрафного прострелил вдоль ворот, но Форсберг не смог замкнуть передачу.
Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Мексики и Швеции.
У сборной Швеции дела обстоят несколько иначе: у «викингов» и команды Германии по три набранных очка, но «Бундестим» опережает шведов по дополнительным показателям. Для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 Швеции нужно сегодня побеждать и ждать осечки немцев в параллельном матче.
Мексика располагается на первом месте в турнирной таблице группы F. Для выхода в плей-офф ей необходимо сегодня не проиграть.
Матч состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». На этом столица Урала прощается с чемпионатом мира.
Сборная Швеции:
Вратарь: Робин Ольсен Микаэль Лустиг, Людвиг Аугустинсон, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Себастьян Ларссон, Виктор Классон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Ола Тойвонен, Маркус Берг.
Ознакомимся со стартовыми составами команд. Сборная Мексики: Вратарь: Гильермо Очоа. Эдсон Альварес, Карлос Сальседо, Эктор Морено, Мигель Лаюн, Хесус Гальярдо, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвин Лосано.
Игра начнется в 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Мексики и Швеции.