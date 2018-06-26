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Вот это развязка! В параллельном матче Аргентина вышла вперед! 2:1, Рохо!
Пробил с левой ноги Перешич. Выше ворот.
Убежали в контратаку хорваты, Перишич прошел до штрафной площади и мог отдать на открывавшегося Ракитича, но не стал этого делать и заработал на себе штрафной.
Сигурдссон выполнил подачу с левого фланга, но верховая борьба оказалась за хорватами.
Заработали опасный штрафной исландцы.
И теперь заметно активизировались исландцы. Победа над хорватами в случае ничьи в параллельном матче позволит им выйти в плей-офф!
Пенальти в ворота Хорватии! Ловрен сыграл рукой в своей штрафной.
Опасно! Крамарич едва не переправил мяч в сетку ворот после дальнего удара Пиварича.
Ковачич обыгрался с Баделем, тот перевел мяч в центр. Попытка пройти в штрафную оказалась неудачной — очень плотно обороняются исланды.
Да, так и есть. Следует навес во вратарскую, там хорватский защитник в верховой борьбе нарушил правила против вратаря сборной Исландии.
Штрафной заработали хорваты. Будет подача в сторону ворот Халлдорссона.
А в параллельном матче Нигерия сравнивает счет! Виктор Мозес может войти в историю своей страны.
Ух, опасно! Бадель мощно пробил из-за штрафной! Мяч попал в пятку Сигурдссону и затем угодил в перекладину! Угловой.
Модрич сделал передачу налево, там оказался Перишич. Хорватский полузащитник «Интера», недолго думая, предпринял попытку прострелить в сторону вратарской. Заблокирована передача.
Неудачно исполнили стандарт исландцы.
Бьярнасон продвинулся по левому флангу вперед, выполнил прострел, но передача оказалась заблокирована. Угловой.
Составы после перерыва изменений не претерпели.
Статистика первого тайма.
И вновь вступает в игру Калинич! Отражает он удар исландского форварда и переводит мяч на угловой. Следует подача со стандарта, которую также прерывает хорватский вратарь. Пока что он — лучший в своей команде в первом тайме.
Холлфредссон решился на удар метров с 30-35. Выше ворот мяч пролетел.
Модрич ответил ударом на удар и пробил издали. Очень мимо ворот.
Крамарич слишком затянул, пока обрабатывал мяч на углу штрафной. Забегал за спину Пиварич, но не заметил этого подключения хорват и мяч в итоге потерял.
Перешич получил мяч у штрафной площади и мгновенно пробил с левой ноги. Мимо ворот.
И вновь опасно у ворот Хорватии! Перишич дважды встал на пути мяча после двух ударов.
Сфолил Чорлука на своей половине поля. Тор Сигурдссон решил пробить издали — точно в угол ворот, но слабо. Калинич мяч поймал без труда.
Финнбогасон прессинговал Чалета-Цара, и тот решил просто выбить мяч на угловой. Однако стандарт исландцы реализовать не сумели.
Совершенно не держится мяч у исландцев. В очередной раз Халлдорссон делает заброс на чужую половину поля, в надежде найти там своего партнера, но неудачно.
Устроили перепасовку в центре поля хорваты, в итоге переведя мяч на левый фланг. Там Перешич его и потерял.
Прошли первые 20 минут встречи. Пока что без опасных (даже немного) моментов. Хорваты спокойно мяч контролируют, исландцы — обороняются.
Ух, как красиво сейчас было! Модрич после розыгрыша стандарта навесил в штрафную внешней стороной стопы. Вновь переводят исландцы мяч на угловой, который на этот раз ни к чему не приводит.
Перишич получил передачу от Ковачича на левом фланге, продвинулся вперед и прострелил во вратарскую. Исландский защитник опасность нейтрализовал, переведя мяч на угловой.
А в параллельной встрече изменился счет: сборная Аргентины повела в матче с Нигерией. Отличился Лионель Месси. На данный момент именно аргентинцы выходят в плей-офф со второго места.
Продолжается матч.
Затянулась пауза в игре. В это время исландские болельщики устроили свое знаменитое «Ху!» по всей «Ростов Арене».
Бьярнасон получил локтем в лицо от Пьяцы.
Модрич контролировал мяч на углу штрафной, сделал передачу на Перишича, тот попытался сыграть пяткой, в итоге потеряв мяч и получив контратаку исландцев. Но заброс в сторону Финнбогасона оказался неточным.
Тин Едвай получил мяч на правом фланге атаки и выполнил прострел в штрафную площадь. Халлдорссон легко мяч перехватил.
Но после первого же заброса на чужую половину поля сборная Исландии мяч теряет. Снова хорваты ведут игру.
А вот и потеря. Теперь исландцы стараются выйти в позиционную атаку.
Классно комбинируют хорватские футболисты, однако дальше средней линии не проходят — плотно обороняются исландцы.
Сразу же взяли хорваты мяч под свой контроль. Играть в полноги они сегодня точно не намерены.
Матч начался!
Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Исландии и Хорватии.
Исландская же сборная набрала только один балл в двух матчах, однако имеет математические шансы на выход из группы.
Хорваты уже обеспечили себе выход в плей-офф. В активе подопечных Златко Далича шесть очков.
Состав сборной Хорватии: Вратарь: Ловре Калинич Йосип Пиварич, Тин Едвай, Дуйе Чалета-Цар, Ведран Чорлука, Лука Модрич, Милан Бадель, Матео Ковачич, Иван Перишич, Марко Пьяца, Андрей Крамарич.
Представляем стартовые составы команд. Сборная Исландии:
Вратарь: Ханнес Халлдорссон Биркир Мар Севарссон, Хердур Магнуссон, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Биркир Бьярнасон, Йоханн Гудмундссон, Арон Гуннарссон, Арон Гуннарссон, Гилфи Тор Сигурдссон, Эмил Холлфредссон, Альфред Финнбогасон.
Матч начнется в 21.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура групповой стадии чемпионата мира — 2018, в котором встречаются команды Исландии и Хорватии.