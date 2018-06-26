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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
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22
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01
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:1 2 тайм
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:1 2 тайм
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–15.5 X–7.4 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.35 X–3.3 П2–3.1
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.4 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.67 X–3.35 П2–6.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.35 X–3.55 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–3 П2–2.85
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.75 П2–6.3
21:00 D1—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:01:13:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:01:1
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
1:10:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:31:11:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
Дания
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Радамель Фалькао
2
1
36
Дрис Мертенс
2
1
37
Вахби Хазри
2
1
38
Юйа Осако
2
1
39
Такаси Инуи
2
1
40
Килиан Мбаппе
3
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Хосе Паоло Герреро
3
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Андре Каррильо
3
1
60
Иско
3
1
61
Кристиан Эриксен
3
1
62
Салем Аль-Доссари
3
1
63
Эдинсон Кавани
3
1
64
Карлос Вела
2
1
65
Синдзи Кагава
2
1
66
Фержани Сасси
2
1
67
Карим Ансарифард
3
1
68
Андреас Гранквист
2
1
69
Антуан Гризманн
3
1
70
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Исландия Хорватия

ЧМ-2018. Хорватия и Исландия обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция матча третьего тура ЧМ-2018 Исландия — Хорватия

Сборная Исландии встречается с командой Хорватии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа D  |   26 июня 21:00   |  2 тайм
Исландия
Сборная Исландии
1:1
< Сборная Хорватии
Хорватия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Холлфредссон 59'
Финнбогасон 64'
Сигурдссон 76' (пен)
Севарссон 84'
Пьяца 14'
Бадель 53'
Едвай 83'
Подробная статистика матча
Сборная Исландии
Основные составы
Сборная Хорватии
1 (в)   Ханнес Халлдорссон
2 (з)   Биркир Мар 84'
18 (з)   Хёрдур Магнуссон
6 (з)   Рагнар Сигурдссон 71'
5 (з)   Сверрир Ингасон
8 (п)   Биркир Бьярнасон
7 (п)   Йоханн Гудмундссон
17 (п)   Арон Гуннарссон
10 (п)   Гилфи Тор 76'
20 (п)   Эмил Холлфредссон 59'
11 (н)   Альфред Финнбогасон 85' 64'
12 (в)   Ловре Калинич
22 (з)   Йосип Пиварич
13 (з)   Тин Едвай 83'
15 (з)   Дуйе Чалета-Цар
5 (з)   Ведран Чорлука
10 (п)   Лука Модрич 65'
19 (п)   Милан Бадель 53'
8 (п)   Матео Ковачич 82'
4 (п)   Иван Перишич
20 (н)   Марко Пьяца 69' 14'
9 (н)   Андрей Крамарич
Запасной состав
12 (в)   Фредерик Шрам
13 (в)   Рунар Рунарссон
15 (з)   Холмар Эрн
23 (з)   Ари Фрейр
14 (з)   Кари Арнасон
3 (п)   Самуэль Фридйонссон
16 (п)   Олафур Инги
21 (п)   Арнор Ингви
19 (п)   Рюрик Гисласон
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон 71'
4 (н)   Альберт Гудмундссон 85'
22 (н)   Йон Дади
1 (в)   Доминик Ливакович
23 (в)   Даниэль Субашич
6 (з)   Деян Ловрен 69'
2 (з)   Шиме Врсалько
3 (з)   Иван Стринич
21 (з)   Домагой Вида
14 (п)   Филип Брадарич 65'
7 (п)   Иван Ракитич 82'
11 (п)   Марсело Брозович
17 (н)   Марио Манджукич
18 (н)   Анте Ребич
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'88

Вот это развязка! В параллельном матче Аргентина вышла вперед! 2:1, Рохо!

'86

Еще одна замена у исландцев: Гудмундссон вышел вместо Финнбогасона.

'86

Пробил с левой ноги Перешич. Выше ворот.

'85

Севарссон награжден желтой карточкой.

'84

Убежали в контратаку хорваты, Перишич прошел до штрафной площади и мог отдать на открывавшегося Ракитича, но не стал этого делать и заработал на себе штрафной.

'83

Сигурдссон выполнил подачу с левого фланга, но верховая борьба оказалась за хорватами.

'82

Заработали опасный штрафной исландцы.

'80

Угловой подают хорваты и сразу же в это время проводят замену. Ракитич вышел на поле вместо Ковачича. Иван же и выполнил подачу.

'77

И теперь заметно активизировались исландцы. Победа над хорватами в случае ничьи в параллельном матче позволит им выйти в плей-офф!

'76

ГООООЛ! Тор Сигурдссон переиграл Калинича! 1:1!

'74

Пенальти в ворота Хорватии! Ловрен сыграл рукой в своей штрафной.

'73

Опасно! Крамарич едва не переправил мяч в сетку ворот после дальнего удара Пиварича.

'65

Первая замена. Филип Брадарич сменил Луку Модрича.

'70

И замена у исландцев: Бьорн Сигурдарсон вышел на поле вместо Рагнара Сигурдссона.

'69

Вынужденная замена у сборной Хорватии: Пьяца покидает поле, вместо него вышел Деян Ловрен.

'67

Ковачич обыгрался с Баделем, тот перевел мяч в центр. Попытка пройти в штрафную оказалась неудачной — очень плотно обороняются исланды.

'64

Финнбогасон жестко въехал в подкате прямой ногой в Калинича. Получил он за это заслуженную желтую карточку.

'62

Да, так и есть. Следует навес во вратарскую, там хорватский защитник в верховой борьбе нарушил правила против вратаря сборной Исландии.

'60

Штрафной заработали хорваты. Будет подача в сторону ворот Халлдорссона.

'56

А в параллельном матче Нигерия сравнивает счет! Виктор Мозес может войти в историю своей страны.

'54

А вот ответ от Исландии! Ингасон бил головой в противоход Калиничу, но хорватский вратарь выручил!

'52

ГООООЛ! Хорватия! Это Милан Бадель! Пиварич прошел в штрафную и в падении сделал пас назад. Там Бадель буквально вколотил мяч в сетку ворот Исландии1

'51

Ух, опасно! Бадель мощно пробил из-за штрафной! Мяч попал в пятку Сигурдссону и затем угодил в перекладину! Угловой.

'50

Модрич сделал передачу налево, там оказался Перишич. Хорватский полузащитник «Интера», недолго думая, предпринял попытку прострелить в сторону вратарской. Заблокирована передача.

'49

Неудачно исполнили стандарт исландцы.

'48

Бьярнасон продвинулся по левому флангу вперед, выполнил прострел, но передача оказалась заблокирована. Угловой.

'47

Составы после перерыва изменений не претерпели.

'46

Стартовал второй тайм!

'45+1

Статистика первого тайма.

'45+1

А тайм как раз подошел к концу. 0:0 после первых 45 минут. Перерыв!

'44

И вновь вступает в игру Калинич! Отражает он удар исландского форварда и переводит мяч на угловой. Следует подача со стандарта, которую также прерывает хорватский вратарь. Пока что он — лучший в своей команде в первом тайме.

Вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич

'44

Опасный момент! Бьярнасон сыграл на подборе после углового и пробил с одиннадцатиметровой отметки! Калинич сыграл ногами и мяч отбил!

'43

Холлфредссон решился на удар метров с 30-35. Выше ворот мяч пролетел.

'41

Модрич ответил ударом на удар и пробил издали. Очень мимо ворот.

'40

ОПАСНО! Финнбогасон сыграл в стенку с Сигурдссоном и пробил в ближний угол с линии штрафной. Мяч угодил в штангу и ушел за лицевую линию!

'38

Крамарич слишком затянул, пока обрабатывал мяч на углу штрафной. Забегал за спину Пиварич, но не заметил этого подключения хорват и мяч в итоге потерял.

'36

Перешич получил мяч у штрафной площади и мгновенно пробил с левой ноги. Мимо ворот.

'34

И вновь опасно у ворот Хорватии! Перишич дважды встал на пути мяча после двух ударов.

'32

Опасно! Организовали исландцы атаку по правому флангу, Севарссон прострелил во вратарскую, но Чалета-Цар передачу прервал.

'29

Сфолил Чорлука на своей половине поля. Тор Сигурдссон решил пробить издали — точно в угол ворот, но слабо. Калинич мяч поймал без труда.

'28

Финнбогасон прессинговал Чалета-Цара, и тот решил просто выбить мяч на угловой. Однако стандарт исландцы реализовать не сумели.

'26

А вот сейчас было опасно! Гуннарссон выполнил свой знаменитый вброс мяча из-за боковой линии, Магнуссон выиграл верховую борьбу у Чорлуки и едва не переправил мяч в дальний угол ворот. Немного неточно.

'24

Совершенно не держится мяч у исландцев. В очередной раз Халлдорссон делает заброс на чужую половину поля, в надежде найти там своего партнера, но неудачно.

'22

Устроили перепасовку в центре поля хорваты, в итоге переведя мяч на левый фланг. Там Перешич его и потерял.

'20

Прошли первые 20 минут встречи. Пока что без опасных (даже немного) моментов. Хорваты спокойно мяч контролируют, исландцы — обороняются.

'19

Ух, как красиво сейчас было! Модрич после розыгрыша стандарта навесил в штрафную внешней стороной стопы. Вновь переводят исландцы мяч на угловой, который на этот раз ни к чему не приводит.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич во время матча с командой Исландии

'18

Перишич получил передачу от Ковачича на левом фланге, продвинулся вперед и прострелил во вратарскую. Исландский защитник опасность нейтрализовал, переведя мяч на угловой.

'16

А в параллельной встрече изменился счет: сборная Аргентины повела в матче с Нигерией. Отличился Лионель Месси. На данный момент именно аргентинцы выходят в плей-офф со второго места.

'15

Продолжается матч.

'14

А арбитр тем временем показал Пьяце желтую карточку.

'13

Затянулась пауза в игре. В это время исландские болельщики устроили свое знаменитое «Ху!» по всей «Ростов Арене».

Болельщики сборной Исландии на чемпионате мира -- 2018

'12

Лежит на газоне исландский полузащитник. Видно, что у него пошла кровь. Оказывают восьмому номеру сборной Исландии помощь.

'11

Бьярнасон получил локтем в лицо от Пьяцы.

'10

Модрич контролировал мяч на углу штрафной, сделал передачу на Перишича, тот попытался сыграть пяткой, в итоге потеряв мяч и получив контратаку исландцев. Но заброс в сторону Финнбогасона оказался неточным.

'8

Тин Едвай получил мяч на правом фланге атаки и выполнил прострел в штрафную площадь. Халлдорссон легко мяч перехватил.

'6

Но после первого же заброса на чужую половину поля сборная Исландии мяч теряет. Снова хорваты ведут игру.

'5

А вот и потеря. Теперь исландцы стараются выйти в позиционную атаку.

'3

Классно комбинируют хорватские футболисты, однако дальше средней линии не проходят — плотно обороняются исландцы.

'2

Сразу же взяли хорваты мяч под свой контроль. Играть в полноги они сегодня точно не намерены.

'1

Матч начался!

20:55

Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Исландии и Хорватии.

20:50

Исландская же сборная набрала только один балл в двух матчах, однако имеет математические шансы на выход из группы.

20:47

Хорваты уже обеспечили себе выход в плей-офф. В активе подопечных Златко Далича шесть очков.

20:45

Состав сборной Хорватии: Вратарь: Ловре Калинич Йосип Пиварич, Тин Едвай, Дуйе Чалета-Цар, Ведран Чорлука, Лука Модрич, Милан Бадель, Матео Ковачич, Иван Перишич, Марко Пьяца, Андрей Крамарич.

20:40

Представляем стартовые составы команд. Сборная Исландии:

Вратарь: Ханнес Халлдорссон Биркир Мар Севарссон, Хердур Магнуссон, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Биркир Бьярнасон, Йоханн Гудмундссон, Арон Гуннарссон, Арон Гуннарссон, Гилфи Тор Сигурдссон, Эмил Холлфредссон, Альфред Финнбогасон.

20:36

Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

20:35

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура групповой стадии чемпионата мира — 2018, в котором встречаются команды Исландии и Хорватии.