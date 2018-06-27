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Сами Хедира подключился к атаке немцев и попытался навесить с правого фланга, но попал в соперника. Аут в пользу сборной Германии.
Горецка попылся выполнить заброс на правый фланг атаки, но перестарался — мяч покинул пределы поля.
Кроос подал с углового, но корейцы выиграли верховую борьбу и выбили мяч в поле. Немцы быстро завладели снарядом.
Атака немцев продолжилась, и Тимо Вернер мощно прострелил с левого фланга, но мяч попал в голову Юн Юнь Суну! Будет угловой. А пока оказывают помощь пострадавшему.
Кроос прекрасной длинной передачей нашел партнера на входе в штрафную, но Киммих сделал прострел мимо всех своих товарищей по сборной.
Игра, как ни странно, кажется равной, а вот по опасным моментам корейцы даже превосходят сейчас своих более статусных соперников.
Угловой корейцев ни к чему не привел — немцы легко выиграли борьбу за мяч и начали свою атаку.
Хедира сыграл высоко поднятой ногой, заехав по лицу Чон У Ёну. Будет перспективный «стандарт».
Тем временем полузащитник Ку Чжа Чол страдает от боли на газоне — он получил от Никласа Зюле во время верховой борьбы. Но все обходится.
Вратарь вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после навеса Крооса с углового.
Хектор прорвался по левому флангу и прострелил, но мяч попал в ногу защитника и ушел на угловой.
Опасно! Корейцы ошиблись, и четыре игрока Бундестим ворвались в штрафную, однако Леон Горецка не сумел отдать точную передачу на партнера: защитник прервал пас.
Немцы какое-то время контролировали мяч на своей половине поля. Нойеру это быстро надоело, и он очень далеко выбил снаряд, но корейцы перехватили его возле своей штрафной.
После подачи корейцы выиграли воздух и выбили мяч из своей штрафной.
Германия заработала опасный штрафной: Йозуа Киммих оказался сбит на правом фланге атаки.
Ли Чжэ Сон вновь взял игру на себя и очень долго финтил на правом фланге атаки, однако Хектор все-таки выгреб мяч у него из-под ног. Корейцы действуют довольно смело!
Марко Ройс то ли нанес удар, то ли сделал прострел в штрафную — мяч в любом случае пролетел мимо всех и ушел за лицевую.
Немцы перебрались на чужую половину поля, однако до опасных передач в штрафную и тем более моментов пока не доходит.
Бундестим наконец завладела мячом, однако долго это не продлилось: полузащитник Ли Чжэ Сон сфолил на Тони Кроос.
Корейцы неожиданно начинают с владения мячом. Немцы пока сильно не вытягиваются вперед, видимо, желая присмотреться к сопернику.
Игра проходит в Казани на стадионе местного «Рубина». Уже звучат гимны команд!
Группа F на данный момент самая интересная: ни одна команда не гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Германия делит второе место со Швецией — у обеих сборных по три очка. Немцам желательно сегодня побеждать, чтобы точно выйти в 1/8 финала. Если будут потеряны очки, то Швеция в случае победы над Мексикой может единолично занять вторую строчку и вместе с «ацтеками» отправиться в плей-офф, оставив подопечных Йоахима Лёва за бортом.
Стартовый состав Южной Кореи: Чо Хён У, Ли Ён, Хон Чхоль, Юн Юнь Сун, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су, Чон У Ён, Ли Чжэ Сон, Ку Чжа Чол, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин
Стартовый состав сборной Германии: Мануэль Нойер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Сами Хедира, Тони Кроос, Тимо Вернер, Месут Озил, Марко Ройс, Леон Горецка, Никлас Зюле, Йозуа Киммих.
Игра начнется в 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Южной Кореи и Германии.