Ого-го! В следующей же атаке Ди Мария протолкнул себе мяч на ход и также рухнул в штрафной! Но Чакыр решает, что аргентинец сам хотел упасть, но мог бы удержаться на ногах. И ответного 11-метрового нет. Ох, какая игра у нас пошла в Питере, просто шок!