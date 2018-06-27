Курсы валют$ 63.15 (+0.043) 73.29 (-0.192)
Москва: +26°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 0:0 1 тайм
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:0 1 тайм
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.3 X–4.3 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.55 X–3.65 П2–7.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.25 П2–2.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.75
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.65 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:00:02:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:10:0
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
0:01:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:20:00:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Мохамед Салах
2
2
13
Лука Модрич
3
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Милан Бадель
1
1
22
Хосе Игнасио Начо
1
1
23
Рикарду Куарежма
2
1
24
Дилан Бронн
2
1
25
Марко Ройс
2
1
26
Хуан Куадрадо
2
1
27
Хуан Кинтеро
2
1
28
Анте Ребич
2
1
29
Ирвин Лосано
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Ола Тойвонен
2
1
35
М'Байе Ньянг
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Килиан Мбаппе
3
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Маркос Рохо
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Иван Ракитич
3
1
58
Хосе Паоло Герреро
3
1
59
Юрий Газинский
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Иско
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Салем Аль-Доссари
3
1
67
Эдинсон Кавани
3
1
68
Карлос Вела
2
1
69
Синдзи Кагава
2
1
70
Фержани Сасси
2
1
71
Карим Ансарифард
3
1
72
Андреас Гранквист
2
1
73
Антуан Гризманн
3
1
74
Виктор Мозес
3
1
75
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
76
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Южная Корея Германия

Германия чуть не пропустила от Южной Кореи. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа ЧМ-2018 Южная Корея — Германия

Сборная Южной Кореи встречается с командой Германии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. В случае победы в этой игре немцы гарантируют себе участие в плей-офф мундиаля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа F  |   27 июня 17:00   |  1 тайм
Ю. Корея
Сборная Южной Кореи
0:0
< Сборная Германии
Германия
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Марк Гейгер (Бичвуд, Нью-Джерси, США)
Ён 9'
Сон 23'
Подробная статистика матча
Сборная Южной Кореи
Основные составы
Сборная Германии
23 (в)   Чо Хён
2 (з)   Ли Ён
14 (з)   Хон Чхоль
5 (з)   Юн Юнь
19 (з)   Ким Юнь
20 (з)   Чан Хюн
15 (п)   Чон У 9'
17 (п)   Ли Чжэ 23'
13 (п)   Ку Чжа
18 (п)   Мун Сон
7 (н)   Сон Хын
1 (в)   Мануэль Нойер
18 (з)   Йозуа Киммих
15 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Матс Хуммельс
3 (з)   Йонас Хектор
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)   Леон Горецка
6 (п)   Сами Хедира
10 (п)   Месут Озил
11 (п)   Марко Ройс
9 (н)   Тимо Вернер
Запасной состав
1 (в)   Ким Сон
21 (в)   Ким Чжин
3 (з)   Чжун Сын
4 (з)   Бань Сук
6 (з)   Пак Чжу
8 (п)   Чу Се
12 (п)   Ким Мин
16 (п)   Ки Сун
22 (п)   Ко Йо
10 (п)   Ли Сын
9 (н)   Ким Син
11 (н)   Хван Хи
12 (в)   Кевин Трапп
22 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Марвин Платтенхардт
4 (з)   Маттиас Гинтер
16 (з)   Антонио Рюдигер
19 (з)   Себастьян Руди
7 (п)   Юлиан Дракслер
21 (п)   Илкай Гюндоган
20 (п)   Юлиан Брандт
13 (н)   Томас Мюллер
23 (н)   Марио Гомес
Видео дня
Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'34

Сами Хедира подключился к атаке немцев и попытался навесить с правого фланга, но попал в соперника. Аут в пользу сборной Германии.

'32

Немцы провели классную атаку: сначала Марко Ройс пробил по воротам с линии штрафной, затем мяч отскочил к Хектору, но тот не попал в створ! Впрочем, оказалось, что Ройс успел в ходе атаки сыграть рукой, так что арбитр остановил этот выпад Бундестим.

'31

Горецка попылся выполнить заброс на правый фланг атаки, но перестарался — мяч покинул пределы поля.

'30

Кроос подал с углового, но корейцы выиграли верховую борьбу и выбили мяч в поле. Немцы быстро завладели снарядом.

'29

Атака немцев продолжилась, и Тимо Вернер мощно прострелил с левого фланга, но мяч попал в голову Юн Юнь Суну! Будет угловой. А пока оказывают помощь пострадавшему.

'28

Кроос прекрасной длинной передачей нашел партнера на входе в штрафную, но Киммих сделал прострел мимо всех своих товарищей по сборной.

'27

Игра, как ни странно, кажется равной, а вот по опасным моментам корейцы даже превосходят сейчас своих более статусных соперников.

'25

Момент! После подачи в штрафную сборной Германии мяч достался Сон Хын Мину, который без какого-либо сопротивления мощно пробил по воротам, но не попал в створ!

'23

Ли Дже Сон получает желтую карточку за фол на Леоне Горецке.

'21

Угловой корейцев ни к чему не привел — немцы легко выиграли борьбу за мяч и начали свою атаку.

'19

Опасно! Чон У Ён пробил со штрафного прямо по центру, но Нойер выпустил мяч из рук! Сон Хын Мин пытался сыграть на добивании, но защитник успел выбить снаряд на угловой. А мог бы быть гол!

'18

Хедира сыграл высоко поднятой ногой, заехав по лицу Чон У Ёну. Будет перспективный «стандарт».

'17

Тем временем полузащитник Ку Чжа Чол страдает от боли на газоне — он получил от Никласа Зюле во время верховой борьбы. Но все обходится.

'16

Вратарь вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после навеса Крооса с углового.

'15

Хектор прорвался по левому флангу и прострелил, но мяч попал в ногу защитника и ушел на угловой.

'14

Опасно! Корейцы ошиблись, и четыре игрока Бундестим ворвались в штрафную, однако Леон Горецка не сумел отдать точную передачу на партнера: защитник прервал пас.

'13

Немцы какое-то время контролировали мяч на своей половине поля. Нойеру это быстро надоело, и он очень далеко выбил снаряд, но корейцы перехватили его возле своей штрафной.

'12

После подачи корейцы выиграли воздух и выбили мяч из своей штрафной.

'11

Германия заработала опасный штрафной: Йозуа Киммих оказался сбит на правом фланге атаки.

'9

А вот и первая желтая карточка в матче! Полузащитник Чон У Ён в опасном подкате сбил Хектора.

'7

Ли Чжэ Сон вновь взял игру на себя и очень долго финтил на правом фланге атаки, однако Хектор все-таки выгреб мяч у него из-под ног. Корейцы действуют довольно смело!

'6

Марко Ройс то ли нанес удар, то ли сделал прострел в штрафную — мяч в любом случае пролетел мимо всех и ушел за лицевую.

'5

Немцы перебрались на чужую половину поля, однако до опасных передач в штрафную и тем более моментов пока не доходит.

'3

Бундестим наконец завладела мячом, однако долго это не продлилось: полузащитник Ли Чжэ Сон сфолил на Тони Кроос.

'2

Корейцы неожиданно начинают с владения мячом. Немцы пока сильно не вытягиваются вперед, видимо, желая присмотреться к сопернику.

'1

Матч начался! Ждем искрометного футбола и множества голов!

16:55

Игра проходит в Казани на стадионе местного «Рубина». Уже звучат гимны команд!

16:50

Группа F на данный момент самая интересная: ни одна команда не гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Германия делит второе место со Швецией — у обеих сборных по три очка. Немцам желательно сегодня побеждать, чтобы точно выйти в 1/8 финала. Если будут потеряны очки, то Швеция в случае победы над Мексикой может единолично занять вторую строчку и вместе с «ацтеками» отправиться в плей-офф, оставив подопечных Йоахима Лёва за бортом.

16:45

Стартовый состав Южной Кореи: Чо Хён У, Ли Ён, Хон Чхоль, Юн Юнь Сун, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су, Чон У Ён, Ли Чжэ Сон, Ку Чжа Чол, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин

16:40

Стартовый состав сборной Германии: Мануэль Нойер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Сами Хедира, Тони Кроос, Тимо Вернер, Месут Озил, Марко Ройс, Леон Горецка, Никлас Зюле, Йозуа Киммих.

16:35

Игра начнется в 17.00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Южной Кореи и Германии.