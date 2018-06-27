У сборной Швеции дела обстоят несколько иначе: у «викингов» и команды Германии по три набранных очка, но «Бундестим» опережает шведов по дополнительным показателям. Для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 Швеции нужно сегодня побеждать и ждать осечки немцев в параллельном матче.