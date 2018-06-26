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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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26
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28
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30
01
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:1 2 тайм
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:1 2 тайм
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–15.5 X–7.4 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.35 X–3.3 П2–3.1
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.4 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.67 X–3.35 П2–6.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.35 X–3.55 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–3 П2–2.85
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.75 П2–6.3
21:00 D1—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:01:13:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:01:1
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
1:10:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:31:11:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
Дания
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Радамель Фалькао
2
1
36
Дрис Мертенс
2
1
37
Вахби Хазри
2
1
38
Юйа Осако
2
1
39
Такаси Инуи
2
1
40
Килиан Мбаппе
3
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Хосе Паоло Герреро
3
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Андре Каррильо
3
1
60
Иско
3
1
61
Кристиан Эриксен
3
1
62
Салем Аль-Доссари
3
1
63
Эдинсон Кавани
3
1
64
Карлос Вела
2
1
65
Синдзи Кагава
2
1
66
Фержани Сасси
2
1
67
Карим Ансарифард
3
1
68
Андреас Гранквист
2
1
69
Антуан Гризманн
3
1
70
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Нигерия Аргентина

Последний штурм: бывший игрок «Спартака» спасает Аргентину. LIVE

Онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф ЧМ-2018 Нигерия — Аргентина

Нигерия и Аргентина бьются за выход в плей-офф в решающем матче группы D на ЧМ-2018. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа D  |   26 июня 21:00   |  2 тайм
Нигерия
Сборная Нигерии
1:1
< Сборная Аргентины
Аргентина
Стадион «Санкт-Петербург Арена», Санкт-Петербург | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Балогун 32'
Мозес 51' (пен)
Месси 14'
Маскерано 49'
Банега 64'
Рохо 86'
Подробная статистика матча
Сборная Нигерии
Основные составы
Сборная Аргентины
23 (в)   Фрэнсис Узохо
2 (з)   Брайн Идову
22 (з)   Кеннет 
6 (з)   Леон Балогун 32'
5 (з)   Виллиам Трост-Эконг
4 (п)   Онинье Ндиди
11 (п)   Виктор Мозес 51'
8 (п)   Одженекаро Этебо
10 (п)   Джон Оби
14 (н)   Келечи Ихеаначо 46'
7 (н)   Ахмед Муса
12 (в)   Франко Армани
2 (з)   Габриэль Меркадо
3 (з)   Николас Тальяфико 80'
17 (з)   Николас Отаменди
16 (з)   Маркос Рохо 86'
14 (п)   Хавьер Маскерано 49'
7 (п)   Эвер Банега 64'
15 (п)   Энцо Перес 61'
11 (п)   Анхель Ди 72'
9 (н)   Гонсало Игуаин
10 (н)   Лионель Месси 14'
Запасной состав
1 (в)   Эзенва Икечукву
16 (в)   Дэниэл Акпейи
3 (з)   Ува 
12 (з)   Абдуллаи Шеку
20 (з)   Чидозье Авазьем
21 (з)   Тайронн Эбюэхи
15 (п)   Джоэл Оби
17 (п)   Оджени 
18 (п)   Алекс Айуоби
19 (п)   Джон Огу
9 (н)   Одион Игало 46'
13 (н)   Симеон Нванкво
1 (в)   Науэль Гусман
23 (в)   Вилли Кабальеро
4 (з)   Кристиан Ансальди
6 (з)   Федерико Фасио
22 (п)   Кристиан Павон 61'
13 (п)   Максимильяно Меса 72'
5 (п)   Лукас Билья
18 (п)   Эдуардо Сальвио
20 (п)   Джовани Ло
8 (п)   Маркос Акунья
19 (н)   Серхио Агуэро 80'
21 (н)   Пауло Дибала
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'88

Да, пришла расплата. Раза два-три должны были забивать нигерийцы в верных ситуациях, но вместо этого упустили защитника Рохо в своей штрафной.

'87

ГОООООООООООЛ! И все-таки сборная Аргентины забивает мяч! Это защитник Рохо пошел в атаку и прямо из центра штрафной идеально замкнул фланговую подачу. Весь стадион сходит с ума. Похоже, спасаются Месси и его друзья.

'86

Падение в штрафной Нигерии! Маскерано буквально орет на Чакыра, заставляя назначить пенальти. Но нет, турок не ведется, а лишь убегает от агрессивного полузащитника.

'85

Как до того не забил Игало — загадка. Все ворота имел перед собой, но угодил в ногу Армани...

'84

Итак, «стандарт»... Отлично закрутил Этебо, но попал в верхний угол ворот с внешней стороны.

'83

Так, теперь перепасовочка Нигерии. И Армани выручает, такой моментище был! Сразу затем штрафной зарабатывают нигерийцы.

'82

С мячом аргентинцы. Нигерийцы обороняются.

'81

Игуаин прощает Нигерию после великолепной передачи! Без остановок игра бежит.

'80

Последняя замена у аргентинцев. Защитника Тальяфико снимают в пользу Агуэро!

'79

Теперь две подряд прошли атаки у Аргентины. Отбились парни в зеленой форме.

'77

Нигерийцы апеллируют к Чакыру — бесполезно!

'76

Пенальти не ставит Чакыр в ворота Аргентины! Мяч в руку Рохо попал в момент верховой борьбы. Обычно такие назначают. Однако турок посмотрел видео — и развел руки в стороны!

'75

Ой-ой-ой, Муса снова рвет фланг в пух и прах, нанизывая соперников как куски шашлыка на шампур, и отдает в центр. Параллельным курсом бежал одинокий партнер, все выглядело в высшей степени перспективно... Но кончик бутсы аргентинского защитника все же не дает случиться сенсации.

'74

«Наевшийся» Ди Мария уступил место Максимилиано Месе.

'72

64,5 тыс. зрителей наблюдают за игрой на Крестовском острове.

'71

Классная атака Нигерии, которую организовал Муса! Ндиди в итоге пробил мощнейше, но выше перекладины.

'70

Сейчас мяч плохо держится у обеих сторон. Не больше пары-тройки пасов проходит, затем следует потеря.

'68

Очень жесткие пошли стыки. Не хотят уступать нигерийцы ни пяди земли.

'66

Часто стали пересекаться на поле Месси и Муса. От дуэли лидеров многое будет зависеть.

'64

Банега предупрежден за грубость!

'62

Срочную замену проводят аргентинцы. Кристиан Павон вместо Переса. Суператакующим будет теперь состав «альбиселесте».

'60

Аргентинцы потрясены, но идут вперед — ничего другого не остается, необходимо забивать.

'59

Да уж, аргентинцам непросто сейчас приходится. Как же все резко изменилось! Нет слов, одни эмоции.

'58

Ой, Муса как стоячего обыгрывает Маскерано на углу штрафной, вбегает, но пас не находит адресата. Клоуна сделал из заслуженного ветерана реактивный Ахмед.

'55

Месси бьется в одиночку. Как лев. Двоих обыгрывает, но потом принимает неудачное решение.

'53

Сейчас на поле уже совсем другие нигерийцы, чем до перерыва.

'52

Ого-го! В следующей же атаке Ди Мария протолкнул себе мяч на ход и также рухнул в штрафной! Но Чакыр решает, что аргентинец сам хотел упасть, но мог бы удержаться на ногах. И ответного 11-метрового нет. Ох, какая игра у нас пошла в Питере, просто шок!

Во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины в Санкт-Петербурге, 26 июня 2018 года

'51

ГОООООООООООООЛ! Мозес еле-еле катнул мяч в правый от себя угол, а Армани улегся в противоположный. Ух, что сейчас начнется! Сравнивают счет бравые парни из Африки!

'49

ФАНТАСТИКА! Пенальти назначается в ворота сборной Аргентины!!! Это Маскерано прихватил в штрафной Балогуна, получив желтую. Чакыр игнорирует все просьбы нарушителя посмотреть видео.

'47

Замена у нигерийцев. Нападающий Одион Игало вышел вместо Ихеаначо. Серьезными оказались последствия удара по голове в концовке первого тайма, судя по всему.

'46

Возобновилась игра! Важнейший штрих: установку команде перед свистком давал Месси, не Сампаоли.

Перерыв

Мгновения первого тайма вашему вниманию.

Перерыв

Итак, останавливает турецкий рефери встречу. 1:0 — впереди пока и по счету, и по игре Аргентина. Но Нигерия еще не потеряла шансы на успех. Все определит вторая половина встречи.

'45+2

В атаке завершают тайм нигерийцы. Даже пробили в створ сейчас усилиями Балогуна. И свистит на том Чакыр.

'45+1

Две минуты компенсированы. Штрафной пробьют нигерийцы с бровки.

'45

Как только мяч у нигерийцев — сразу подача на линию штрафной в надежде на личные умения Мусы. Едва-едва не скинул сейчас Ахмед на Ихеаначо. Тот, кажется, оклемался.

'44

Так, что-то экстраординарное в штрафной Аргентины! Ударили ногой по лицу Ихеаначо, он лежит в штрафной, корчась от боли. После того, как эпизод окончился ничем, Чакыр вернулся к пострадавшему.

'44

Подходит к концу первый тайм. Главному тренеру Нигерии Герноту Рору придется как следует поломать голову, как перестроить игру.

'42

А Месси прямо у своих ворот отрабатывает. Оба лидера ведут за собой партнеров, показывают пример!

Во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины в Санкт-Петербурге, 26 июня 2018 года

'41

Муса еще и самолично из аута бросает! Этебо после этого пробил очень-очень плохо.

'40

Почти нет мяча у африканской команды. Разве что Муса носится с сумасшедшей скоростью. Сейчас Армани еле успел выбить мяч ногой после заброса.

'39

Месси опять руководил аргентинской атакой. Откатил чуть левее на Ди Марию. Его удар заблокировали. Атаку за атакой накатывают «альбиселесте»!

'37

Мозеса толкнули в спину, тот упал и в отчаянии машет руками — потому что судьи проигнорировали эпизод.

'36

Официальный твиттер ФИФА вспомнил, что на ЧМ-2014 Месси «отгрузил» сборной Нигерии двушку.

'35

Классно двигаются аргентинцы, понимая, что это главный для них матч мундиаля на данный момент.

'34

Долго решались, как исполнять. В итоге Месси в штангу пробил! Повезло нигерийцам...

'32

Ди Мария пытался убежать к воротам соперников, Балогуну пришлось его срубать. Желтая нигерийцу. А вратарю Узохо придется изловчиться. Ведь у мяча — Месси!

'30

С удовольствием держат мяч аргентинцы, они это дело любят.

'28

Все сломал этот злополучный гол в плане Нигерии.

'27

И еще один прорыв Месси... Да, просто рвет он нигерийские оборонительные редуты. Проснулся Лео после двух матчей во сне!

'26

Неужели здесь все уже предрешено? Поглядим...

'25

С мячом Аргентина. Доминирует она. Сложно представить, что поможет нигерийцам спастись...

'23

Сампаоли на бровке командует, словно забыл, что футболисты его не любят.

'21

Месси забил 100-й гол ЧМ-2018, кстати говоря!

'20

Ах, как поют аргентинцы! И Месси невероятно активен.

Фанаты сборной Аргентины с плакатом с изображением Лионеля Месси перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины в Санкт-Петербурге, 26 июня 2018 года

'18

Подали нигерийцы первый угловой. Неудачно. Явно растеряны они сейчас. Нити игры в руках аргентинцев.

'16

Ох, что сейчас творится на трибунах! Там одни аргентинцы! Все — в коллективном помешательстве!

'15

ГОООООООООООООООЛ! Месси открывает счет своим мячам на этом ЧМ! Получает длинную передачу на ход, уходит от Омеруо и поражает дальний угол! 1:0 — и Марадона сходит с ума от счастья!!!

Во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины в Санкт-Петербурге, 26 июня 2018 года

'13

Полюбуемся на аргентинцев. Есть вариант, что сегодня мы видим их в России-2018 в последний раз.

'12

Едва получают мяч нигерийцы, сразу пуляют на Мусу. Сейчас едва Ихеаначо не убежал к воротам. Уйма ошибок со всех сторон, сумбур, хаос! Ох, ну и игра нас ждет!

'10

Обороняются сейчас игроки Нигерии. Соперники грузят и грузят в штрафную. Пока без особой опасности.

'9

Так, Муса впервые угрожает воротам! Выше, но это лишь пристрелка!

'7

Пошли в атаку нигерийцы, и потеряли мяч. Тот живо попал к Месси. На нем сфолили.

'5

Вот для этого человека, что на фото, сегодня одна из важнейших игр за последние годы!

'4

Все воспринимают этот матч как дуэль Месси и Мусы. Если четыре года назад молодой армеец было еще не слишком хорошо известен в Европе, то теперь он — безоговорочный лидер своей команды.

'3

Сампаоли на скамейке, кстати. Несмотря ни на что.

'2

С мячом Аргентина. Настроена-то она решительно. Но посмотрим, что из этого выйдет...

Во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины в Санкт-Петербурге, 26 июня 2018 года

'1

Стартовала игра!

21:00

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр будет судить матч.

20:59

В своих традиционных цветах сегодня сыграют Месси и К. Нигерийцы — в зеленом.

20:58

Как и всегда, главным болельщиком «альбиселесте» станет сегодня Диего Армандо Марадона. Экс-главный тренер сборной, кстати.

Диего Марадона с плакатом с собственным изображением перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины в Санкт-Петербурге, 26 июня 2018 года

20:55

Кажется, нигерийцы настроены позитивно, расслабленны. Хотят они показать хорошую игру!

20:50

Любопытно, что сборные встречались на групповой стадии и четыре года назад. В Бразилии-2014 Муса дважды сравнивал счет после точных выстрелов Месси, однако последнее слово осталось за защитником сборной Аргентины Рохо. Возьмет ли Нигерия реванш?..

20:46

Уже готовятся к выходу на поле команды...

20:45

Для обеих команд сегодняшняя игра — решающая. Лишь победа приоткроет перед одной из них калитку в плей-офф.

20:40

За нигерийцев тоже сыграет приличная «банда» во главе с Ахмедом Мусой. Фрэнсис Узохо, Брайан Идову, Уильям Трост-Эконг, Леон Балогун, Кеннет Омеруо, Уилфрид Ндиди, Огенекаро Этебо, Джон Оби Микел, Ахмед Муса, Виктор Мозес, Келечи Ихеначо. Кстати, Идову сыграет на родине. Он — уроженец Санкт-Петербурга и прекрасно говорит по-русски.

20:30

Известны составы на сегодняшний матч. Аргентинцы выпустили следующих игроков. Франко Армани, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Эвер Банега, Анхель ди Мария, Энцо Перес, Гонсало Игуаин, Лионель Месси. Здесь, как мы видим, очень много замен по сравнению с игрой против хорватов.

10:10

Начало матча в 21.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча третьего тура группа D на ЧМ-2018 Нигерия — Аргентина.