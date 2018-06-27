Группа F на данный момент самая интересная: ни одна команда не гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Германия делит второе место со Швецией — у обеих сборных по три очка. Немцам желательно сегодня побеждать, чтобы точно выйти в 1/8 финала. Если будут потеряны очки, то Швеция в случае победы над Мексикой может единолично занять вторую строчку и вместе с «ацтеками» отправиться в плей-офф, оставив подопечных Йоахима Лёва за бортом.