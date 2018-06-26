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Да, пришла расплата. Раза два-три должны были забивать нигерийцы в верных ситуациях, но вместо этого упустили защитника Рохо в своей штрафной.
Падение в штрафной Нигерии! Маскерано буквально орет на Чакыра, заставляя назначить пенальти. Но нет, турок не ведется, а лишь убегает от агрессивного полузащитника.
Как до того не забил Игало — загадка. Все ворота имел перед собой, но угодил в ногу Армани...
Так, теперь перепасовочка Нигерии. И Армани выручает, такой моментище был! Сразу затем штрафной зарабатывают нигерийцы.
С мячом аргентинцы. Нигерийцы обороняются.
Теперь две подряд прошли атаки у Аргентины. Отбились парни в зеленой форме.
Нигерийцы апеллируют к Чакыру — бесполезно!
64,5 тыс. зрителей наблюдают за игрой на Крестовском острове.
Классная атака Нигерии, которую организовал Муса! Ндиди в итоге пробил мощнейше, но выше перекладины.
Сейчас мяч плохо держится у обеих сторон. Не больше пары-тройки пасов проходит, затем следует потеря.
Очень жесткие пошли стыки. Не хотят уступать нигерийцы ни пяди земли.
Часто стали пересекаться на поле Месси и Муса. От дуэли лидеров многое будет зависеть.
Аргентинцы потрясены, но идут вперед — ничего другого не остается, необходимо забивать.
Да уж, аргентинцам непросто сейчас приходится. Как же все резко изменилось! Нет слов, одни эмоции.
Месси бьется в одиночку. Как лев. Двоих обыгрывает, но потом принимает неудачное решение.
Сейчас на поле уже совсем другие нигерийцы, чем до перерыва.
ФАНТАСТИКА! Пенальти назначается в ворота сборной Аргентины!!! Это Маскерано прихватил в штрафной Балогуна, получив желтую. Чакыр игнорирует все просьбы нарушителя посмотреть видео.
Замена у нигерийцев. Нападающий Одион Игало вышел вместо Ихеаначо. Серьезными оказались последствия удара по голове в концовке первого тайма, судя по всему.
Возобновилась игра! Важнейший штрих: установку команде перед свистком давал Месси, не Сампаоли.
Мгновения первого тайма вашему вниманию.
Итак, останавливает турецкий рефери встречу. 1:0 — впереди пока и по счету, и по игре Аргентина. Но Нигерия еще не потеряла шансы на успех. Все определит вторая половина встречи.
В атаке завершают тайм нигерийцы. Даже пробили в створ сейчас усилиями Балогуна. И свистит на том Чакыр.
Две минуты компенсированы. Штрафной пробьют нигерийцы с бровки.
Как только мяч у нигерийцев — сразу подача на линию штрафной в надежде на личные умения Мусы. Едва-едва не скинул сейчас Ахмед на Ихеаначо. Тот, кажется, оклемался.
Так, что-то экстраординарное в штрафной Аргентины! Ударили ногой по лицу Ихеаначо, он лежит в штрафной, корчась от боли. После того, как эпизод окончился ничем, Чакыр вернулся к пострадавшему.
Подходит к концу первый тайм. Главному тренеру Нигерии Герноту Рору придется как следует поломать голову, как перестроить игру.
А Месси прямо у своих ворот отрабатывает. Оба лидера ведут за собой партнеров, показывают пример!
Муса еще и самолично из аута бросает! Этебо после этого пробил очень-очень плохо.
Почти нет мяча у африканской команды. Разве что Муса носится с сумасшедшей скоростью. Сейчас Армани еле успел выбить мяч ногой после заброса.
Месси опять руководил аргентинской атакой. Откатил чуть левее на Ди Марию. Его удар заблокировали. Атаку за атакой накатывают «альбиселесте»!
Мозеса толкнули в спину, тот упал и в отчаянии машет руками — потому что судьи проигнорировали эпизод.
Официальный твиттер ФИФА вспомнил, что на ЧМ-2014 Месси «отгрузил» сборной Нигерии двушку.
Классно двигаются аргентинцы, понимая, что это главный для них матч мундиаля на данный момент.
С удовольствием держат мяч аргентинцы, они это дело любят.
Все сломал этот злополучный гол в плане Нигерии.
И еще один прорыв Месси... Да, просто рвет он нигерийские оборонительные редуты. Проснулся Лео после двух матчей во сне!
Неужели здесь все уже предрешено? Поглядим...
С мячом Аргентина. Доминирует она. Сложно представить, что поможет нигерийцам спастись...
Сампаоли на бровке командует, словно забыл, что футболисты его не любят.
Месси забил 100-й гол ЧМ-2018, кстати говоря!
Ах, как поют аргентинцы! И Месси невероятно активен.
Подали нигерийцы первый угловой. Неудачно. Явно растеряны они сейчас. Нити игры в руках аргентинцев.
Ох, что сейчас творится на трибунах! Там одни аргентинцы! Все — в коллективном помешательстве!
Полюбуемся на аргентинцев. Есть вариант, что сегодня мы видим их в России-2018 в последний раз.
Едва получают мяч нигерийцы, сразу пуляют на Мусу. Сейчас едва Ихеаначо не убежал к воротам. Уйма ошибок со всех сторон, сумбур, хаос! Ох, ну и игра нас ждет!
Обороняются сейчас игроки Нигерии. Соперники грузят и грузят в штрафную. Пока без особой опасности.
Так, Муса впервые угрожает воротам! Выше, но это лишь пристрелка!
Пошли в атаку нигерийцы, и потеряли мяч. Тот живо попал к Месси. На нем сфолили.
Вот для этого человека, что на фото, сегодня одна из важнейших игр за последние годы!
Все воспринимают этот матч как дуэль Месси и Мусы. Если четыре года назад молодой армеец было еще не слишком хорошо известен в Европе, то теперь он — безоговорочный лидер своей команды.
Сампаоли на скамейке, кстати. Несмотря ни на что.
С мячом Аргентина. Настроена-то она решительно. Но посмотрим, что из этого выйдет...
Стартовала игра!
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр будет судить матч.
В своих традиционных цветах сегодня сыграют Месси и К. Нигерийцы — в зеленом.
Как и всегда, главным болельщиком «альбиселесте» станет сегодня Диего Армандо Марадона. Экс-главный тренер сборной, кстати.
Кажется, нигерийцы настроены позитивно, расслабленны. Хотят они показать хорошую игру!
Любопытно, что сборные встречались на групповой стадии и четыре года назад. В Бразилии-2014 Муса дважды сравнивал счет после точных выстрелов Месси, однако последнее слово осталось за защитником сборной Аргентины Рохо. Возьмет ли Нигерия реванш?..
Уже готовятся к выходу на поле команды...
Для обеих команд сегодняшняя игра — решающая. Лишь победа приоткроет перед одной из них калитку в плей-офф.
За нигерийцев тоже сыграет приличная «банда» во главе с Ахмедом Мусой. Фрэнсис Узохо, Брайан Идову, Уильям Трост-Эконг, Леон Балогун, Кеннет Омеруо, Уилфрид Ндиди, Огенекаро Этебо, Джон Оби Микел, Ахмед Муса, Виктор Мозес, Келечи Ихеначо. Кстати, Идову сыграет на родине. Он — уроженец Санкт-Петербурга и прекрасно говорит по-русски.
Известны составы на сегодняшний матч. Аргентинцы выпустили следующих игроков. Франко Армани, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Эвер Банега, Анхель ди Мария, Энцо Перес, Гонсало Игуаин, Лионель Месси. Здесь, как мы видим, очень много замен по сравнению с игрой против хорватов.
Начало матча в 21.00 мск.
Текстовая трансляция матча третьего тура группа D на ЧМ-2018 Нигерия — Аргентина.